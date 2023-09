Ouverture Paris : le CAC 40 poursuit le rebond entamé hier

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 a mis un terme, hier à 5 séances de baisse consécutives ce qui lui a permis de se redresser au-dessus des 7.100 points. Ce matin il poursuit en ce sens avançant de 0,60% à 9h30, à 7.160 points. Les chiffres moins solides que prévu du PIB américain pour le deuxième trimestre ont constitué une relative bonne nouvelle pour les marchés, puisqu'ils laissent un peu plus de marge de manoeuvre à la Fed. C'est le "bad news is good news"! Néanmoins, les données hebdomadaires des inscriptions au chômage montrent quant à elles la résistance persistante du marché américain du travail... Ce matin les données de l'inflation en zone euro confirment un déclin. Là encore cela plaide pour l'arrêt de la politique monétaire restrictive de la BCE... Outre-Atlantique, l'inflation PCE, l'indicateur sur lequel s'appuie la Réserve fédérale pour suivre la dynamique des prix, sera aussi à surveiller aujourd'hui.

WALL STREET

Wall Street s'est repris en légère hausse jeudi, le S&P 500 remontant de 0,59% à 4.299 pts, le Dow Jones regagnant 0,35% à 33.666 pts et le Nasdaq s'adjugeant 0,83% à 13.201 pts. Les opérateurs ont tenté quelques achats opportunistes après la lourde correction de ces derniers jours, malgré la perspective de taux durablement élevés et celle d'un potentiel 'shutdown' gouvernemental...

ECO ET DEVISES

Toujours très volatiles, les ventes au détail sont retombées de 1,2% en Allemagne en août, montrent les données de l'Office fédéral de la statistique. Le consensus tablait sur une hausse de 0,5%. Sur un an, elles reculent de 1,9% contre une baisse de 0,7% attendue par le marché.

Bonne nouvelle du côté de l'inflation en France. Selon les données provisoires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 4,9% sur la période (+5,1% de consensus), comme le mois précédent. Le ralentissement sur un an des prix de l'alimentation, des services et des produits manufacturés serait en effet contrebalancé par l'accélération des prix de l'énergie, du fait du rebond de ceux des produits pétroliers. Sur un mois, les prix à la consommation se replieraient de 0,5%, après +1,0% en août.

La parité euro / dollar atteint 1,0583 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 94,97 $. L'once d'or se traite 1.867 $.

VALEURS EN HAUSSE

Fnac Darty (+2,30% à 22,86 Euros) annonce finaliser l'acquisition de MediaMarkt au Portugal, conformément aux termes communiqués le 20 avril 2023, pour réalisation le 30 septembre 2023. MediaMarkt Portugal est un distributeur de produits électroniques de renom qui opère 10 magasins ainsi qu'une boutique en ligne, et emploie environ 450 personnes dans l'ensemble du pays. Il propose une gamme très étendue d'appareils électroménagers et de produits techniques, avec un large éventail de références et une offre de services reconnue. Au cours de l'exercice 2021-2022, MediaMarkt Portugal a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros.

Virbac (+1,45% à 247 Euros) Le chiffre d'affaires de s'est établi à 610,5 millions d'euros contre 616,4 millions en 2022, soit une évolution globale de -1%. Hors effets de change, le chiffre d'affaires reste stable à +0,4%, favorablement impacté par les augmentations de prix (effet estimé autour de +5%) qui compensent la baisse des volumes déjà constatée et qui reflète la tendance du marché de la santé animale observée depuis près de douze mois. Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions s'élève à 109,9 millions, en retrait par rapport au premier semestre 2022 (117,4 millions), soit une baisse d'un point du ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" qui s'établit à 18%. Après retraitement de l'impact de change défavorable, ce même ratio s'établit à 18,4% soit une légère érosion de -0,6 point en comparaison avec 2022.

Rémy Cointreau (+2,50% à 115,90 Euros) annonce la finalisation aujourd'hui d'un placement privé obligataire non coté et non noté d'un montant total de 380 millions d'euros avec des maturités de 7, 10 et 12 ans (soit une maturité moyenne de 10 ans) assorties d'un coupon moyen pondéré de 5,58%. Les obligations ont été souscrites par une sélection d'investisseurs institutionnels internationaux, confirmant la confiance du marché dans le modèle d'entreprise de Rémy Cointreau et dans la qualité de son profil de crédit. Rémy Cointreau est noté Baa3, perspective stable par Moody's.

VALEURS EN BAISSE

Lacroix (-9% à 33,50 Euros) : Le résultat opérationnel courant s'établit à 8,8 ME sur la période, représentant 2,3% du chiffre d'affaires, soit une quasi-stabilité du taux de marge (2,4% au 1er semestre 2022). De son côté, le résultat opérationnel progresse de +11,2%, à 8,1 ME. Le résultat net de l'ensemble consolidé (+29,2%, à 4,6 ME) intègre un solde fiscal positif (+0,2 ME), provenant de l'activation d'impôts différés. La hausse des intérêts minoritaires soutient le résultat net part du Groupe, qui ressort à l'issue du 1er semestre à 5,6 ME (3,9 ME un an plus tôt), soit une forte hausse de 44,1%.

Inventiva, Affluent Medical, Munic, Valerio Therapeutics, Vaziva, Aurea, Metabolic Explorer, Bernard Loiseau, Valbiotis, MBWS, Wedia, HDF Energy, Sirius Media, Itesoft, Guillemot, Xilam, Theranexus, Bogart, Kerlink, Ateme, i2S

HSBC repasse de 'conserver' à 'acheter' sur Biomérieux avec un objectif remonté à 110 euros, mais la SG conserve le dossier avec un objectif ajusté de 103 à 101 euros.

SG conserve EssilorLuxottica avec un objectif relevé à 186,40. HSBC repasse d'acheter à 'conserver' sur Eurofins avec un objectif ajusté en baisse à 60 euros, tandis que la SG conserve le dossier.

Goldman Sachs reste à l'achat sur Forvia avec un objectif ramené de 27 à 26 euros et reste 'neutre' sur Publicis.

Morgan Stanley reste à 'pondération en ligne' sur Aperam avec un objectif ajusté de 32 à 31 euros.

Thales versera un acompte sur dividende en décembre

Coface : Moody's a rehaussé la note de solidité financière

Air France-KLM lance un plan mondial d'actionnariat salarié

Nanobiotix : premières données de phase 1 pour NBTXR3 dans le cancer du pancréas

Quadient : fournisseur exclusif de l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale

Vinci : contrat de déploiement de stations de recharge pour véhicules électriques en Allemagne