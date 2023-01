Ouverture Paris : le CAC 40 demeure proche des 7.100 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'ouverture a finalement pris la forme d'une baisse pour le CAC 40 (-0,15%), alors que trente minutes auparavant encore, la tendance était plutôt à une légère progression. L'indice parisien au-dessus des 7.080 points, demeure proche des 7.100 points. La question de la séance sera de savoir s'il parviendra à se hisser au-dessus de ce niveau en clôture.

Si la perspective de voir la Réserve fédérale freiner le rythme de son resserrement monétaire mercredi prochain, alors que l'inflation ralentit, a apporté un soutien aux actions depuis plusieurs jours, les marchés européens et américains ont aussi salué jeudi les dernières données américaines comme une preuve que l'économie américaine pourrait connaître un atterrissage en douceur, plutôt que de basculer dans une sévère récession.

Les investisseurs étudieront donc avec attention, à la mi-journée, les chiffres mensuels des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis, qui incluent l'indice des prix PCE, le plus surveillé par la Fed.

WALL STREET

La cote américaine était bien orientée jeudi, le S&P 500 gagnant 1,1% à 4.060 pts, le Dow Jones +0,61% à 33.949 pts et surtout le Nasdaq rebondissant de 1,76% à 11.512 pts. La tendance s'affiche de nouveau positive, avec une poursuite du rebond de Tesla (+11%) à la suite des derniers trimestriels, ainsi que de bons chiffres du PIB américain...

ECO ET DEVISES

La confiance des ménages est restée quasi stable en France en janvier. À 80, l'indicateur qui la synthétise calculé par l'Insee, perd un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022). Le consensus était positionné à 83.

Etats-Unis :

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

Europe :

- PIB espagnol préliminaire du quatrième trimestre. (09h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0874 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 87,83 $. L'once d'or se traite 1.924$.

VALEURS EN HAUSSE

Mersen (+1% à 39,70 Euros) réalise, au 4e trimestre 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 294 millions d'euros, en croissance de plus de +19% à périmètre et changes constants. En tenant compte d'un effet de change positif de près de 7 ME, la croissance est de 22,7%. Pour l'année 2022, Mersen réalise un chiffre d'affaires consolidé de 1,115 milliard d'euros, soit une croissance organique de plus de 15% par rapport à 2021. Environ 5% de cette croissance est liée à des augmentations de prix. En tenant compte des effets de change favorables liés principalement à l'appréciation du dollar US et du Ren-min-bi Chinois, la croissance est de près de 21%. lL Groupe Mersen s'attend à afficher pour l'année une marge opérationnelle courante autour de 10,9% (précédemment autour de 10,8%). La marge d'Ebitda courant devrait croître d'environ 60 points de base par rapport à 2021 (précédemment 50 points de base).

Cegedim (+1% à 19 Euros) Au 4e trimestre 2022, enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 154,7 millions d'euros, en progression de +4,1% en données publiées et de +2,9% en données organiques, par rapport à la même période de 2021. Cette croissance modérée du dernier trimestre provient essentiellement du mois de décembre 2022 qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de +0,4% par rapport au mois de décembre 2021, soit la plus faible croissance mensuelle de l'année. Ce chiffre aura un impact sur la marge courante annuelle. Sur l'année 2022, le chiffre d'affaires est en croissance de +5,9% en données publiées et de +5,1% en données organiques, par rapport à 2021. Le lancement du plan de développement de Cegedim Santé et la baisse du chiffre d'affaires au Royaume-Uni impacteront négativement le Résultat Opérationnel Courant 2022. Sur la base des données actuellement disponibles, le Groupe Cegedim anticipe une croissance de son chiffre d'affaires 2023 dans une fourchette de 6% à 9% par rapport à 2022.

Danone (+0,80% à 49,60 Euros) annonce explorer ses options stratégiques, parmi lesquelles une possible vente, pour les activités de produits laitiers biologiques de Horizon Organic et Wallaby aux Etats-Unis. "Cette annonce marque un progrès supplémentaire dans la revue de portefeuille et le programme de rotation d'actifs annoncés par l'entreprise en mars 2022 dans le cadre de la stratégie Renew Danone", estime la direction de Danone.

JC Decaux (+4,80% à 22,22 Euros) : Le chiffre d'affaires ajusté du groupe pour l'année 2022 est en hausse de 20,8% à 3.316,5 millions d'euros. En excluant l'impact positif lié à la variation des taux de change et aux variations de périmètre, la croissance organique ajustée est annoncée à +16,6%. Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en hausse de +18,4 % en 2022. JC Decaux a dépassé ses prévisions au quatrième trimestre 2022 avec une croissance organique de 5,1% (autour de +3% annoncé en novembre). Le groupe dévoilera ses anticipations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2023 à l'occasion de la publication des résultats annuels 2022, le 9 mars prochain.

VALEURS EN BAISSE

Rémy Cointreau (-1,10% à 171,30 Euros) : Au cours des neuf premiers mois 2022-23, a réalisé un chiffre d'affaires de 1 304,7 millions d'euros, en hausse de +10,1% en organique (+50,3% par rapport à 2019-20). En données publiées, le chiffre d'affaires a progressé de +20,2%, incluant un effet très positif des devises de +10,1%. les ventes du 3ème trimestre sont, comme attendu, en baisse de -6,0% en organique (-0,7% en données publiées). Rémy Cointreau confirme son objectif de générer une nouvelle année de forte croissance en organique en 2022-23, intégrant une poursuite de la normalisation de la consommation au quatrième trimestre, après deux années de croissance exceptionnelle.

Manitou (-3,10% à 26,70 Euros) révise donc son estimation de marge opérationnelle pour 2022 aux alentours de 3,5% de son chiffre d'affaires. Pour 2023, Manitou anticipe un chiffre d'affaires en progression de plus de 20% par rapport à 2022. Le chiffre d'affaires de Manitou au 4e trimestre 2022 s'élève à 730 millions d'euros, soit en hausse de +54% par rapport au 4e trimestre 2021. Le chiffre d'affaires à 12 mois est de 2,362 milliards d'euros, en croissance de +26% par rapport à l'année 2021 (+23% en comparable).

STEF (-0,10% à 96,40 Euros) annonce un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros pour l'année 2022 (+21,6%, +14,2% à périmètre constant). Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2022, en progression de 12,6% à périmètre constant, marque un très léger ralentissement dans la dynamique de croissance. Le groupe est confiant dans sa capacité à atteindre les objectifs de son nouveau plan stratégique 2022-2026.

LVMH (-1,50% à 789,80 Euros) réalise en 2022 des ventes de 79,2 MdsE en hausse de 23% et de +17% en données comparables. Les ventes de Louis Vuitton dépassent, pour la première fois, les 20 MdsE. La croissance interne est de +9% sur le T4 vs. +20% à fin septembre. Toutes les activités réalisent une croissance organique significative de leurs ventes sur l'année. Le résultat opérationnel courant est de 21,1 MdsE, en croissance de 23%. La marge opérationnelle courante se maintient au niveau de 2021. Le résultat net part du Groupe s'élève à 14,1 MdsE, en croissance de 17% par rapport à 2021. Le cash-flow disponible d'exploitation dépasse les 10 MdsE.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Cibox, Guillemot, i2S, Mare Nostrum, Signaux Girod, Wedia, SAMSE, Okwind, Egide, Orapi, Solutions 30, Balyo, LDLC, Lanson-BCC, Ateme, Enensys, Axway, Coil, Roche Bobois

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" sur JC Decaux, contre "pondération en ligne", et son objectif de cours à 27,5 euros, contre 16 euros.

Credit Suisse relève son objectif de cours à 960 euros sur LVMH, contre 785 euros; JPMorgan relève son objectif de cours à 815 euros, contre 750 euros.

Jefferies relève son objectif de cours sur STM à 33 euros, contre 24 euros. Citigroup relève son objectif de cours à 62 euros, contre 58 euros. Credit Suisse relève son objectif de cours à 65 euros, contre 58 euros.

Jefferies abaisse sa recommandation sur Airbus à "conserver", contre "acheter", et son objectif de cours à 130 euros, contre 135 euros.

Citigroup relève son objectif de cours sur Accor à 37,9 euros, contre 30,4 euros.

INFOS MARCHÉS

Aures Technologies : les actionnaires approuvent le transfert vers Euronext Growth

Groupe Flo : retrait obligatoire le 6 février

EN BREF

Ipsen : avis négatif du CHMP pour le palovarotène

Sanofi : le CHMP recommande l'extension des indications de Dupixent

Scor : Thierry Léger est nommé directeur général

GTT : nouvelle commande pour deux méthaniers