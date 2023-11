Ouverture Paris : le CAC 40 déjà de retour au-dessus des 7.000 points !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — 7 010,07 points ! Le CAC 40 a retrouvé et dépassé, ce matin, le seuil symbolique des 7.000 points, quitté le 18 octobre dernier, à la faveur d'une nouvelle progression, dans la foulée de celles enregistrées depuis lundi.

Suite aux propos de Jerome Powell, les investisseurs anticipent de moins en moins une ultime hausse de taux de la Fed, de quoi favoriser le retour sur les actions. La Fed a comme attendu, laissé mercredi soir l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50% après déjà une pause décidée lors de sa précédente réunion en septembre, alimentant les anticipations selon lesquelles la banque centrale américaine en a donc fini avec les hausses de taux.

La Fed a certes souligné dans son communiqué du soir "la force surprenante de l'économie", tout en notant les conditions financières plus strictes auxquelles sont confrontées les entreprises et les ménages américains... "L'activité économique s'est développée à un rythme soutenu au troisième trimestre", estime l'autorité monétaire, alors que des données récentes montrent que le produit intérieur brut a augmenté sur la période juillet-septembre de 4,9% en rythme annuel. La banque centrale a également décrit le marché de l'emploi comme toujours "fort" et l'inflation toujours "élevée", indiquant qu'elle continuait d'étudier "l'ampleur d'un raffermissement supplémentaire de la politique qui pourrait être appropriée pour ramener l'inflation à 2%". "La question de baisses des taux ne se pose tout simplement pas" pour le moment, a-t-il aussi ajouté.

La cote américaine s'est affichée en nette hausse mercredi soir, alors que la Fed a maintenu comme prévu ses taux directeurs inchangés. Les commentaires de Jerome Powell, le président de la banque centrale US, n'ont pas créé de grosses surprises, mais la publication d'un rapport sur l'emploi privé plus faible que prévu a contribué à détendre l'atmosphère... Le S&P 500 gagne finalement 1,05% à 4.237 pts. Le Dow Jones prend 0,67% à 33.274 pts. Le Nasdaq bondit de 1,64% à 13.061 pts.

France :

- Indice Markit PMI manufacturier français final. (09h50)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (13h30)

- Coûts unitaires du travail. (13h30)

- Productivité non-agricole préliminaire du troisième trimestre. (13h30)

- Commandes industrielles. (15h00)

- Commandes de biens durables finales. (15h00)

Europe :

- Indice Markit PMI manufacturier espagnol final. (09h15)

- Indice Markit PMI manufacturier italien final. (09h45)

- Indice Markit PMI manufacturier allemand final. (09h55)

- Taux de chômage en Allemagne. (10h00)

- Indice Markit PMI manufacturier final de la zone euro. (10h00)

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0599$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,27 $. L'once d'or se traite 1.984 $.

Technip Energies (+2,40% à 21,03 Euros) : le Chiffre d'affaires ajusté des 9 premiers mois 2023 est de 4,4 milliards d'euros et la marge d'EBIT récurrent ajusté de 7,2% avec un Ebit récurrent de 318,6 ME et un Résultat net de 207,3 ME. Les prévisions pour l'exercice 2023 sont confirmées avec des perspectives de croissance du segment TPS soutenues par le positionnement stratégique du groupe et les succès commerciaux. La direction souligne parallèlement l'augmentation des opportunités commerciales et des études préliminaires dans les domaines du GNL et de la décarbonation. Les prises de commandes ajustées des 9 premiers mois de l'exercice 2023 s'élèvent à 9.508 millions d'euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 2,2.

TotalEnergies (+0,10% à 63,70 Euros) a signé un accord pour étendre son partenariat avec Oman LNG, coentreprise omanaise d'exploitation de gaz naturel liquéfié dans laquelle la Compagnie possède une participation de 5,54 %. Situé sur la côte nord-est d'Oman, le complexe de liquéfaction Oman LNG est composé de deux trains de liquéfaction de 3,8 millions de tonnes de GNL par an (Mtpa) chacun. Il est adjacent à l'usine Qalhat LNG, qui comprend un train de 3,8 Mtpa, et dans laquelle Oman LNG détient une participation. La production totale du site s'élève ainsi à 11,4 Mtpa. Au travers de cet accord, TotalEnergies étend au-delà de 2024 sa participation dans Oman LNG, de 10 ans, et dans Qalhat LNG, de 5 ans. L'accord prévoit également des investissements pour réduire les émissions de GES de l'usine. En janvier 2023, TotalEnergies avait également signé un accord avec Oman LNG par lequel la Compagnie enlèvera 0,8 Mtpa de GNL pendant dix ans à compter de 2025, faisant de la Compagnie l'un des principaux acheteurs de la production d'Oman LNG.

Lagardère (-0,20% à 18,70 Euros) annonce que Lagardère Travel Retail a finalisé l'acquisition de Tastes on the Fly, acteur primé de la restauration en Amérique du Nord. Annoncée le 6 septembre, cette acquisition confirme l'ambition de Lagardère Travel Retail de consolider sa position de leader sur le segment Foodservice dans les aéroports de la région. Avec l'intégration de Tastes on the Fly, Paradies Lagardère, la division nord-américaine de Lagardère Travel Retail, renforce sa position en tant que deuxième plus grand acteur de l'industrie nord-américaine du Travel Retail et du Foodservice, avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1,5 milliard de dollars.

Morgan Stanley reste à 'pondération en ligne' sur SES avec un objectif ajusté de 8 à 6,50 euros.

Goldman Sachs reste à l'achat sur Sodexo avec un objectif qui passe de 112 à 120 euros.

Jefferies est à l'achat sur Inventiva, mais avec un objectif ramené de 9 à 7,50 euros.

Société Générale est toujours à l'achat sur OVH, mais avec un cours cible abaissé de 21 à 10 euros.

HSBC conserve Rémy Cointreau avec un objectif ramené de 116 à 110 euros.

Nanobiotix : lancement d'une offre globale et d'un placement privé

Atos : Onepoint détient 9,9% du capital

Lhyfe : partenariat dans les îles Åland en Finlande

Genomic Vision élargit son offre de services de Replication Combing Assay