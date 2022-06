Ouverture Paris : le CAC 40 finalement en hausse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Alors que le CAC 40 était attendu sur une note étale à l'ouverture, il a finalement pris le chemin de la hausse et avance d'environ 0,75% à 6.465 points peu avant 9h30, marquant un regain d'optimisme chez les investisseurs, alors même que New York a fini dans le rouge.

Les rendements des bons du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis deux semaines mercredi, le rebond de l'indice ISM manufacturier et l'enquête JOLTS sur le marché du travail suggérant que les salaires et les prix devraient continuer de monter et donc inciter la Réserve fédérale à poursuivre le relèvement de ses taux d'intérêt.

Parallèlement, le directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a inquiété certains investisseurs... Toujours très écouté à Wall Street, il a jeté un froid sur les marchés financiers mercredi, en affirmant qu'il préparait actuellement sa banque, le plus grand établissement bancaire américain, à un "ouragan" économique... Il a conseillé aux investisseurs de faire de même, dans un environnement assombri par le resserrement monétaire de la Fed et par les conséquences de la guerre en Ukraine sur les prix des matières premières.

WALL STREET

La Bourse de New York a cédé au pessimisme mercredi soir, face à un nouveau bond des taux d'intérêts souverains, dans la crainte d'un cycle prolongé de hausse des taux de la Réserve fédérale qui pourrait plomber l'économie. Le dernier Livre Beige de la Fed, publié en soirée, a montré que la croissance US a légèrement ralenti en mai, mais que les tensions sont restées fortes sur l'emploi et les chaînes d'approvisionnement. Le rendement du T-Bond à 10 ans est remonté à 2,95% en séance, alors que la Fed a entamé ce 1er juin la réduction de son bilan.

A la clôture de cette première séance de juin, le Dow Jones a cédé 0,54% à 32.813 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,75% à 4.101 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 0,72% à 11.994 pts. Mai avait été très volatil, le Dow Jones et le S&P 500 terminant presque sans changement sur le mois, tandis que le Nasdaq avait perdu environ 2%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Coûts unitaires du travail. (14h30)

- Productivité non-agricole finale du premier trimestre. (14h30)

- Commandes de biens durables. (16h00)

Europe :

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0663$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 114,63$. L'once d'or se traite 1.847$.

VALEURS EN HAUSSE

Rémy Cointreau (+1,20% à 172,80 Euros) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1.312,9 millions d'euros en 2021-22, en progression de +27,3% en organique1 (soit +29,4% par rapport à 2019-20). Le groupe a pleinement bénéficié de l'essor des nouvelles tendances de consommation, notamment la montée en gamme et le développement de la mixologie. Le Résultat Opérationnel Courant s'est établi à 334,4 millions d'euros, soulignant une croissance exceptionnelle de +39,9% en organique (soit +56,9% par rapport à 2019-20). La Marge Opérationnelle Courante (25,5%) a ainsi enregistré une forte progression de +2,3 points en organique (soit +4,6 points par rapport à 2019-20), atteignant son plus haut historique.

Renault (+0,40% à 26,30 Euros) et Managem Group, acteur marocain dans le secteur des mines et de l'hydrométallurgie, ont annoncé la signature d'un memorandum of understanding visant à sécuriser l'approvisionnement en sulfate de cobalt bas carbone pour les batteries électriques. L'accord prévoit la fourniture par Managem Group de 5.000 tonnes de sulfate de cobalt par an pendant une période de 7 ans, à partir de 2025.

Saint-Gobain (+2,90% à 56,27 Euros) confirme viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables. Au premier semestre 2022, le Groupe s'attend à ce que le résultat d'exploitation dépasse le niveau record du premier semestre 2021 et que la marge d'exploitation atteigne un niveau à deux chiffres. Les résultats du premier semestre 2022 seront publiés le mercredi 27 juillet 2022.

Eurofins Scientific (+1,60% à 86,58 Euros) annonce avoir conclu un partenariat avec les actionnaires de Saudi Ajal, la société mère, pour finaliser l'acquisition d'une participation majoritaire dans Ajal for Laboratories, laboratoire d'analyse des aliments, du tabac et des produits pharmaceutiques basé à Riyad en Arabie saoudite ("KSA").

VALEURS EN BAISSE

AMA (-19,35% à 1,50 Euro) se fend d'un communiqué de presse ce soir pour expliquer prendre acte de l'évolution du marché des solutions de réalités assistées, "inférieure à ses attentes" et annonce un plan d'action pour adapter son organisation et "gagner en agilité et disposer des ressources adaptées à la reprise de la croissance de son marché". AMA envisage un plan d'économies global incluant notamment la suppression d'environ 70 postes au niveau mondial dont environ 60 postes en France, répartis respectivement sur AMA R&D (environ 35 postes), AMA OPS (environ 10 postes) et AMA SA (environ 15 postes).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Catana

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

GreenSome Finance reste à l'achat sur Uniti, mais avec une cible ramenée à 3 euros.

INFOS MARCHÉS

Nexity : Alain Dinin a acquis 340.000 titres (0,6%) auprès de New Port.

Elis : nouveau financement au format USPP de maturité 10 ans pour 175 M$.

BigBen Interactive : réduction du capital par annulation d'actions auto-détenues.

Egide : projet de transfert sur Euronext Growth.

Adomos a levé 2,32 ME, Acheter-Louer.fr a souscrit.

EN BREF

TheraVet lance sa nouvelle gamme de substituts osseux.

Nyxoah : la FDA approuve l'utilisation de Genio 2.1 dans l'étude pivot DREAM U.S. IDE.

Intrasense signe un partenariat stratégique avec Nurea.