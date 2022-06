Ouverture Paris : le CAC 40 enfonce les 5.900 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a enfoncé les 5.900 points dès l'ouverture, et évolue autour de 5.850 points (-1,10%) à 9h30. Le climat de marché reste lourd et les investisseurs s'inquiètent toujours des conséquences de l'inflation sur la croissance économique, avec un risque de récession en ligne de mire.

Jerome Powell, le président de la Fed, s'est exprimé mercredi devant la commission bancaire du Sénat américain, avant une audition similaire devant la Chambre des représentants demain jeudi. Il a bien évidemment été questionné sur la réponse apportée à la Fed face à l'inflation record.

Il a affirmé que la banque centrale américaine poursuivra la hausse des taux afin de contenir l'inflation, après cette hausse de trois quarts de point, la plus forte en près de trois décennies. Il a ainsi réaffirmé sans surprise l'engagement de la Fed à lutter contre cette inflation (8,6% aux USA selon les derniers chiffres pour le mois de mai) au plus haut de 41 ans. Pressé par les questions des sénateurs, le patron de la Fed a admis qu'il est "possible" que la hausse des taux entraîne une récession "Ce n'est pas du tout l'effet recherché, mais c'est certainement une possibilité", a-t-il ajouté, admettant qu'un atterrissage en douceur allait être "très difficile".

Pour autant, il a assuré qu'il y avait encore "des voies pour faire tomber l'inflation à 2% sans provoquer de conséquences aussi problématiques", et s'est montré confiant concernant la résistance de l'économie américaine, alimentant les espoirs "d'atterrissage maîtrisé".

WALL STREET

La Bourse de New York a finalement échoué à prolonger son rebond, mercredi, les investisseurs restant nerveux après la détermination affichée par Jerome Powell de juguler l'inflation, un danger bien plus important aux yeux de la Fed que la récession, que le patron de la Fed a d'ailleurs jugée "possible". Les obligations ont été recherchées, les gérants de fonds profitant de la hausse des rendements pour se replacer sur des titres qui ont beaucoup souffert ces derniers mois. Les cours du pétrole ont perdu 2,5% à 3%, sur fond de projet de suspension des taxes sur l'essence aux Etats-Unis.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,15% à 30.483 points, après un rebond de 2,1% mardi, tandis que l'indice large S&P 500 a fléchi de 0,13% à 3.759 pts (après +2,45% mardi) et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a lâché 0,15% à 11.053 pts (après +2,5% la veille), malgré un gain de plus de 1% en séance.

ECO ET DEVISES

Le climat des affaires s'assombrit quelque peu en France. L'indicateur qui le synthétise, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, perd deux points en juin. À 104, il reste néanmoins au-dessus de sa moyenne de longue période (100) mais ressort un cran en-dessous le consensus (105). Cette dégradation du climat des affaires résulte notamment du recul des soldes d'opinion prospectifs dans les services et dans le commerce de détail.

La croissance du secteur privé français a fortement marqué le pas en fin de deuxième trimestre 2022, le taux d'expansion de l'activité globale s'étant replié à son plus faible niveau depuis janvier, soit pendant la vague de perturbations engendrée par l'émergence du variant Omicron. Si l'on exclut ce tassement de la croissance en début d'année, l'expansion de l'activité observée en juin est la plus faible enregistrée depuis avril 2021. L'indice Flash composite de l'activité globale s'est ainsi replié à 52,8 en juin (57,0 en mai).

Etats-Unis :

- Balance des comptes courants. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

- Indice PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

Europe :

- Prix à l'import en Allemagne. (08h00)

- Indice markit PMI allemand préliminaire des services. (09h30)

- Indice markit PMI manufacturier préliminaire allemand. (09h30)

- Indice Markit PMI préliminaire européen des services. (10h00)

- Indice Markit PMI préliminaire européen manufacturier. (10h00)

- Indice Markit PMI préliminaire européen composite. (10h00)

- Indice PMI CIPS préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire des services britanniques. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0564$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 110,17$. L'once d'or se traite 1.835$.

VALEURS EN HAUSSE

Eurofins Scientific (+1,10% à 74,20 Euros) : le flux acheteur sur le titre est à relier à une note de la Deutsche Bank qui a rehaussé à 'conserver' son opinion sur le dossier avec une cible maintenue à 80 euros.

Atos (+3,90% à 13,11 Euros) : Selon les sources de 'BFM TV', le géant français de la Défense a le soutien de l'État français en vue d'une éventuelle reprise de l'activité de cybersécurité d'Atos. "Thales a les faveurs des pouvoirs publics. Le groupe se positionne au carrefour des ministères concernés par l'avenir d'Atos. Celui de l'Economie détient 26% de son capital et celui des Armées est son client pour sa cybersécurité, les logiciels de combat et son partenaire au sein de Naval Group pour les sous-marins ", détaille la chaîne d'informations. Si Orange et Airbus sont également intéressés par l'acquisition, "Thales est, de loin, le plus offensif pour en prendre la tête. Il lorgne depuis un an cette pépite d'Atos dans la cybersécurité".

VALEURS EN BAISSE

Plastivaloire (-4,75% à 4,42 Euros) s'est attaché à limiter, dans la mesure du possible, l'impact de ces facteurs exogènes. Le groupe délivre ainsi un chiffre d'affaires de 339,3 millions d'euros, en retrait de -9,1%. La rentabilité opérationnelle est fortement pénalisée par les tensions inflationnistes, qui n'ont pu être répercutées immédiatement sur les prix de vente, et le manque de chiffre d'affaires en raison du ralentissement de la production liée aux "stop & go". La marge d'EBITDA ressort à 7,1% sur le semestre. Le résultat opérationnel courant et le résultat opérationnel s'établissent respectivement à 0,2 ME (18,5 ME au 1er semestre 2020-2021) et 0,4 ME (18,6 ME au 1er semestre 2020-2021), juste au-dessus du point d'équilibre. Le résultat net s'élève à -4,6 ME, dont -6,1 ME en part du Groupe.

Fountaine Pajot (stable à 102 Euros) enregistre sur le premier semestre de l'exercice 2021/22 un chiffre d'affaires de 90,6 ME en progression de 7% sur un an. Les derniers lancements, tant sur le segment du catamaran (Elba 45, Samana 59 et Alegria 67) que sur le segment du monocoque (Dufour 390 et Dufour 470) portent la croissance du Groupe sur cette période. L'Excédent Brut d'Exploitation du premier semestre 2021/22 ressort à 12,9 ME, contre 13,2 ME un an auparavant, impacté par les tensions inflationnistes sur les matières premières et les difficultés d'approvisionnement. Le résultat d'exploitation s'établit à 9 ME en croissance de 9,6% par rapport à la même période sur l'exercice passé et le résultat net part du groupe est en forte amélioration à 5,7 ME. Pour rappel, des éléments exceptionnels sans effet cash, avaient impacté le résultat net part du Groupe du premier semestre 2020/21. Fountaine Pajot présente au 28 février 2022 une marge brute d'autofinancement positive à 9,7 ME et une variation du Besoin en Fonds de Roulement favorable à 28,9 ME compte-tenu du bon niveau d'acomptes reçus sur commandes, générant une trésorerie d'exploitation positive de 38,4 ME. L'augmentation des stocks anticipe les commandes à livrer sur la deuxième partie de l'exercice.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Focus Entertainment, Innelec

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs reste 'neutre' sur le pneumaticien Michelin, avec un objectif de cours ajusté en baisse à 33 euros.

INFOS MARCHÉS

Charwood Energy veut lever une vingtaine de millions d'euros.

Bluelinea : augmentation de capital avec DPS.

Foncière Inea : succès de son augmentation de capital de 107,3 ME.

EN BREF

TF1 cède Gamned! au fonds HLD.

EDF : des partenariats de soutien au programme électronucléaire polonais.

Alchimie annonce le lancement d'EcoRéseauplus.TV.

2CRSi : Le National Accelerator Laboratory de Stanford choisit le groupe.

Ikonisys : première vente d'Ikoniscope20.

Cegedim SRH acquiert Laponi.

Avenir Telecom met fin à son partenariat avec Metavisio.