Ouverture Paris : le CAC 40 ne sait plus sur quel pied danser !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après des débuts dans le rouge, sous les 7.200 points, jusqu'à 7 179,56 points, le CAC 40 s'est quelque peu redressé pour revenir sur les 7.200 points. Les investisseurs sont dans l'expectative d'autant qu'aujourd'hui, ils ont peu d'éléments d'ordre macroéconomique à se mettre sous la dent.

Christine Lagarde a répété hier que les prix en zone euro restent sous "pressions fortes", faisant que l'inflation sous-jacente, en dehors de l'énergie et l'alimentaire, n'a peut-être pas atteint son pic. Côté Etats-Unis, la Fed pencherait pour une pause dans la remontée de ses taux le 14 juin selon le baromètre Fedwatch, mais sa probabilité a reculé à 73%, contre 80% hier...

WALL STREET

Wall Street a terminé en baisse lundi, le S&P 500 reculant de 0,20% à 4.273 pts, tandis que le Dow Jones a abandonné 0,59% à 33.562 pts. Le Nasdaq perd de son côté de 0,09% à 13.229 pts. La prudence domine donc, après le récent rebond de l'indice composite mené par les 'mégacaps' technologiques.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Production industrielle espagnole. (09h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

- Ventes de détail en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0695 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 77,01 $. L'once d'or se traite 1943 $.

VALEURS EN HAUSSE

CGG (+0,25% à 0,697 Euro) : fait part d'une vente majeure de Sercel pour sa solution nodale de fond de mer GPR300 à Sinopec, la société chinoise d'exploration, de raffinage et de distribution de pétrole et de gaz. Plus de 6 000 noeuds seront déployés ce mois-ci dans la mer de Bohai, au large de la côte est de la Chine continentale.

Safran (+0,15% à 137,46 Euros) confirme être en discussion pour l'acquisition potentielle de certaines activités de commandes de vol et d'actionnement (ATA 27) de Raytheon Technologies, dans le cadre d'un processus compétitif. "A ce stade, il n'est pas possible d'évaluer la possibilité d'aboutissement de ces discussions ni de préciser les termes d'un éventuel accord", explique le motoriste français qui ajoute : "Le cas échéant, une information précise sur les éléments d'une éventuelle transaction serait communiquée en temps utile".

Publicis (+0,80% à 70,50 Euros) : annonce aujourd'hui l'acquisition de Corra, un leader du commerce électronique reconnu par Adobe comme l'une des meilleures entreprises de commerce en Amérique du Nord. Corra fera partie de Publicis Sapient, la société de transformation numérique de Publicis Groupe, et renforcera l'expertise existante de Publicis Sapient en matière de solutions commerciales, notamment les solutions de commerce composable Adobe Commerce et MACH Alliance, tout en étendant les offres de Publicis Sapient dans le commerce numérique et omnicanal.

VALEURS EN BAISSE

Rallye (-7,10% à 0,65 Euro) : prend la tête des plus fortes baisses du SRD et poursuit sa chute boursière qui le fait se rapprocher des 30 ME de capitalisation seulement!

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Teract, Safe, Osmozis

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies a confirmé son opinion "neutre" sur Safran avec un objectif de cours maintenu à 130 Euros.

INFOS MARCHE

SES-Imagotag : les actionnaires approuvent l'émission de BSA réservée à Walmart

Obiz : Lancement d'une augmentation de capital de 7 ME

EN BREF

Carbios ambitieux sur le marché en pleine croissance du PET recyclé

Groupe Berkem : projet d'implantation en Côte d'Ivoire

Transgene et NEC présentent de nouvelles données sur TG4050