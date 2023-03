Ouverture Paris : le CAC 40 lâche de nouveau du terrain, les investisseurs pas rassurés malgré la reprise de Crédit Suisse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'ouverture (-0,35%) finalement moins rouge que redoutée, a cédé la place à une franche baisse pour le CAC 40 (-1,40% à 6.830 points à 9h30), les investisseurs faisant le choix de vendre, alors que la reprise, à la casse, de Crédit Suisse par UBS, a validé le scénario de la défaillance que beaucoup d'observateurs redoutaient la semaine dernière.

Le week-end a en effet été animé en Suisse où il a fallu déployer beaucoup d'énergie pour sauver le soldat Crédit Suisse en déroute et épargner au monde financier une crise d'ampleur. Les autorités semblent avoir réussi le sauvetage en lui-même puisque UBS va racheter le Crédit Suisse pour un montant de 3 milliards de francs suisses (3,04 milliards d'euros), en assumant jusqu'à 5,4 milliards de dollars (5,05 milliards d'euros) de pertes, dans le cadre d'une fusion entre les deux banques suisses sous la houlette des autorités locales. Le prix de rachat est évidemment à la casse et c'est un revers majeur pour les actionnaires, mais aussi pour les porteurs obligataires qui ont vu le régulateur suisse et le Crédit Suisse déprécier totalement les obligations Additional Tier 1, qui sont un type de dette plus risqué que les obligations traditionnelles.

En parallèle, ce week-end, cinq des plus grandes banques centrales au monde se sont mises d'accord pour améliorer l'approvisionnement des marchés mondiaux en dollars américains en augmentant la fréquence des opérations de swaps de devises pour tenter d'apaiser les tensions sur les marchés.

WALL STREET

Nouvelle séance de volatilité et de tensions à Wall Street en cette journée de Quatre Sorcières... La place financière new-yorkaise a reculé à nouveau vendredi, malgré le rallye mené jeudi par le Nasdaq (+2,5%) et le Dow Jones (+1,2%). En clôture hebdomadaire de marché, le S&P 500 redonne finalement -1,1% à 3.916 pts. Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) abandonne -1,19% à 31.861 pts. Le Nasdaq se comporte un peu mieux, redonnant -0,74% à 11.623 pts.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0657 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 70,72 $. L'once d'or se traite 1.998 $.

VALEURS EN HAUSSE

Sanofi (+0,20% à 90,17 Euros) des données de dernière heure sur Dupixent (dupilumab) présentées au Congrès de l'AAD montrent des améliorations significatives des signes et symptômes de la dermatite atopique des mains et des pieds modérée à sévère. Des résultats positifs de l'essai clinique consacré à Dupixent (dupilumab) ont été présentés lors d'une session d'actualité du Congrès 2023 de l'American Academy of Dermatology (AAD). Cet essai, le premier cherchant à évaluer l'apport d'un médicament biologique auprès de cette population difficile à traiter, a atteint ses critères d'évaluation primaire et secondaire et a montré des améliorations.

VALEURS EN BAISSE

BNP Paribas (-8,30% à 47,49 Euros) : en forte baisse comme Société Générale et Crédit Agricole, les banques cotées à Paris sont prises dans la tourmente financière!

Orange (-0,20% à 10,55 Euros) pourrait supprimer près de 700 postes au sein d'Orange Business, sa division dédiée aux entreprises, rapportent le journal 'Les Echos'. Citant des sources informées, le quotidien indique que le groupe désormais dirigé par Christel Heydemann a entamé la mise en oeuvre du plan stratégique d'économies "Lead the future" annoncé en février avec des suppressions d'emplois qui doivent encore obtenir l'accord majoritaire des syndicats. 'Le Monde' avait également indiqué ce week-end qu'Orange cherchait à parvenir à un accord sur 700 départs dans un contexte de crise dans ses activités historiques...

Air France-KLM (-4,20% à 1,50 Euro) : annonce avoir procédé au remboursement de 300 millions d'euros sur l'encours de 600 millions d'euros d'obligations hybrides perpétuelles détenues par l'État français, atteignant ainsi le seuil de 75% de remboursement de l'aide d'Etat à la recapitalisation octroyée lors de la crise du Covid-19. Air France-KLM annonce également le refinancement de 320 millions d'euros par l'émission de nouvelles obligations hybrides perpétuelles auprès de l'État français. En 2022, le Groupe a remboursé 2,4 milliards d'euros sur ces 3 milliards d'euros, portant le montant résiduel à 600 millions d'euros. Comme annoncé lors de la présentation des résultats annuels 2022 du Groupe, Air France-KLM et Air France ont l'intention de sortir intégralement de l'aide à la recapitalisation et des contraintes associées à compter du 19 avril 2023.

Orpea (-4,90% à 2,42 Euros) annonce qu'à la suite du communiqué de presse du 8 mars dernier, la Société a finalisé et signé un accord d'étape dans la perspective de l'ouverture d'une sauvegarde accélérée avec ses principaux partenaires bancaires (BNP Paribas, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, La Banque Postale et Société Générale), détaillant les termes et conditions d'un financement complémentaire et d'un ajustement de la documentation de financement de juin 2022. L'objet de l'accord est de formaliser les engagements des parties, en vue de permettre à la Société de mettre en oeuvre son plan de restructuration dans le cadre d'une procédure de sauvegarde accéléré.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Nicox

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg est à l'achat sur Schneider avec un objectif ajusté de 195 à 200 euros et sur Rexel avec une cible réhaussée de 25 à 27 euros.

JP Morgan repasse de 'neutre' à 'surperformance' sur Thales en visant un cours de 160 euros.

INFOS MARCHÉS

Navya a reçu 4 offres de reprise

EN BREF

Stellantis investit 200 ME dans le lancement de FIAT en Algérie

Lhyfe : un protocole d'accord avec Centrica

Netgem : finalise la cession de son activité Fibre France à Nordnet