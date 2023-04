Ouverture Paris : le CAC 40 en légère progression avant la trêve pascale

LA TENDANCE

(Boursier.com) — C 'est une petite hausse qui prend forme ce matin, mais la tendance demeure fragile en Bourse de Paris (+0,15% à 7.325 points pour le CAC 40 qui reste sur deux petits reculs consécutifs après 6 hausses d'affilée).

La séance du jour devrait peut-être s'animer, en après-midi, par les indicateurs économiques, notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, en prélude au rapport officiel vendredi du marché de l'emploi. Mais le marché parisien sera alors fermé...

Hier, aux Etats-Unis, le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé a fourni un nouveau signal de ralentissement sur le marché du travail US. Les indicateurs des services confirment quant à eux une moindre expansion de l'activité...

Ces données, mitigées, laissent perplexes les investisseurs, partagés entre les inquiétudes sur la santé de l'économie et la perspective d'une accalmie ou non sur les taux d'intérêt des banques centrales. Selon le baromètre Fedwatch de CME Group, le statu quo en matière de taux l'emporte à 54,8%, pour la prochaine réunion de la Fed. Une courte avance par rapport à une hausse d'un quart de point.

Ce jeudi, le marché parisien clôturera pour 4 jours et ne reprendra ses droits que mardi prochain après le week-end de Pâques.

WALL STREET

Wall Street s'est affichée hésitante mercredi, le S&P 500 abandonnant 0,25% à 4.090 pts, le Dow Jones grappillant 0,24% à 33.482 pts et le Nasdaq perdant 1,07% à 11.996 pts. Après un vif rebond du Nasdaq ces dernières semaines, les opérateurs font preuve d'un peu plus de modération, alors qu'approchent les publications financières trimestrielles, la saison des résultats débutant la semaine prochaine... avec les valeurs bancaires.

ECO ET DEVISES

La croissance de la production industrielle allemande a atteint 2,0% en février par rapport à janvier. Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une augmentation de 0,1%.

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Crédit à la consommation. (21h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0898 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,55 $. L'once d'or se traite 2.016 $.

VALEURS EN HAUSSE

Eurobio Scientific (+0,75% à 16,30 Euros) enregistre sur l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 152,6 millions d'euros, réparti entre le coeur d'activité, hors COVID, pour 93,5 ME et les activités exceptionnelles liées à la COVID pour 59,1 ME. Le taux de marge brute s'élève à 46,7% par rapport à 55,5% en 2021. Cette diminution est principalement liée à la diminution de l'ampleur de l'activité COVID et aux provisions exceptionnelles passées sur le stock de produits COVID dans un contexte de sortie de pandémie. Le taux de marge brute ressort à 50% en excluant ces dépréciations exceptionnelles. Ainsi, au 31 décembre 2022, les charges opérationnelles progressent de 6,6 ME et l'Ebitda atteint 40,5 ME (77,9 ME au 31 décembre 2021). Le résultat opérationnel s'établit à 36,8 ME. Hors amortissement des écarts d'acquisition pour 6 ME, le résultat net ressort à 30,8 ME au 31 décembre 2022 (65,3 ME en 2021). Il recule de -53%.

VALEURS EN BAISSE

Plastivaloire (-0,60% à 3,35 Euros) a indiqué aux actionnaires en AG mener des négociations avec ses clients afin de répercuter ces hausses de coûts dans ses prix de vente. Le groupe négocie également avec ses partenaires bancaires pour couvrir les besoins en financement résultant de ce contexte inflationniste et des besoins d'investissements liés aux commandes enregistrées, notamment sous la forme d'un PGE Résilience. Le Groupe est "confiant, au vu de son importance et de ses perspectives de développement, quant à l'issue favorable de ces discussions".

Akwel (-6,80% à 12,86 Euros) clôture son exercice 2022 sur une augmentation annuelle de son chiffre d'affaires de +7,4% par rapport à 2021. L'excédent brut d'exploitation (EBE) s'affiche ainsi en baisse de -30,6 %, à 81,3 ME. Le résultat opérationnel courant s'établit à 38,6 ME, représentant une marge opérationnelle courante de 3,9% en baisse de 4,3 points par rapport à 2021. Le résultat net part du Groupe ressort à 11,1 ME vs. 51,2 ME.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Carbios, beaconsmind, I.Ceram, Vogo, Hunyvers, Forsee Power

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

RBC est à l'achat sur Kering. L'objectif de cours est fixé à 680 Euros contre 700 Euros auparavant.

INFOS MARCHÉS

Florentaise : bas de fourchette à 9,44 Euros pour l'IPO

Aramis Group : Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs, se renforcent au capital

Orange émet 1 milliard d'euros d'obligations hybrides

Axa : vif succès du placement obligataire de 1 MdE

EN BREF

Sensorion annonce la sélection du candidat thérapeutique pour son programme de thérapie génique

Hopium : la pile à hydrogène nouvelle priorité

Abivax : Marc de Garidel est nommé Directeur Général et Président par intérim

Savencia Fromage & Dairy se renforce en Argentine

McPhy participe à un projet d'usine pilote d'électrolyse pour ArcelorMittal