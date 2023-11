Ouverture Paris : le CAC 40 débute la semaine en hausse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 pointe en hausse ce lundi de 0,45% à 7.075 points, après une semaine globalement hésitante pendant laquelle de nombreux ajustements ont encore eu lieu... L'impulsion vient surtout ce matin de Wall Street qui a déjà repris le chemin de la hausse vendredi soir, au lendemain d'une séance plus hésitante marquée par une correction consécutive au discours strict et déterminé de Jerome Powell. Le S&P 500 s'est redressé de 1,56% à 4.415 pts, le Dow Jones a repris 1,15% à 34.283 pts et le Nasdaq a gagné 2,05% à 13.798 pts, emmené par le rebond des grandes valeurs de la 'tech'.

Les investisseurs resteront focalisés cette semaine sur la publication d'indicateurs clés aux Etats-Unis, à savoir l'inflation mardi, et les ventes au détail mercredi. En zone euro, le PIB et l'inflation sont attendus mardi et vendredi...

ECO ET DEVISES

Le président de la Fed, Jerome Powell, avait fait auparavant retomber l'ambiance à Wall Street en ravivant les craintes de hausse supplémentaire des taux... Powell a indiqué que la politique monétaire était en territoire restrictif et exerçait une pression à la baisse sur l'inflation, mais il a aussi souligné que les options restaient sur la table, ce qui pourrait inclure de nouvelles hausses des taux d'intérêt. "S'il s'avère opportun de resserrer davantage notre politique, nous n'hésiterons pas à le faire", a ainsi affirmé le dirigeant lors d'un discours devant le Fonds monétaire international à Washington...

Les autres responsables de la banque centrale sont relativement partagés concernant la marche à suivre, certains prônant la fin du cycle de resserrement et d'autres optant pour une posture flexible à l'instar de Powell. La Fed a maintenu ses taux inchangés lors des deux dernières réunions de politique monétaire, et les marchés financiers misent par conséquent, désormais, sur la fin du durcissement. Le taux de référence de la Fed se situe dans une fourchette de 5,25 à 5,50%, au plus haut depuis 22 ans...

La parité euro / dollar atteint 1,0695$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,95 $. L'once d'or se traite 1.937 $.

VALEURS EN HAUSSE

Fermentalg : +5% avec MdM, Lhyfe

Solutions30 (+3%) et GlasfaserPlus viennent de signer un accord pour le déploiement d'un réseau FTTH en Allemagne, en débutant par les régions de la Sarre et de la Bavière. Cet accord est une nouvelle étape dans l'ambition de GlasfaserPlus de donner accès à l'internet à haut débit à 4 millions de foyers, habitant les zones rurales et les petites et moyennes zones urbaines d'Allemagne dans les années à venir. Les deux partenaires ont l'intention de fournir des services FttH clés en main, de la connexion au raccordement des foyers.

Avec ce nouvel accord en Allemagne, Solutions30 poursuit son expansion dans le déploiement des réseaux très haut débit en Europe. Fort d'une expertise acquise en France, en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas, Solutions30 se développe désormais en Allemagne, où le groupe entend se positionner parmi les premiers acteurs du marché. Grâce à une nouvelle organisation solide dans le pays et la constitution d'une équipe de techniciens experts et solidement formés, Solutions 30 s'apprête à accélérer sa croissance et à offrir une gamme de services et d'interventions de haute qualité.

Innate : +2,5% suivi de Jacquet Metals, Equasens

Eramet (+2%) organise son premier Capital Markets Day à Paris. Christel Bories, Présidente-Directrice Générale d'Eramet, sera accompagnée de membres du Comité Exécutif : Nicolas Carré, Directeur financier, Geoff Streeton, Directeur de la Stratégie et du Business development, Kleber Silva, Directeur des Opérations, et Virginie de Chassey, Directrice Développement Durable et Engagement d'Entreprise. Ils présenteront le repositionnement du Groupe et sa stratégie "A New ERA", ainsi que la nouvelle feuille de route RSE.

Objectifs opérationnels ambitieux à horizon 2026

*8,5 Mt de minerai de manganèse produit et transporté au Gabon, avec une capacité potentielle de 10 Mt à long terme,

*60 Mth de minerai de nickel commercialisé à Weda Bay en Indonésie,

*plus de 1 Mt de sables minéralisés produits à GCO au Sénégal,

24 kt-LCE de lithium de qualité batterie produites en Argentine (Centenario, Phase 1), environ 30 kt-LCE supplémentaires à moyen-terme (Phase 2, 1ère tranche).

*Structure financière solide permettant le déploiement d'un plan d'investissement d'environ 1,9 MdE sur la période 2024-2026 pour renforcer les activités génératrices de cash et préparer la croissance future essentiellement dans la transition énergétique.

*Maintien d'un levier ajusté inférieur à 1x en moyenne sur la durée du cycle, avec un dépassement temporaire de ce niveau pendant la période d'investissement à venir.

Sword : +2% avec K&B

Société Générale (+1,5%) pourrait se séparer de Hanseatic Bank, son activité de banque de détail en Allemagne. L'établissement rouge et noire étudierait cette option dans le cadre des projets de Slawomir Krupa visant à augmenter la valorisation de la banque en se débarrassant de ses activités non stratégiques. Selon les sources proches du dossier de 'Bloomberg', la SocGen discute avec des conseillers alors qu'elle envisage de se débarrasser de la Hanseatic Bank, la firme basée à Hambourg qu'elle détient en collaboration avec l'emblématique détaillant allemand Otto Group.

La banque, détenue majoritairement par la SocGen depuis 2005, propose des prêts à la consommation, des cartes de crédit, des assurances et de l'affacturage, selon son site Internet. L'opération pourrait rapporter quelques centaines de millions d'euros, selon les sources de l'agence. Fondée en 1969, la banque Hanseatic emploie plus de 500 personnes et afficherait un rendement des capitaux propres de 15%.

Cette vente potentielle intervient alors que Barclays recherche également un acheteur pour son activité allemande de crédit à la consommation...

FDJ : +1,5% suivi de Alstom, Beneteau, Icade, Chargeurs, Esso, Forvia, FNAC Darty

Cette journée de lundi marque le début d'une ère nouvelle pour Solvay (+1%) et ses parties prenantes, alors qu'elle se prépare à devenir une société simplifiée et plus ciblée suite à la scission de Syensqo (sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires le 8 décembre 2023). Lors du Capital Markets Day de Solvay, la nouvelle équipe de direction de Solvay compte partager sa stratégie, ses objectifs financiers à moyen terme, et confirme ses engagements en matière de développement durable...

L'entreprise s'engage à assurer une croissance rentable, une génération de cash et des rendements attractifs qui soutiendront les investissements nécessaires à l'innovation de processus et à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050.

Solvay a pour ambition de devenir LE leader de l'industrie, à la fois en termes de volumes et de coûts. L'objectif est de maintenir une position de premier quartile en termes de rentabilité et de rendement. De plus, l'entreprise confirme son engagement en faveur de la transition énergétique et de la neutralité carbone d'ici 2050.

Objectifs à moyen terme pour 2028

Solvay vise à consolider son succès en s'appuyant sur un historique éprouvé qui témoigne de sa capacité à maintenir des marges, des liquidités et des rendements situés parmi les meilleurs de l'industrie.

Les objectifs de Solvay pour 2028 sont les suivants :

Croissance organique annuelle moyenne de l'EBITDA sous-jacent qualifiée de "mid single digit" (en %)

Augmentation de la marge de l'EBITDA sous-jacent (en %) dans une fourchette comprise entre 25 et 30% ("mid-to-high 20s")

Économies brutes de 300 millions d'euros en rythme annuel

Ratio de conversion du cash flow libre (en %) dépassant le milieu de la trentaine de % ("exceeding mid-30s")

ROCE (en %) en augmentation pour atteindre le bas de la vingtaine de % ("low 20s")

Imerys : +1% suivi de Renault et de Airbus

TotalEnergies (+0,5%) se renforce au Texas ! Dans le cad re de son développement en tant qu'acteur électrique intégré, le géant de l'énergie a signé un accord avec la société américaine TexGen en vue de l'acquisition pour un montant de 635 millions de dollars de trois centrales à gaz représentant 1,5 GW de capacité de génération électrique au Texas.

Raccordées au réseau texan ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), le deuxième marché électrique le plus important des Etats-Unis, les centrales concernées sont : la centrale de Wolf Hollow I, située dans la banlieue de Dallas, qui comprend une turbine à cycle combiné de 745 MW (CCGT) ; la centrale Colorado Bend I, au sud de Houston, constituée d'une CCGT de 530 MW, ainsi que d'une turbine à cycle ouvert de 74 MW (OCGT), offrant une flexibilité complémentaire accrue permettant de répondre à une demande exceptionnellement élevée, particulièrement en été ; la centrale de La Porte, comprenant une OCGT de 150 MW au sud-est de Houston.

CGG (+0,3%) annonce le lancement de sa nouvelle offre Outcome-as-a-Service (OaaS), conçue pour fournir pour les domaines scientifiques et techniques, y compris l'IA générative et les sciences de la vie, des solutions personnalisées et axées sur les capacités HPC et IA.

L'offre OaaS constitue une approche économique garantie pour les clients qui souhaitent faire évoluer leurs process HPC et IA vers un modèle de production aligné sur leurs objectifs, supprimant ainsi un CAPEX important et une facturation peu prévisible basée sur l'utilisation.

VALEURS EN BAISSE

Orpea (-1,5%), annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant d'environ 3,9 milliards d'euros.

L'Augmentation de Capital d'Apurement s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée arrêté par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 juillet 2023 et a pour objectif l'apurement (par conversion en capital et/ou remboursement) de l'intégralité de l'endettement non sécurisé de la société, d'un montant d'environ 3,9 milliards d'euros. Il est rappelé à cet égard que la Cour d'appel de Paris a rejeté, par un arrêt rendu le 9 novembre 2023, les recours initiés par certains actionnaires et créanciers minoritaires d'ORPEA à l'encontre de la décision de l'Autorité des marchés financiers de consentir au groupement composé de la Caisse des

dépôts et consignations, CNP Assurances, MAIF et MACSF, une dérogation à leur obligation de déposer une offre publique sur les titres de la société.

Le Groupement ayant conditionné leur investissement au rejet par la Cour d'appel de Paris de tout recours à l'encontre de la décision de dérogation octroyée par l'Autorité des marchés financiers, cette condition est désormais réalisée, permettant la poursuite de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde accélérée d'ORPEA.

Prix de souscription : 0,0601 euro par action nouvelle;

-Parité de souscription : 999 actions nouvelles pour 1 action existante;

-Période de négociation du droit préférentiel de souscription : du 14 au 23 novembre 2023 inclus;

-Période de souscription : du 16 au 27 novembre 2023 inclus

-Engagements de souscription des créanciers non sécurisés à titre de garantie par voie de compensation de créance.

OVH : -1% suivi de Atos, Scor