Ouverture Paris : le CAC 40 poursuit le rebond de vendredi

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après son rebond de 1,24% vendredi, le CAC 40 poursuit dans le vert en matinée, avançant de 0,50% à 7.355 points.

La fermeture des marchés londoniens et new-yorkais devraient largement amputer les volumes à Paris aujourd'hui. L'accord de principe conclu sur le relèvement du plafond de la dette publique aux Etats-Unis, qui doit désormais être soumis aux votes du Congrès a quelque peu été anticipé vendredi en Bourse de Paris.

Joe Biden a finalement annoncé dimanche avoir finalisé un accord budgétaire avec le "speaker" de la Chambre des représentants afin de suspendre jusqu'au 1er janvier 2025 le plafond de la dette des Etats-Unis. Il appartient désormais au Congrès, où chaque parti contrôle étroitement une chambre, d'approuver cet accord provisoire avant le 5 juin, date à compter de laquelle, selon le département du Trésor, le gouvernement fédéral pourrait ne plus être en mesure d'effectuer des paiements.

WALL STREET

Wall Street a repris le chemin de la hausse vendredi, les investisseurs pariant sur un accord sur le plafond de la dette durant le week-end. Le S&P 500 avance de 1,30% à 4.205 pts, le Dow Jones progresse de 1% à 33.093 pts et le Nasdaq s'adjuge 2,19% à 12.975 pts. Les derniers indicateurs de conjoncture dévoilés vendredi ont confirmé la résilience de la première économie mondiale avec des dépenses des ménages qui restent vigoureuses malgré la hausse des prix et donc une inflation qui demeure élevée. Une situation qui vient renforcer la possibilité de voir la Fed augmenter une nouvelle fois ses taux le mois prochain.

ECO ET DEVISES

-

La parité euro / dollar atteint 1,0741 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 77,41 $. L'once d'or se traite 1948 $.

VALEURS EN HAUSSE

Orpéa (+1% à 2,21 Euros) : les administrateurs judiciaires désignés aux termes du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée visé ci-dessus, ont convoqué ce jour l'ensemble des classes de parties affectées, actionnaires et créanciers concernés, pour se prononcer sur le projet de plan de sauvegarde accélérée qui sera soumis aux classes des parties affectées. Le vote pour chacune des classes de parties affectées se tiendra le 16 juin suivant les modalités prévues par le règlement intérieur des classes de parties affectées et les avis de convocation.

TotalEnergies (+0,80% à 56,23 Euros) : En lien avec la cession par TotalEnergies à Suncor Energy Inc de l'intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada Ltd, annoncée le 27 avril 2023, ConocoPhillips a notifié TotalEnergies le 26 mai 2023 de l'exercice de son droit de préemption pour l'acquisition de la participation de 50% dans l'actif Surmont détenue par TotalEnergies EP Canada Ltd. TotalEnergies recevra de ConocoPhillips un paiement comptant au closing de 4,03 milliards de dollars canadiens (soit environ 3 milliards de dollars américains) ainsi que des paiements additionnels pouvant atteindre un maximum de 440 millions de dollars canadiens (environ 325 millions de dollars américains) sous certaines conditions, pour sa participation non-opérée de 50% dans l'actif Surmont ainsi que certaines obligations logistiques associées.

VALEURS EN BAISSE

Haulotte (-0,30% à 3,17 Euros) a formulé, en date du 27 avril, une nouvelle demande de " waiver " à la clause d'exigibilité anticipée des financements au titre du non-respect des ratios bancaires à fin juin 2023. Haulotte Group annonce avoir obtenu l'accord à l'unanimité de l'ensemble des prêteurs en date du 23 mai 2023.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

-

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs est positif sur Siemens avec un cours cible qui passe à 245 euros.

INFOS MARCHE

Vilmorin : le Conseil d'Administration recommande aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'OPA

Lysogene : conversion du redressement judiciaire en liquidation et retrait de la cote

Introductions : début des négociations de Mon courtier énergie mercredi

EN BREF

ICAPE annonce l'acquisition des actifs du distributeur allemand de circuits imprimés HLT