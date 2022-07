Ouverture Paris : le CAC 40 débute ce 14 juillet sous les 6.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Sous les 6.000 points! La tendance légèrement baissière annoncée par les indicateurs de préséance, à 30 minutes du début des échanges, s'est confirmée à l'ouverture et le CAC 40 a débuté cette séance du 14 juillet sous ce niveau symbolique autour duquel il fluctue désormais depuis plusieurs séances (-0,25% à 5.985 points).

Les investisseurs ont pris connaissance hier d'une hausse de 9,1% de l'inflation aux Etats-Unis, plus forte qu'attendu, le mois dernier. Il s'agit de l'inflation la plus forte enregistrée depuis 1981. Ces chiffres ont déclenché une nouvelle révision des anticipations de remontée des taux d'intérêt américains, le marché jugeant désormais que la Réserve fédérale pourrait relever le taux des "fed funds" de 100 points de place le 27 juillet! Une hypothèse jugée d'autant plus crédible que c'est le choix qu'a fait la Banque du Canada mercredi, là encore face à l'inflation.

Cette séance du 14 juillet promet d'être assez animée avec au programme les nouvelles prévisions économiques de la Commission européenne, les chiffres des prix à la production américains et le début des publications de résultats avec ceux de JPMorgan Chase et Morgan Stanley !

WALL STREET

Wall Street a encore connu une séance erratique mercredi. Les investisseurs ont digéré la publication des très attendus chiffres de l'inflation aux Etats-Unis au mois de juin, qui ont encore montré une forte accélération des prix à la consommation, à 9,1% en rythme annuel, soit plus qu'attendu par les économistes. De quoi raviver la crainte d'un accroissement du resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui pourrait plonger l'économie en récession...

A la clôture de Wall Street, le Dow Jones a cédé 0,68% à 30.772 points, et le Standard & Poor's 500 a perdu0,45% à 3.801 points. Le Nasdaq, riche en valeurs technologiques termine sur un repli de 0,15% à 11.247 points.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice américain des prix à la production. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0018$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 99,73$. L'once d'or se traite 1.727$.

VALEURS EN HAUSSE

Manutan (+0,30% à 71,40 Euros) : Le groupe affiche au troisième trimestre de son exercice 2021/2022 un chiffre d'affaires de 231,5 ME, en progression de +15,3%. Cette progression est aussi bien portée par la division Collectivités, en croissance de +22% que par la division Entreprises, qui affiche une croissance de +13,4%. Depuis le début de l'exercice fiscal, l'activité cumulée du groupe Manutan est en hausse de +13% à 671,2 ME (+11,5% à change et jours constants par rapport à la même période de l'exercice 2020/2021).

VALEURS EN BAISSE

Sanofi (-0,55% à 98,65 Euros) : L'essai de phase III cherchant à évaluer l'utilisation expérimentale de Dupixent (dupilumab) chez l'enfant âgé de 1 à 11 ans souffrant d'oesophagite à éosinophiles a atteint son critère d'évaluation primaire, qui correspondait à une rémission histologique de la maladie à 16 semaines, tant chez les patients ayant reçu la dose la plus élevée que la dose la plus faible. Le schéma posologique était fonction du poids des patients. Il n'existe aucun traitement approuvé pour les enfants de moins de 12 ans souffrant d'oesophagite à éosinophiles.

Atos (-1,30% à 10,93 Euros) : A la suite de l'annonce du départ de Rodolphe Belmer le 14 juin dernier, le Conseil d'administration a décidé de nommer une nouvelle équipe de direction qui prendra ses fonctions à compter de ce jour. Elle est chargée de mettre en oeuvre le plan d'amélioration de la performance opérationnelle du Groupe et son projet de transformation stratégique. Rodolphe Belmer quitte ses fonctions au sein d'Atos au moment de l'annonce. Cette équipe dirigeante sera composée de : Nourdine Bihmane, Directeur Général du Groupe (avec effet immédiat) et co-CEO en charge de l'activité Tech Foundations, de l'amélioration de la performance opérationnelle et notamment de la génération de trésorerie. Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe du Groupe en charge du pilotage des projets stratégiques et de l'ensemble des fonctions support du Groupe.

Air France KLM (-0,10% à 1,131 Euro) et Apollo Global Management signent un accord définitif en vue d'un investissement de 500 millions d'euros dans une filiale opérationnelle d'Air France spécialement constituée, propriétaire de moteurs de rechange et dédiée aux activités Ingénierie et Maintenance de la compagnie. En vertu de cet accord, les entités affiliées d'Apollo souscriront à des obligations perpétuelles émises par la filiale opérationnelle spécialement constituée. Elles seront comptabilisées comme des fonds propres selon les normes IFRS. Le produit de la transaction permettra à Air France KLM et à Air France de continuer à rembourser les obligations perpétuelles de l'Etat français.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Drone Volt, Bleecker, Miliboo, Spineway, Catana Group, TFF Group

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Air Liquide : UBS, déjà à l'achat, abaisse son objectif de cours de 166 à 151 Euros.

INFOS MARCHÉS

ADA : le concert Rousselet pointe à 97% du capital.

Atos : S&P Global abaisse la notation à 'BB'.

Acheter-Louer.fr : modification du calendrier des opérations de regroupement.

Pixium Vision : une émission d'obligations d'un maximum de 30 ME.

EN BREF

Bel : accord de cession de sa participation dans Safilait.

GTT : nouvelle commande de Hyundai Heavy Industries.

OSE Immunotherapeutics : Alexis Vandier est nommé Directeur général.

Bassac : acquiert 55% de Maisons Baijo.