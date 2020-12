Ouverture Paris : le CAC 40 grimpe sur les 5.500 pts

(Boursier.com) — La tendance est positive ce lundi sur le marché parisien, soutenu par le début des vaccinations contre le coronavirus, l'accord sur le Brexit et le plan de relance américain. Le CAC 40 est orienté en progression de 0,51% vers les 5.550 pts. Le baril de brut WTI gagne 0,4% à 48,4$. Le Brent évolue à 51,5$. L'once d'or monte de 0,3% à 1.888$. L'euro se traite à 1,223$, en hausse de 0,2%.

Concernant le virus, l'Union européenne a lancé hier les vaccinations dans le cadre d'une campagne transfrontalière sans précédent destinée à endiguer la pandémie. La campagne est concentrée dans un premier temps sur les personnes âgées et le personnel soignant. En France, une femme de 78 ans a été la première à être vaccinée à l'hôpital René-Muret de Sevran, en Seine-Saint-Denis. Mauricette s'est déclarée très émue après l'injection. En Italie, une infirmière de 29 ans est l'une des trois membres du personnel médical à recevoir la première injection du vaccin mis au point par Pfizer et BioNTech. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné lundi dernier son feu vert à l'utilisation du vaccin...

AstraZeneca et Oxford sont par ailleurs attendus de pied ferme. Les régulateurs ont besoin de temps pour étudier les données relatives au vaccin contre le covid de l'université d'Oxford et du laboratoire AstraZeneca, a déclaré dimanche le ministère britannique de la Santé en réaction à une information du Sunday Telegraph selon laquelle le vaccin serait distribué dès le 4 janvier.

Concernant l'accord sur le Brexit, le Premier ministre britannique Boris Johnson a décrit l'accord de dernière minute avec l'Union Européenne comme un accord de libre-échange "énorme" dans la lignée de celui en vigueur entre l'UE et le Canada. La Grande-Bretagne a publié samedi le texte de l'accord conclu avec l'Union européenne, cinq jours avant sa sortie officielle du bloc. L'accord comprend un accord commercial de 1.246 pages et des dispositions sur l'énergie nucléaire et sur l'échange d'informations classifiées ainsi que des déclarations communes. L'UE et le Royaume-Uni ont conclu jeudi un accord sur leurs futures relations commerciales, plus de quatre ans après le référendum de 2016 lors duquel les Britanniques se sont prononcés pour le Brexit. L'accord permet donc d'éviter une sortie chaotique...

Trump a ratifié pour sa part hier un plan de 2.300 milliards de dollars, rétablissant les indemnités de chômage de millions d'Américains et évitant ainsi la fermeture des administrations fédérales. Le président sortant, qui cédera le pouvoir à Joe Biden le 20 janvier, est ainsi revenu sur sa décision de bloquer le programme adopté la semaine dernière par le Congrès après avoir subi la pression des parlementaires. Le président demandait que les aides directes au familles en difficulté soient portées de 600 à 2.000 dollars. Les démocrates ont proposé d'augmenter les aides directes versées aux Américains à 2.000 dollars dans le cadre du plan de relance à l'économie, répondant ainsi à l'une des demandes de Trump. Mais les républicains ont rejeté la proposition jugée trop coûteuse. De nombreux républicains ont refusé de revenir sur une proposition qu'ils avaient déjà voté... Ratifiant le plan de relance, Trump a affirmé avoir envoyé un message fort qui montre au Congrès que les points déraisonnables doivent être supprimés...

Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a remercié Trump d'avoir ratifié ce plan. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré que le président devait maintenant appeler les républicains du Congrès à suivre son exemple et à apporter leur soutien à une hausse du montant des chèques à 2.000 dollars...

Sur le front économique, l'actualité est très limitée ce jour. Les chiffres préliminaires de la production industrielle japonaise sont ressortis stables, contre une hausse attendue de 1,4% pour le mois de novembre. Demain mardi, la journée ne sera guère plus animée, avec seulement l'indice S&P Case-Shiller des prix américains de l'immobilier pour octobre.

Valeurs en hausse

Lysogene (+26% !) publie aujourd'hui des données positives sur les biomarqueurs avec le LYS-SAF302 dans l'essai clinique AAVance en cours pour le traitement de la MPS IIIA (NCT03612869).

Crédit Agricole (+0,3%) informe les porteurs de titres subordonnés (FR0014000TE6) que le montant définitif de l'émission de Titres Subordonnés Crédit Agricole SA à taux fixe et intérêts trimestriels décembre 2020/ décembre 2030 est de 67,38 ME représenté par 4.492 titres de 15.000 euros de nominal. L'opération était d'un objectif de montant nominal de 30 ME susceptible d'être porté à un objectif de montant nominal maximum de 450 ME pour un taux fixe et intérêts trimestriels de 1,15% sur la période décembre 2020/2030.

Getlink (+1,4%). Dans le contexte du Brexit, Eurotunnel s'est félicité de l'accord conclu entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. "Cette décision est bénéfique aux personnes et aux entreprises car elle met fin à une longue période d'incertitudes", estime le management de l'entreprise.

Airbus (+0,2%) s'est également félicité jeudi de l'accord entre l'UE et le Royaume-Uni sur leurs relations commerciales post-Brexit. Le constructeur aéronautique prendra le temps d'en analyser l'impact sur son activité.

AB Science, Rallye et Abivax gagnent 3% à 4%.

Valeurs en baisse

Showroomprivé abandonne 6%, SQLI 3% environ et Haulotte près de 2%. Nanobiotix rend aussi 2%...

Baccarat a été informée par les fonds Tor Investment Management et Sammasan Capital, arrangeurs de prêts consentis à la société Fortune Fountain Capital (FFC) et sa filiale indirecte Fortune Legend Limited (FLL) de ce que les prêteurs, menés par Tor Investment Management, détiennent 100% du capital et des droits de vote de FLL, qui détient 97,1% du capital et des droits de vote de Baccarat. Les prêteurs ont par ailleurs l'intention de demander à l'AMF la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire à l'issue de la réalisation de l'offre publique d'achat.

Planet Media annonce un jugement défavorable dans le litige qui l'oppose aux cédants d'Addict Media. En effet, par décision du Tribunal de Commerce de Paris, rendue le 18 décembre, il a été ordonné à Planet Media de racheter 226.808 de ses propres actions au prix unitaire de 6,615 euros auprès des cédants d'Addict Media avec exécution provisoire. La société a déjà fait appel de cette décision sur le fond et va assigner en arrêt de l'exécution provisoire.

Global EcoPower, victime de malversations, diffère son Assemblée générale. Le Conseil d'administration a jugé préférable de décaler l'Assemblée générale devant statuer sur la continuité d'exploitation de GEP. L'AG est désormais fixée au 5 février 2021.