Ouverture Paris : le CAC 40 en mode pause avant la Fed

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La belle hausse d'hier (+1,42%) en Bourse de Paris ne se poursuit pas et l'indice parisien cède 0,40% à 9h30. Il se maintient néanmoins au-dessus des 6.700 points franchis hier en clôture.

Les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, prévues dans la soirée, incitent les investisseurs à une certaine prudence.

Le décélération plus forte que prévu de la hausse des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, à 7,1% sur un an en novembre, a soulagé mardi les investisseurs après la publication vendredi de chiffres supérieurs aux attentes concernant les prix à la production.

Le marché a en conséquence revu à la hausse la probabilité que la Fed ralentisse le rythme de la remontée de ses taux début 2023, avant de probablement mettre fin au cycle de resserrement monétaire en mars. Concernant la décision du jour, le baromètre Fed Watch pointe à quasiment 80% des investisseurs interrogés anticipant un tour de vis de seulement 50 points de base.

WALL STREET

La cote américaine a repris de la hauteur mardi soir. Le S&P 500 a terminé en hausse de 0,73% à 4.019 pts, alors que le Dow Jones a pris 0,30% à 34.108 pts et le Nasdaq +1,01% à 11.256 pts. Les chiffres de l'inflation ont rassuré les opérateurs, qui retrouvent un peu le goût du risque : Le taux d'inflation annuel américain pour le mois de novembre, à 7,1%, est ressorti en effet au plus bas depuis décembre 2021.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Production industrielle européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0635$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,32 $. L'once d'or se traite 1.810$.

VALEURS EN HAUSSE

Groupe Partouche (+2,30% à 22,10 Euros) : Au 4e trimestre, le produit brut des jeux (PBJ) s'inscrit en hausse de +20,3% à 178,8 millions d'euros (148,7 ME un an plus tôt). A périmètre constant (178 ME), il progresse de +21,7% par rapport au 4e trimestre 2021 et de +8,3% par rapport au 4e trimestre 2019. Au total, le chiffre d'affaires annuel 2022 s'établit à 388,8 ME en croissance de +52% par rapport à 2021. A périmètre constant, il progresse de +108,2% par rapport à 2021 et de +2% par rapport à 2019, dernier exercice pré-covid.

VALEURS EN BAISSE

Claranova (-0,35% à 2,80 Euros) : Sur proposition de l'association Adanova, une nouvelle résolution ne figurant pas à l'ordre du jour a été proposée au vote des actionnaires au cours de l'Assemblée Générale pour la "Révocation de l'ensemble des membres du Conseil d'Administration" et a été rejetée à plus de 73% par les actionnaires. La société a pris acte de cette tentative de prise de contrôle hostile préparée par l'association Adanova et Messieurs Michael Dadoun et Daniel Assouline, actionnaires canadiens auprès desquels le groupe Claranova a acquis les sociétés Adaware, Upclick et Lulu software, en contrepartie d'un montant total de 98,3 MEUR en numéraire et d'actions Claranova représentant 8,91% du capital actuel. Messieurs Roger Bloxberg, Todd Helfstein, Eric Gareau et Kevin Bromber, managers des divisions PlanetArt, Avanquest et myDevices, renouvellent leur totale confiance vis-à-vis du management de Claranova qui étudie les meilleures solutions pour stabiliser l'actionnariat de la société autour de ce dernier afin de poursuivre la croissance de la société.

Eurazeo (-1% à 58,60 Euros) : Béatrice Stern, Cécile David-Weill, Natalie Merveilleux du Vignaux, Agathe Mordacq ("Famille David-Weill"), détenant collectivement 9,4% du capital, réaffirment leur attachement et renouvellent par anticipation le Pacte d'actionnaires conclu en avril 2018. Elles poursuivent ainsi l'engagement de leur père, Michel David-Weill, fondateur et Président du Conseil de Surveillance du Groupe pendant plus de 20 ans. Les mécanismes convenus en 2018, dont notamment le droit de premier refus de second rang conféré à Eurazeo, demeurent en place et sont légèrement modifiés. Ce Pacte se substituera au Pacte 2018 et prendra effet au terme dudit Pacte, soit le 6 avril 2023 pour une durée de trois ans, renouvelable. Jean-Manuel de Solages, Amaury de Solages, et Constance Broz ("Famille Solages"), détenteurs de 5,6% du capital, qui sont parties au Pacte précité d'avril 2018, concluent avec Eurazeo un nouveau Pacte d'actionnaires. A cette occasion, ils consentent à Eurazeo un droit de négociation préalable ou un droit de premier refus, selon le nombre de titres dont la cession est envisagée.

AB Science (-22% à 6,62 Euros) annonce avoir reçu un avis d'insuffisance dans le cadre de la demande de mise sur le marché du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique. AB Science explique que ce NOD signifie que l'agence Health Canada a demandé que des informations supplémentaires soient communiquées dans le cadre de la demande de mise sur le marché du masitinib. Le processus d'examen a été interrompu et reprendra quand ces informations auront été communiquées à Health Canada.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Qwamplify, Hunyvers, Entech, Moulinvest

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Insight Investments repasse à la vente sur Vinci en ciblant un cours de 154 euros.

INFOS MARCHÉS

Obiz : 2,78% cédés par Brice Chambard à 6,30 Euros, Maison Bocuse au capital.

Groupe IRD : IRD et Associés lancera son offre de retrait obligatoire le 20 décembre.

Linedata annule 5% de son capital.

EN BREF

Waga Energy : sixième projet de production de biométhane avec Veolia en France.

Lacroix : un contrat majeur pour l'activité City en Région Flandre.