Ouverture Paris : le CAC 40 en vive hausse, au-dessus des 7.400 points

(Boursier.com) — Le CAC 40 s'est immédiatement positionné au-dessus des 7.400 points ce matin, progressant de près de 1% (7.445 points). Un optimisme des investisseurs dans le sillage du record de vendredi signé par le S&P 500 à Wall Street, le premier en deux ans, grâce à la performance du secteur technologique. Ce matin, à Tokyo, le Nikkei a progressé de 1,2% pour atteindre un nouveau sommet en 34 ans et a porté sa hausse à 8,70% depuis le début d'année.

Les investisseurs ont rendez-vous avec la BCE ce jeudi : si la banque centrale devrait maintenir sa politique monétaire à son niveau actuel, les investisseurs seront attentifs aux déclarations de Christine Lagarde, qui pourraient permettre de clarifier la date de la première baisse de taux.

Tous les voyants sont restés solidement ancrés dans le vert, ce vendredi à Wall Street. Le S&P 500 gagne +1,23% à 4.839 pts. Le Dow Jones grimpe de +1,05% à 37.863 pts. Le Nasdaq est une nouvelle fois bien ferme, s'accordant un beau rebond de +1,70% à 15.310 pts.

Etats-Unis :

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0924$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,26$. L'once d'or se traite 2.023 $.

FDJ (+5,20% à 36,14 Euros) annonce le dépôt d'une offre publique d'achat sur l'ensemble du capital de Kindred, un des leaders européens des paris et jeux en ligne, exploitant notamment la marque Unibet. Cette offre est faite au prix de 130 SEK par action de Kindred, coté au Nasdaq Stockholm. Le prix représente une prime de 24% sur le cours de clôture au 19 janvier 2024 et de 35% par rapport au cours moyen pondéré des trente derniers jours de cotation, et correspond à une valeur d'entreprise de 2,6 Milliards d'euros pour Kindred. Cette acquisition donnera naissance à un champion européen au profil financier renforcé : FDJ et Kindred partagent des exigences élevées en matière de jeu responsable et un modèle d'affaires alliant performance et responsabilité.

FDJ (bis) fait part d'un bon niveau d'activité au 4ème trimestre avec un chiffre d'affaires de 747 millions d'euros, en hausse de +13,8% ; à périmètre comparable, il progresse de +7,1%. L'EBITDA courant ressort à 675 millions d'euros, soit une marge d'EBITDA courant de 25,1%.

Worldline (+5,20% à 13,80 Euros) salue l'entrée à son capital du Crédit Agricole comme actionnaire de long terme avec une participation de 7%, conformément à l'annonce faite ce matin par le Crédit Agricole. Les travaux préparatoires pour la création de la co-entreprise annoncée entre le groupe Crédit Agricole et Worldline se déroulent conformément au calendrier annoncé, avec un lancement opérationnel en 2024, dès l'obtention des autorisations règlementaires nécessaires au démarrage de son activité.

Prodways (-7,75% à 0,82 Euro) : annonce aujourd'hui l'arrêt de son activité de vente de petites imprimantes pour la joaillerie. "La performance décevante de 2023, essentiellement due à la faiblesse des ventes de machines, amène le groupe à prendre des mesures afin d'améliorer ses résultats rapidement et de manière structurelle", commente Prodways.

DMS, Focus Entertainment, Damartex, écomiam

Citigroup est neutre sur Soitec avec un objectif ramené de 180 à 160 euros.

HSBC conserve Rémy Cointreau avec un objectif ajusté de 105 à 90 euros.

Barclays surpondère Saint-Gobain mais ajuste son objectif de 77 à 76 euros.

JP Morgan 'souspondère' Air France KLM avec un objectif ramené de 9,20 à 9,10 euros et reste 'neutre' sur Air Liquide avec une cible ajustée de 162 à 172 euros.

