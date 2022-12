Ouverture Paris : le CAC 40 incapable de repartir de l'avant

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Malgré de premiers échanges dans le vert (+0,17% à l'ouverture), le CAC 40 s'avère incapable de maintenir son rebond du jour (-0,10 % à 6.640 points peu avant 9h30), alors qu'il a enchaîné 5 séances d'affilée dans le rouge.

Une prudence certaine, alors que les investisseurs attendent aujourd'hui les chiffres des prix à la production pour le mois de novembre aux Etats-Unis et la première estimation de l'indice de confiance du Michigan pour le mois décembre.

Côté politique monétaire, la grande majorité des observateurs s'attend à un tour de vis de 50 points de base de la Fed la semaine prochaine et non de 75, malgré les récents indicateurs économiques meilleurs que prévus aux Etats-Unis, qui ont quelque peu jeté le trouble. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de la Fed de 50 points de base le 14 décembre est de 79,4%, contre 20,6% de probabilité d'un geste plus fort de 75 points de base.

WALL STREET

Wall Street a enfin rebondi jeudi après une série de séances dans le rouge, le S&P 500 a regagné 0,75% à 3.963 pts, le Dow Jones a repris 0,55% à 33.781 pts et le Nasdaq +1,13% à 11.082 pts. Les marchés avaient précédemment consolidé en abandonnant l'idée d'un "pivot de la Fed" qui serait atteint rapidement, compte tenu de la fermeté affichée par certaines statistiques économiques américaines, notamment celles de l'emploi et des services.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Prix à la production. (14h30)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Stocks et ventes de grossistes. (16h00)

Europe :

- Production industrielle espagnole. (09h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0587$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76 $. L'once d'or se traite 1.796$.

VALEURS EN HAUSSE

Compagnie des Alpes (+1% à 14,30 Euros) : décide de faire confiance à POMA, acteur français du transport par câble, implanté au coeur du Territoire alpin, pour ses projets de remontées mécaniques. Ce projet porte une enveloppe globale d'environ 200 millions d'euros au prix catalogue jusqu'en 2026. Cette décision s'inscrit dans la trajectoire pluriannuelle d'investissement communiquée par le Groupe.

VALEURS EN BAISSE

Worldline (-2,60% à 41,6 euros) : JP Morgan a dégradé le titre du spécialiste des paiements à 'neutre' tout en réduisant sa cible de 59 à 55 euros. La banque explique que le groupe devrait faire face à des comparables plus difficiles en 2023.

Ipsen (-3,55% à 103,30 Euros) annonce que l'étude CONTACT-01 n'a pas atteint son critère d'évaluation principal de survie globale (SG) dans le cadre de l'analyse finale. L'étude CONTACT-01 est un essai clinique de Phase III évaluant Cabometyx (cabozantinib) en association avec l'atézolizumab (Tecentriq) par rapport au docétaxel chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique non muté, ayant connu une progression de la maladie pendant ou après un traitement par un inhibiteur des checkpoints immunitaires et une chimiothérapie à base de platine.

Pernod Ricard (-0,20% à 185,75 Euros) : réalise un investissement de 238 millions d'euros (250 M$) sur 5 ans pour la construction, dans le comté de Marion (Kentucky), d'une distillerie de pointe pour Jefferson's, sa marque de bourbon en pleine croissance.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

MedinCell

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies repasse à 'sous-performance' sur Air Liquide en ciblant un cours de 124 euros.

AlphaValue est à l'achat sur Virbac avec un objectif ajusté de 335 à 322 euros.

JP Morgan repasse de 'surpondérer' à 'neutre' sur Worldline en ciblant un cours de 55 euros.

INFOS MARCHÉS

Alpha MOS : placement privé de 3 ME d'obligations.

Alan Allman Associates : augmentation de capital réservée.

Manitou : aménagement du contrat de crédit en SLL.

Altheora : lancement d'une augmentation de capital de 6 ME.

EN BREF

EDF : des ambitions dans le nucléaire en Finlande et en Suède.

Quantum Genomics confirme des discussions avec des sociétés de Biotech et Medtech.

Valéo : Gilles Michel succède à Jacques Aschenbroich.