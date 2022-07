Ouverture Paris : le CAC 40 en léger retrait

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le retour du CAC 40 sur les 6.200 points en clôture hier, semble inciter les investisseurs à prendre leurs bénéfices puisque le CAC 40 cédait 0,30% à 6.270 points durant les premières minutes d'échanges. La tendance semblait toutefois s'améliorer à l'approche de 9h30 et le CAC40 tendre vers l'équilibre et vers les 6.200 points...

Le tour de vis de 50 points de base de la BCE hier, sur lequel tous les investisseurs ne misaient pas préférant l'hypothèse des 25, a toutefois été intégré sans difficulté par le Marché hier. Les derniers chiffres de l'inflation ne faisaient pas de doute sur la nécessité d'une action forte de la BCE.

Point qui a sans doute le plus séduit hier : la BCE compte apporter une aide supplémentaire aux pays les plus fragiles, comme l'Italie, grâce à un nouveau programme d'achat d'obligations (l'Instrument de protection de la transmission) destiné à limiter la hausse de leurs coûts d'emprunt, à "lutter contre une dynamique de marché injustifiée, désordonnée". Un gage de stabilité pour la zone Euro.

Sur le vieux continent justement, la matinée sera animée par les premiers résultats des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur privé.

WALL STREET

Encore de la volatilité ce jeudi à Wall Street, et après avoir beaucoup hésité, les indices ont finalement tous clôturé en hausse, signant une troisième séance consécutive dans le vert. Les marchés ont digéré une nouvelle salve de résultats d'entreprises, avec des réactions diamétralement opposées (positive pour Tesla, négative pour AT&T). L'actualité en Europe a été suivie de près également : la BCE a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2011 pour mettre un frein à l'inflation record en zone euro, alors que la Fed doit de son côté livrer son verdict mercredi prochain.

A la clôture des marchés, le Dow Jones gagne 0,51% à 32.036 points et le Standard & Poor's 500 s'adjuge 0,99% à 3.998 points. Le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, avance encore de 1,36% à 12.059 points.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice markit PMI manufacturier français préliminaire. (09h15)

- Indice markit PMI français préliminaire des services. (09h15)

Etats-Unis :

- Indice PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

Europe :

- Indice markit PMI allemand préliminaire des services. (09h30)

- Indice markit PMI manufacturier préliminaire allemand. (09h30)

- Indice Markit PMI préliminaire européen composite. (10h00)

- Indice Markit PMI préliminaire européen manufacturier. (10h00)

- Indice Markit PMI préliminaire européen des services. (10h00)

- Indice PMI CIPS préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire des services britanniques. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0189$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 104,88$. L'once d'or se traite 1.716$.

VALEURS EN HAUSSE

GL Events (+5,90% à 16,84 Euros) : L'EBITDA s'établit à 63,9 ME (-2,4 ME à fin juin 2021) avec une marge d'EBITDA de 12,2% (-1,2% à fin juin 2021). Les économies sur coûts fixes par rapport à 2019 s'élèvent à 13 ME sur le semestre (17 ME à périmètre constant), en ligne avec l'objectif de 20 ME pour l'exercice. Le résultat opérationnel courant augmente de près de 63 ME par rapport au 1er semestre 2021, passant de -28 ME à 34,8 ME. La marge opérationnelle courante ressort à 6,6%. Le résultat net ressort à 16,8 ME (-27,7 ME à fin juin 2021).

Compagnie des Alpes (+0,05% à 15,60 Euros) : Le chiffre d'affaires consolidé, pour le 3e trimestre de l'exercice 2021-2022, s'élève à 203,46 millions d'euros, ce qui représente une progression de +22% par rapport à la même période de l'exercice 2018-2019 (retraité de la sortie du domaine skiable des 2 Alpes), dernier exercice complet avant l'apparition de la crise sanitaire. Au global, depuis le début de l'exercice soit sur 9 mois, le chiffre d'affaires atteint 744,66 ME, soit une progression de +17,7% par rapport à la même période de l'exercice 2018-2019 (retraité de la sortie du domaine skiable des 2 Alpes).

Gecina (+1,80% à 94,20 Euros) : Le résultat récurrent net part du Groupe ressort à 2,73 euros par action (-0,7%) soit une hausse de +3,9% en excluant l'effet des cessions réalisées en 2021 et un produit non récurrent perçu au 1er trimestre 2021. L'ANR (NTA) est en hausse de +3% sur 6 mois à 181,2 euros. Gecina relève son objectif de Résultat récurrent net part du Groupe à 5,55 euros par action en 2022, (5,50 euros jusqu'alors), soit une hausse attendue maintenant de +4,3%, soit +7% en neutralisant la contribution en 2021 des immeubles cédés et d'un effet non récurrent perçu au 1er semestre 2021.

ID Logistics (+2,70% à 287 Euros) : le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022 est de 641,6 ME, +40,3% dont +15,5% à données comparables. On note une bonne croissance de l'activité en France à 218,7 ME, +11,6% et +4,5% à données comparables et une poursuite de la forte dynamique à l'international à 422,9 ME, +61,7% et +23,6% à données comparables.Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 est de 1.181 ME dont +32,2% et +15,3% à données comparables...

TotalEnergies (+1,40% à 48,54 Euros) : fait un nouvel effort face à l'augmentation des prix de l'essence et annonce que du 1er septembre au 1er novembre, il baissera le prix des carburants pétroliers vendus en stations de 20 cts EUR/litre par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux, puis de 10 cts EUR/litre du 1er novembre au 31 décembre.

VALEURS EN BAISSE

Guerbet (-4,60% à 21,60 Euros) : les ventes du Groupe s'élèvent à 371,1 millions d'euros, en hausse de +2,2% à période comparable (363,1 ME au 1er semestre 2021). L'évolution de l'activité intègre un effet de change favorable de 12,8 ME. A taux de change constant (TCC), le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 est en recul de -1,3% avec notamment un 2nd trimestre en légère baisse. L'activité du semestre intègre un effet de base défavorable après le très fort rebond des ventes qu'avait connu le Groupe au cours du 2e trimestre 2021 (+25,1% à périmètre et taux de change comparable par rapport au 2e trimestre 2020).

Ubisoft (-3,20% à 40,35 Euros) a présenté un chiffre d'affaires IFRS15 de 318,2 ME pour le premier trimestre de son exercice 2022-2023, en baisse de 9,8% (13,9 % à taux de change constants) par rapport aux 352,8 ME réalisés au premier trimestre 2021-2022. Le net bookings de ce premier trimestre s'élève à 293,3 ME, supérieur à l'objectif d'environ 280 ME, mais en baisse de 10% (14,2% à taux de change constants) par rapport au premier trimestre 2021-2022. Ubisoft précise que la performance du jeu Tom Clancy's Rainbow Six Siege a été supérieure aux attentes et que la marque Assassin's Creed a également enregistré des résultats supérieurs aux attentes, grâce à un trimestre solide pour Odyssey, Origins et Valhalla. Le net bookings du deuxième trimestre 2022-2023 est attendu aux alentours de 270 ME. Ubisoft continue de s'attendre à une croissance significative du net bookings et confirme son objectif de résultat opérationnel non-IFRS aux alentours de 400 ME pour l'exercice complet.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Poujoulat, Pixium Vision, Somfy, Focus Entertainment, Balyo, HRS, HighCo, Cibox, Immobilière Dassault, Roche Bobois, Sword Group, Wallix, La Française de l'Energie, Amplitude Surgical, Xilam Animation, Egide, Bourrelier, Damartex, i2S, Adeunis, Fermentalg, Abéo, GeNeuro, Berkem, Mauna Kea Technologies, LDLC, Orapi, Aubay, Boiron, STEF, Linedata

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Sartorius Stedim : JP Morgan reste à l'achat, mais abaisse son objectif de cours de 550 à 470 Euros.

Publicis : JP Morgan recommande l'achat suite à la publication d'hier et révise son objectif de cours à 70 Euros, contre 63 Euros.

INFOS MARCHÉS

Cast : Bridgepoint majoritaire.

Euroapi : les salariés investissent 5 ME.

Carmila : nouveau crédit bancaire de 550 ME.

EN BREF

Spineway acquiert Spine Innovations.

Vinci : remporte un contrat en mer du Nord.

JCDecaux : 16 ans de contrat à Marseille.

TF1 va céder sa participation dans Ykone à Future Tech Retail.

Neoen et Prokon signent un nouveau PPA en Finlande.

Arkema acquiert Polimeros Especiales, au Mexique.