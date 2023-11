Ouverture Paris : le CAC 40 en baisse, les 7.000 points tenus en clôture ce soir?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 évolue autour du seuil symbolique des 7.000 points ce matin, avec une ouverture en dessous (-0,61%), un plus bas près de 30 points plus bas à 6 970,66 points, mais ce niveau est finalement regagné à 9h30!

Les opérateurs espèrent toujours la fin du cycle de resserrement monétaire de la Fed, après deux 'pauses' sous forme de statu quo monétaire lors des deux dernières réunions FOMC... Cet espoir est alimenté par de récentes statistiques économiques plus faibles outre-Atlantique, confirmant une détente sur le marché du travail et un ralentissement plus général de l'économie.

Le marché attend les chiffres mensuels des prix à la production en zone euro, tandis que mercredi seront publiées les données définitives de l'inflation et les ventes au détail. Ces statistiques pourraient influer sur les anticipations des marchés qui prévoient désormais que les grandes banques centrales ne devraient plus relever leurs taux d'intérêt respectifs.

Par ailleurs, les publications trimestrielles continuent à Paris avec celle d'Engie et de CGG plutôt bien accueillies, ce qui n'est pas le cas de Hexaom, Cap Gemini et Teleperformance.

WALL STREET

Wall Street s'est encore affiché dans le vert lundi, mais plus timidement. Le S&P 500 remonte encore de 0,18% à 4.365 pts, le Dow Jones prend de 0,10% à 34.095 pts et le Nasdaq s'adjuge 0,30% à 13.518 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Production industrielle allemande. (08h00)

- Production industrielle espagnole. (09h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice des prix à la production en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0699$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,24 $. L'once d'or se traite 1.968 $.

VALEURS EN HAUSSE

Engie (+0,85% à 15,27 Euros) a publié des résultats en progression au titre des 9 premiers mois de 2023, bien que marqués par un ralentissement par rapport à fin juin, et a annoncé une révision à la hausse de ses objectifs annuels. L'énergéticien a en effet précisé qu'il visait désormais pour 2023, "en raison de la poursuite de la bonne performance de ses activités exposées au marché et de la réduction des risques à l'approche de la fin de l'année", un résultat net récurrent part du groupe compris entre 5,1 et 5,7 Milliards d'euros, contre 4,7 à 5,3 Milliards précédemment.

Cellectis (+9% à 2,75 Euros) disposait de 72 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie et comptes de trésorerie bloquée consolidés. Cela se compare à 95 M$ de trésorerie, équivalents de trésorerie et comptes de trésorerie bloquée consolidés au 31 décembre 2022. l'emprunt prévu de 15 millions d'euros au titre de la tranche B du contrat de financement de 40 millions d'euros conclu avec la BEI, et les 105 millions de dollars provenant des accords d'Astra Zeneca, la société estime qu'elle dispose de ressources suffisantes pour poursuivre ses activités pendant au moins douze mois. "Avec les 140 millions de dollars supplémentaires potentiels correspondant à l'Investissement Complémentaire, nous prévoyons d'étendre notre horizon de trésorerie jusqu'en 2026" estime le groupe. Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 7,2 M$ pour les 9 premiers mois 2023, contre 8,4 M$ pour les neuf premiers mois 2022.

CGG (+2,25% à 0,67 Euro) : Sur le T3, le chiffre d'affaires est de 307 M$, en hausse de de 42% d'une année sur l'autre. L'EBITDAs des activités est de 109 M$, une hausse de 41% sur un an avec une marge de 35%. Le résultat opérationnel des activités est de 33 M$, en hausse de 31% sur un an et avec une marge de 11%. Le résultat net du groupe est de 8 M$ vs. -2M$.

VALEURS EN BAISSE

Capgemini (-0,35% à 168,15 Euros) a réalisé au 3ème trimestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 5.480 millions d'euros, en baisse de -1,3% à taux de change courants et en hausse de +2,3% à taux de change constants par rapport au 3ème trimestre de l'année précédente. L'activité au 3ème trimestre 2023 s'inscrit dans le prolongement des tendances observées depuis le début de l'année, poursuivant comme attendu la décélération progressive des trimestres précédents. Sur les 9 premiers mois de l'année, la croissance s'élève à +4,1% en données publiées et +6% à taux de change constants, tandis que la croissance organique atteint +5,5%.

Teleperformance (-0,20% à 119,60 Euros) prévoit désormais le bas de fourchette de son objectif 2023 de croissance organique à environ +6% contre +6% à +8% auparavant. L'objectif de marge d'EBITA reste à environ 16% avec une consolidation de Majorel à partir du 1er novembre 2023. Teleperformance prévoit toujours un retour aux actionnaires de l'ordre de 600 millions d'euros en 2023, incluant le versement des dividendes pour 227 millions d'euros et des rachats d'actions pour plus de 300 millions d'euros.

Hexaom (-2,40% à 16,40 Euros) : en cumulé sur 9 mois, enregistre une production de 755,6 ME, en croissance organique de 8,4%. Au titre du troisième trimestre de l'exercice en cours, la société réalise un chiffre d'affaires de 203,6 ME, en hausse de +3,5% par rapport à la même période de l'année dernière. Pour l'année 2023, le groupe confirme une croissance de son chiffre d'affaires annuel à périmètre d'activités comparable de l'ordre de 5 à 7% avec une rentabilité opérationnelle en amélioration.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Crédit Agricole d'Ile-de-France, Groupe JAJ, Airwell, Arcure, Delta Plus, Artmarket, Poujoulat

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley est toujours à 'surpondérer' sur TotalEnergies avec un cours cible qui passe de 77 à 71 euros.

JP Morgan reste à 'surpondérer' sur OVH avec un objectif ramené de 14 à 12,50 euros.

Deutsche Bank reste à l'achat sur Solvay avec un objectif ajusté de 130 à 124 euros.

INFOS MARCHE

Elis : 8,17 ME souscrits par les salariés

Renault : les salariés détiendront environ 5,25%

Uniti : émission obligataire de 13 ME

EN BREF

Danone : lancement de la gamme de nutrition médicale Fortimel en Chine