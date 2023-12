Ouverture Paris : le CAC 40 est-il capable d'établir un nouveau record dès aujourd'hui?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après la petite baisse d'hier en clôture (-0,11%), le CAC 40 repart de l'avant et se hisse à 7.560 points (+0,25%) ce matin, à une vingtaine de points de son nouveau record établi hier en séance, à 7.582,47 points. A peine un peu plus d'un point au-dessus du précédent record du 24 avril dernier de 7.581,26 points... Le record en clôture, lui, n'a pas été battu, le CAC 40 n'ayant pas poursuivi sur sa lancée... Il demeure à 7.577 points en date du 21 avril dernier. Ce pourrait être le défi du jour, qui dépendra de la tendance à New York cet après-midi, avant la réunion de la Fed...

Le rendez-vous de la Fed pourrait en effet constituer un nouveau catalyseur. Les investisseurs seront particulièrement attentifs au ton employé afin de déceler des signes sur l'évolution de la conjoncture et la trajectoire à long terme des taux d'intérêt, alors qu'un nouveau statu quo sur les coûts d'emprunt pour cette réunion ne fait guère l'objet de doutes.

Hier, l'indice américain des prix à la consommation du mois de novembre s'est ainsi affiché en hausse de 0,1% en comparaison du mois précédent, contre un consensus stable et après un mois d'octobre sans évolution...

WALL STREET

Wall Street s'est affiché en hausse mardi sur ses meilleurs niveaux de l'année, le S&P 500 s'adjugeant 0,46% à 4.643 pts et le Dow Jones +0,48% à 36.577 pts, les deux indices se rapprochant progressivement de leurs pics historiques... Le Nasdaq grappille quant à lui 0,70% à 14.533 pts.

ECO ET DEVISES

L 'économie britannique s'est contractée plus que prévu en octobre alors que les coûts d'emprunt élevés commencent à fortement peser sur l'activité outre-Manche. Le PIB a chuté de 0,3%, sa première baisse depuis juillet après un gain de 0,2% en septembre, a annoncé l'Office national de la statistique. Les économistes prévoyaient un repli de 0,1%.

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la production. (14h30)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

Europe :

- Production industrielle en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0783 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 72,76 $. L'once d'or se traite 1.977 $.

VALEURS EN HAUSSE

SII (+31% à 69,40 Euros) annonce la conclusion d'un protocole d'investissement entre les membres du groupe familial de Bernard Huvé (fondateur et président du conseil de surveillance de SII), Eric Matteucci (président du directoire de SII), les autres membres du directoire de SII, la société SII Goes On et des fonds gérés ou conseillés par Blackstone Tactical Opportunities Advisors LLC, en vue du dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur les actions SII. L'offre est formulée à un prix de 70 euros par action SII. Elle sera ouverte pour une durée de 10 jours de négociation, et éventuellement suivie d'un retrait obligatoire, si les conditions sont réunies, notamment l'atteinte d'un seuil de 90% du capital et des droits de vote théoriques de la société. Le prix proposé par action SII dans le cadre de l'offre fait ressortir une prime de 32,3% sur le cours de l'action à la clôture du marché le 8 décembre, dernier jour de cotation avant l'annonce de l'opération, et de, respectivement, 40,6%, 47,1% et 41,9% sur le cours moyen pondéré par les volumes de l'action SII au cours des 20, 60 et 120 derniers jours de bourse.

Groupe Partouche (+4,30% à 20,40 Euros) : le Produit Brut des Jeux (PBJ) progresse de +1,7% à 181,8 millions d'euros, une performance satisfaisante compte tenu de la base de comparaison élevée (effet rattrapage post Covid au 2e semestre 2022). Pour l'exercice 2023, le PBJ de Groupe Partouche s'inscrit en hausse de +10,2% à 701,5 ME (636,7 ME un an plus tôt).

Figeac Aéro (+4,70% à 4,20 Euros) : Sur le premier semestre de l'exercice 2023/24, Figeac Aero enregistre un chiffre d'affaires de 181,2 ME, en croissance organique de 24,9%. En croissance de 33,3%, l'EBITDA courant ressort à 19,9 ME contre 14,9 ME au premier semestre 2022/23, soit une hausse de 110 points de base de la marge à 11% du chiffre d'affaires. Le résultat net, part du Groupe ressort en amélioration à -5,3 ME, contre -6,7 ME un an auparavant. La dette nette au 30 septembre 2023 est de 287,3 ME contre 283,6 ME au 31 mars 2023...

VALEURS EN BAISSE

LVMH : (-1,30% à 723,8 Euros) : pénalisé par une note de JP Morgan. La banque américaine a dégradé le numéro un du luxe à 'neutre' en visant 790 euros.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Qwamplify, Osmozis, Entech

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan reste 'neutre' sur Believe avec un objectif réhaussé de 11,50 à 11,60 euros.

JP Morgan reste à 'surpondérer' sur Publicis et réhausse sa cible de 93 à 95 euros. JP Morgan reste aussi à 'surpondérer' sur TF1, mais avec un objectif ajusté de 13,40 à 12,30 euros.

Citigroup reste à 'neutre' sur Dassault Systèmes avec un objectif relevé de 40 à 46 euros.

Goldman Sachs reste 'neutre' sur TotalEnergies avec un objectif ramené de 69 à 68 euros.

INFOS MARCHE

Xilam Animation lance une augmentation de capital de 3,68 ME

Mastrad dépose une demande de procédure de sauvegarde

Lhyfe annonce le succès de son premier crédit syndiqué corporate de 28 ME

Bic : réduction du capital par annulation des actions auto-détenues

Altur Investissement : Suffren Holding et le concert confirment détenir plus de 88% du capital

EN BREF

Eutelsat : accord de distribution exclusif conclu entre Eutelsat OneWeb et Rawafed Libya

Solutions30 est sélectionné comme partenaire de Deutsche Glasfaser

Voltalia vend un projet de 90 mégawatts au Brésil

HF Company : vente du laboratoire LanPark

Hoffmann Green Cement : accord préalable en vue d'un contrat de licences aux Etats-Unis