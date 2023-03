Ouverture Paris : le CAC 40 franchit à nouveau les 7.300 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Raphael Bostic et la Chine soutiennent la tendance, après avoir permis le redressement de Wall Street hier... Le CAC 40, qui n'a plus clôturé au-dessus des 7.300 points depuis le 23 février, avance de 0,40% à 7.315 points ce matin. Ses propos ont été appréciés puisqu'il a estimé que la Fed pourrait être en mesure de suspendre ses hausses de taux d'ici cet été. Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta pourtant rangé dans le camp des "faucons" de la Fed, s'est aussi prononcé pour une augmentation des taux "lente et régulière", ajoutant que l'impact du resserrement monétaire actuel "pourrait n'être tangible qu'au printemps".

De plus, l'activité en Chine, qui semble de nouveau dynamique a de quoi soutenir la tendance : l'activité dans le secteur des services en Chine a ainsi progressé en février à son rythme le plus important en six mois, alors que la levée des strictes mesures face au COVID-19 ont relancé la demande et entraîné une croissance de l'emploi, montrent les résultats publiés vendredi d'une enquête privée.

WALL STREET

La cote américaine qui restait sous pression en début de séance a renversé la vapeur pour terminer en hausse avec un indice S&P 500 qui gagne 0,76% à 3.981 pts, tandis que le Nasdaq remonte de 0,73% à 11.462 pts et que le Dow Jones prend 1,05% à 33.003 pts.

ECO ET DEVISES

La production industrielle de la France a reculé en janvier, selon les données publiées vendredi par l'Insee. La production dans l'ensemble de l'industrie française a baissé de 1,9%, après une hausse de 1,5% en décembre. Les économistes tablaient sur une hausse moyenne de 0,1%...

Dans le détail, la production s'est repliée sensiblement dans les matériels de transport (-6,7%), dans l'automobile (-2,6%) et s'est affichée stable dans les industries agroalimentaires.

France :

- Indice Markit PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice PMI final composite américain. (15h45)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- Markit PMI italien final des services. (09h45)

- Indice Markit PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice Markit PMI européen final des services. (10h00)

- Indice Markit PMI européen composite final. (10h00)

- PIB italien final. (10h00)

- Indice PMI CIPS final des services britanniques. (10h30)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0618 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,61 $. L'once d'or se traite 1.843 $.

VALEURS EN HAUSSE

Bonduelle (+5,85% à 14,08 Euros) : La rentabilité opérationnelle courante du Groupe, au premier semestre 2022-2023, s'établit à 43,1 millions d'euros, en progression de 56,1 % en données publiées et 60,9 % en données comparables avec un effet de saisonnalité particulièrement favorable au premier semestre. La marge opérationnelle courante s'inscrit, quant à elle, à 3,5 % en progression de 94 bps comparé au premier semestre de l'exercice précédent en données publiées et 130 bps en données comparables. Le résultat net des activités poursuivies s'élève à 14,4 millions d'euros soit 1,2 % du chiffre d'affaires, en progression de 35,3 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le résultat net consolidé s'affiche quant à lui à 20 millions d'euros contre 24 millions d'euros l'exercice précédent.

Airbus (+0,30% à 123,24 Euros) : Lufthansa a annoncé une commande de 22 avions long-courriers de dernière génération, pour un total de 7,5 milliards de dollars (7,08 milliards d'euros). Cette commande comprend 10 Airbus A350-1000, 5 Airbus A350-900 ainsi que 7 Boeing 787-9. Lufthansa est également en négociations avancées pour acquérir d'autres avions long-courriers qui pourraient être mis à disposition dans des délais plus courts, a ajouté le groupe.

VALEURS EN BAISSE

Manitou (-2,60% à 26 Euros) : parmi les principales baisses du jour en bourse de Paris.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

SergeFerrari Group

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs relève sa recommandation à 'achat' sur Arkema, contre 'neutre', en ciblant un cours de 116 euros.

Berenberg est à l'achat sur Stellantis avec un objectif ajusté de 18 à 21 euros et RBC repasse de 'performance de marché' à 'surperformance'.

INFOS MARCHÉS

Néovacs : levée de fonds de 1 ME

EN BREF

CGG : nouveau directeur financier

Eiffage remporte en groupement le lot 1 de la ligne C du métro toulousain