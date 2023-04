Ouverture Paris : le CAC 40 de retour vers les 7.500 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La pluie de résultats trimestriels tombée la semaine dernière se poursuit sur les marchés ! De grands noms sont encore attendus ce soir avec Vinci ou Kering, tandis que du côté des indicateurs économiques, la tendance reste la même avec le risque d'une récession en provenance des USA qui mettrait un terme au resserrement monétaire de la Fed et validerait le dernier tour de vis sur les taux directeurs de la banque américaine début mai... De quoi maintenir les indices boursiers à haut niveau, même si les records battus la semaine dernière servent pour le moment de résistance psychologique. Ce matin, le CAC40 reperd ainsi 0,8% à 7.515 points.

WALL STREET

Wall Street a évolué sans réelle tendance lundi... Le S&P 500 a gagné 0,09% à 4.137 pts et le Dow Jones a pris 0,20% à 33.875 pts, tandis que le Nasdaq a fléchi de 0,29% à 12.037 pts. Le début de semaine a été calme de l'autre côté de l'Atlantique avant plusieurs journées surchargées tant sur le plan micro que macro-économique...

Lundi, seuls l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago et l'indice manufacturier de la Fed de Dallas étaient au menu. Deux indicateurs de second rang ressortis inférieurs aux attentes du marché.

Mardi, plusieurs indicateurs relatifs au marché du logement et un indice de confiance seront à suivre, avant les commandes de biens durables et les stocks et ventes de grossistes mercredi, puis la première estimation du PIB du premier trimestre, les promesses de ventes de logements et les inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi, avant les revenus et dépenses des ménages et l'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan vendredi...

Côté entreprises, les géants de la technologie Amazon, Microsoft, Alphabet et Meta Platforms seront sur le pont cette semaine... Jusqu'ici, les entreprises ont dévoilé des bénéfices supérieurs de 5,8% aux estimations des analystes, contre une moyenne sur 5 ans de 8,4% et une moyenne sur 10 ans de 6,4%. Les données de FactSet montrent également que les bénéfices des sociétés du S&P 500 devraient baisser de 6,2% au premier trimestre en combinant les résultats déjà publiés avec ceux attendus par les analystes. Si ces anticipations venaient à être confirmées, il s'agirait du plus fort déclin des profits depuis la chute de 31,6% enregistrée au deuxième trimestre 2020.

ECO ET DEVISES

Sur le marché pétrolier, le brut remonte désormais à 82,65$ à Londres (contrat échéance juin). Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue autour des 101 pts, tandis que l'euro reprend de la hauteur face au billet vert et s'échange proche des 1,1045$ entre banques. Enfin, le Bitcoin revient à 27.460$ sur Coindesk.

VALEURS EN HAUSSE

Freelance.com (+6,8%) Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 59% à 800,2 millions d'euros (502,6 ME réalisés un an auparavant). Cette évolution a été portée à la fois par la qualité de la dynamique commerciale basée sur une offre de services adaptée à la demande (+19% de croissance organique) et par les acquisitions stratégiques et relutives pour le Groupe.

Les comptes consolidés de l'exercice 2022 font ressortir un Ebitda de 27 ME (15,2 ME en 2021), en hausse de 78% sur un an. Le résultat d'exploitation progresse de 79% à 24,7 ME (13,8 ME un an auparavant).

Après prise en compte des résultats financier et exceptionnel, et d'un impôt sur les bénéfices de 3,9 ME, le résultat net part du Groupe ressort à 18,1 ME (9,9 ME en 2021), en hausse de 83%.

Nacon (+5,5%) annonce un 4ème trimestre 2022-2023 en hausse de 19,1% à 37,7 ME avec une bonne dynamique de l'activité Jeux.

Pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, malgré le décalage de plusieurs jeux majeurs, Nacon enregistre une hausse de 67% de son activité Jeux à 90,9 ME. L'activité Accessoires s'établit en repli de 36,6% à 61,2 ME, pénalisée tout au long de l'exercice par la pénurie de consoles qui a provoqué une forte baisse du marché mondial des accessoires.

Au total, le chiffre d'affaires 2022-2023 s'inscrit à 156,4 ME, en progression de 0,3% par rapport à l'exercice dernier.

Concernant les résultats, Nacon anticipe à ce stade un résultat opérationnel courant avant IFRS2 en retrait par rapport à l'exercice précédent, le résultat opérationnel et le résultat net seront en revanche en progression.

L'exercice 2023-2024 sera marqué par une activité éditoriale riche avec une vingtaine de jeux qui sortiront sur la période contre 13 jeux sur l'exercice dernier.

Le premier semestre verra notamment la sortie du très attendu The Lord of the Rings Gollum, mais également de RoboCop : Rogue City, Cricket24 et Rugby24, jeu officiel de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en septembre prochain.

Le back catalogue poursuivra sa croissance sous l'effet mécanique des jeux sortis en 2022-2023.

Enfin, l'activité Accessoires devrait bénéficier de plusieurs facteurs : un effet de base plus favorable; une fin progressive des tensions subies en 2022-2023 grâce à l'augmentation du parc de nouvelles consoles; une offre qui s'étoffera dans les prochains mois avec la sortie de plusieurs produits à fort potentiel.

Fort de ce constat, NACON réaffirme sa confiance dans ses perspectives de forte croissance pour l'exercice 2023-24.

Fountaine Pajot (+5,5%) affiche au premier semestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 111,3 ME, en progression de 23% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. Les derniers lancements tant sur le segment du catamaran (Elba 45, Aura 51, Samana 59 et Alegria 67) que sur le segment du monocoque (D530, D470 et D390) portent la croissance sur cette période.

D'un point de vue géographique, l'ensemble du Groupe consolide son développement à l'international avec 89% des ventes à l'export. Ainsi, Fountaine Pajot enregistre une forte dynamique en Europe avec 36% des ventes, l'activité en Amérique du Nord représente 20% des ventes et le grand export 21%. Enfin, la zone caraïbe représente 12% des ventes et la France 11%.

Fountaine Pajot anticipe, de nouveau, un exercice en croissance en ligne avec la tendance constatée au premier semestre, portée par des capacités de production renforcées (embauches et sous-traitance), des lancements de produits et le déploiement commercial de l'électrique hybride.

Le New 80, nouveau bateau amiral de la flotte Fountaine Pajot sera notamment lancé à l'été 2023. Le groupe promet aussi le D37, chez Dufour, "seul voilier de cette taille à proposer autant d'espace de vie à bord", et dans les prochaines semaines, un tout nouveau D41 qui sera une des grandes nouveautés de l'été et des salons nautiques d'automne.

HRS (+4%) et Gaia Future Energy, le développeur marocain d'hydrogène vert société affiliée du groupe Gaia Energy, annoncent la signature d'un protocole d'accord visant à fournir des solutions globales de distribution d'hydrogène vert pour la mobilité, associant l'hydrogène vert produit par Gaia future Energy et la station de ravitaillement en hydrogène de HRS.

Les parties souhaitent également aboutir à un accord croisé de distribution, créateur de synergies commerciales.

Akwel : +3% avec S30

Casino : +2% suivi de Aubay

Lumibird (+1%) : le spécialiste européen des technologies laser a enregistré au 1er trimestre 2023 une croissance de 8% de son chiffre d'affaires consolidé, à 40,9 ME.

Neurones : +1% suivi de Cie des Alpes, GTT

Keyrus (+1%) enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 351,9 millions d'euros pour l'exercice 2022, en hausse de +22% par rapport à l'exercice 2021 (+14% à périmètre et taux de change constants.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 16,1 ME (10,2 ME en 2021). Le résultat opérationnel se monte à 11,6 ME (8,3ME un an plus tôt).

Le résultat net ressort à 5,1 ME pour 2022 (7 ME un an plus tôt). Le résultat net part du Groupe se monte à 3,8 ME (4 ME en 2021).

Pour l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires du Groupe Bigben Interactive (+1%) s'est établi à 283,8 millions d'euros, en progression de +2,9% par rapport à 2021-2022 (275,7 ME).

Concernant les résultats, Bigben anticipe à ce stade un résultat opérationnel courant avant IFRS2 en retrait par rapport à l'exercice précédent. En revanche, le résultat opérationnel sera en progression.

L'exercice 2023-2024 sera marqué par une activité éditoriale riche avec une vingtaine de jeux qui sortiront sur la période (13 jeux sur le dernier exercice).

Le 1er semestre verra notamment la sortie du très attendu 'The Lord of the Rings Gollum', mais également de 'RoboCop : Rogue City', 'Cricket24' et 'Rugby24', jeu officiel de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en septembre prochain.

Le back catalogue poursuivra sa croissance sous l'effet mécanique des jeux sortis en 2022-2023.

VALEURS EN BAISSE

Nanobiotix (-15%) : Le groupe précise qu'il disposait de 41,4 millions d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au 31 décembre 2022.

Le résultat net s'est établi en perte de 57 millions d'euros, soit 1,64 euro par action, pour la période de douze mois terminée le 31 décembre 2022. En comparaison, pour la période de douze mois terminée le 31 décembre 2021, le résultat net s'établissait en perte de 47 millions d'euros, soit 1,35 euro par action. "Notre perte opérationnelle a diminué, passant de 52,6 millions d'euros en 2021 à 46,7 millions d'euros en 2022 ; cette amélioration a été principalement compensée par un impact négatif ponctuel de 6,9 millions d'euros lié à l'évaluation de la dette à suite de sa renégociation en 2022, par une hausse des charges d'intérêt, ainsi que par une baisse des gains de change de 3,1 millions d'euros en 2022 par rapport à 2021" souligne la direction.

Sur la base du plan opérationnel actuel et des projections financières, Nanobiotix prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie de 41,4 millions d'euros au 31 décembre 2022, avec la perspective de l'utilisation de l'equity line PACEO miss en place, permettront de financer ses opérations jusqu'au troisième trimestre 2023.

Groupe OKwind (-6%), spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d'énergie dédiés à l'autoconsommation, annonce avoir été informé par un groupe d'actionnaires historiques de la réalisation de la cession de 493.945 actions Groupe OKwind au prix de 18,20 euros par action, représentant 6% du capital, à des investisseurs institutionnels par voie de placement privé et à des particuliers en France via une offre au public sur la plateforme PrimaryBid.

Roche Bobois :(-5,7%) Au terme du 1er trimestre 2023, le chiffre d'affaires de Roche Bobois SA ressort à 104 ME contre 92,9 ME au 1er trimestre 2022, soit une croissance de +12% à changes courants (+10,5% à changes constants). Les livraisons ont été soutenues sur l'ensemble des zones géographiques.

ID Logistics : -4% avec Abivax, Mauna Kea

Showroomprivé : -3% avec Inventiva, Balyo

Plastic Omnium (-2,7%) a annoncé une forte progression de son chiffre d'affaires économique à 2.822 millions d'euros, soit +34,5% par rapport au 1er trimestre 2022 (+17,5% à pccc), portée aussi bien par les métiers Industries que les Modules.

Le chiffre d'affaire consolidé de Plastic Omnium, hors co-entreprises, s'élève au 1er trimestre 2023 à 2.564 millions d'euros, en hausse de +35,6% (+18% à pccc) par rapport au 1er trimestre 2022.

Le début de l'année 2023 est marqué à nouveau par un haut niveau de prises de commandes, assurant ainsi la croissance future du Groupe.

- Prise de commandes record en Amérique du Nord en solutions de stockage. D'ici 2030, le groupe exploitera pleinement son outil industriel actuel et y construira des capacités de production additionnelles dédiées au développement de son offre de mobilité durable, notamment dans l'hydrogène. Le poids des investissements nets requis est ainsi réduit grâce à cette optimisation unique entre les capacités industrielles existantes et nouvelles.

Ces contrats confirment la position de leadership technologique unique de Plastic Omnium en matière de stockage et systèmes de dépollution, notamment dans les nouvelles technologies électriques à hydrogène.

- Plastic Omnium Modules, leader mondial des modules complexes, ouvrira une nouvelle usine américaine pour répondre à une prise de commandes historique majeure portant sur des modules blocs avant et de cockpits de véhicules électriques. Cette nouvelle capacité sera opérationnelle au 2nd semestre 2023.

- Renouvellement d'un programme pour une durée de 7 ans pour des pare-chocs arrières et autres pièces extérieures qui seront produits par Plastic Omnium aux Etats-Unis à destination d'un constructeur européen. La mise en production est prévue à compter de 2026.

Le plan d'actions pour améliorer l'efficacité opérationnelle de l'activité éclairage est par ailleurs parfaitement en ligne avec les objectifs opérationnels et financiers présentés lors de l'acquisition.

Ce plan d'actions en cours permet au groupe de confirmer un retournement progressif des actifs acquis (VLS, AMLS) avec notamment l'ambition d'atteindre une marge opérationnelle en ligne avec les standards du Groupe à horizon 24 à 36 mois à compter de l'acquisition de VLS en octobre 2022.

Les perspectives 2023 sont confirmées par la direction :

-Chiffre d'affaires économique en forte croissance et surperformance par rapport à la production automobile mondiale

-Marge opérationnelle supérieure à 400 millions d'euros, en progression de plus de +10% par rapport à 2022

-Cash-flow libre supérieur à 260 millions d'euros, dans un contexte de forts investissements dans les relais de croissance

M6 (-2,5%) affiche un chiffre d'affaires consolidé de 312,9 millions d'euros au premier trimestre, en repli de 3%. Dans un contexte économique dégradé, les recettes publicitaires pluri-media enregistrent une diminution de 2,0%. Retraité de l'effet périmètre lié à la déconsolidation de Best of TV (cédée en novembre 2022), le chiffre d'affaires non-publicitaire est en hausse de +2,5 ME, bénéficiant du dynamisme de l'activité de vente de droits audiovisuels. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 59,5 ME, soit une marge opérationnelle de 19,0% (-1,8 points).

Au 31 mars, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 1.273,3 ME, contre 1.199,2 ME au 31 décembre 2022, avec une situation de trésorerie nette de 352,9 ME.

L'Assemblée Générale Mixte convoquée ce jour sera notamment amenée à approuver le versement d'un dividende par action de 1 euro au titre de l'exercice 2022, offrant ainsi un rendement de 6,5%, calculé sur le dernier cours de bourse de l'année 2022. Le détachement interviendra le 3 mai et le paiement 5 mai 2023.

En ce qui concerne les perspectives sur les 9 prochains mois, le marché publicitaire est actuellement incertain notamment au second trimestre compte tenu du contexte économique et social actuel. Après la sélection de la chaîne M6 par l'Arcom le 22 février 2023 pour une nouvelle autorisation de diffusion en TNT, le Groupe finalise les discussions avec l'Autorité de régulation sur la Convention à conclure avec elle pour permettre l'utilisation de la fréquence TNT à compter du 6 mai 2023 pour une durée de 10 ans.

TheraVet (-2,5%). La société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice 2022.

Depuis le lancement de sa nouvelle ligne de produits BIOCERA-VET en juin 2022, TheraVet a continué son déploiement commercial au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne et aux États-Unis. La société a généré 0,09 million de revenus, principalement en Europe.

Un total de 534 unités issues de la gamme BIOCERA-VET a été vendu en Europe, soit une performance légèrement supérieure aux objectifs de vente que s'était fixée la société sur ce marché. Enfin, l'amortissement des dépenses de développement des programmes BIOCERA-VET et VISCO-VET a induit une perte d'exploitation de 2,8 ME et une perte nette de 2,3 ME.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie de la société s'élevait à 3,19 ME, couvrant le financement de l'activité au moins jusqu'au début du quatrième trimestre 2024.

Forvia : -2% avec Guillemot, Gl Events, Vallourec, Air France KLM

Icade : -1,5% suivi de Publicis, BNP Paribas, SG, Amundi, Eurazeo, Eramet, LNA Santé

Cellectis (-1,5%) La société de biotechnologie de stade clinique qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves annonce avoir implémenté l'utilisation de l'alemtuzumab en tant que médicament expérimental (IMP) de Cellectis, avec la dénomination CLLS52, dans le cadre du régime de lymphodéplétion des produits candidats UCART22, évalué dans l'essai clinique BALLI-01 dans la leucémie lymphoblastique aigue (LLA) à cellules B en rechute ou réfractaire, UCART123, évalué dans l'essai clinique AMELI-01 dans la leucémie myéloïde aigüe (LAM) en rechute ou réfractaire et UCART20x22, évalué dans l'essai clinique NatHaLi-01, dans le lymphome non hodgkinien (LNH) à cellules B en rechute ou réfractaire.

En mai 2021, Cellectis et Sanofi ont annoncé la signature d'un partenariat et d'un contrat d'approvisionnement d'alemtuzumab. Dans le cadre de ces accords, Sanofi fournit de l'alemtuzumab pour des essais cliniques de Cellectis. Les parties ont convenu d'engager des discussions pour signer un accord couvrant l'approvisionnement commercial de l'alemtuzumab à des conditions financières convenues à l'avance.

"Comme souligné précédemment, l'importance de l'alemtuzumab dans le régime de lymphodéplétion a été démontrée dans nos essais cliniques BALLI-01 et AMELI-01, où l'ajout de cet agent lymphodéplétant au régime de fludarabine et de cyclophosphamide a été associé à une lymphodéplétion soutenue et à une expansion des cellules UCART significativement plus élevée, ce qui a permis une plus grande activité clinique. Nous pensons que ces résultats encourageants constituent une avancée significative vers une fenêtre thérapeutique sûre, efficace et contrôlable pour nos produits candidats CAR T allogéniques" a déclaré Mark Frattini, M.D., Ph.D., directeur médical de Cellectis.

Cellectis est l'inventeur de la combinaison des UCART ayant un knockout du gène CD52 avec un régime de lymphodéplétion incluant un anticorps anti-CD52 comme l'alemtuzumab. Le knockout du gène CD52 rend le produit candidat UCART résistant à l'alemtuzumab. La lymphodéplétion des patients permet, quant à elle, de diminuer les cellules immunitaires de l'hôte et devrait améliorer l'expansion et la persistance des cellules CAR T allogéniques. L'inactivation du gène CD52 dans les produits candidats UCART22, UCART123 et UCART20x22 est réalisée grâce à la technologie d'édition du génome TALEN.

Sodexo Live! (-1%), l'activité de Sodexo dédiée au sport, aux événements et aux loisirs, a franchi une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de son plan stratégique avec l'augmentation de la participation de Sodexo dans STH (Sports, Travel and Hospitality) à 100%. Sodexo devient ainsi l'unique actionnaire du fournisseur mondial de programmes de voyages, d'hospitalité et de billetterie.

STH est déjà pleinement consolidé par Sodexo. Sodexo Live! travaillait depuis 2005 en partenariat avec le Groupe Mike Burton (MBG) au développement de STH, entité connue pour la conception et la commercialisation de programmes de voyage et d'hospitalités exceptionnels pour certains des événements sportifs les plus prestigieux à travers le monde, comme les cinq dernières Coupes du monde de rugby, l'Open d'Australie, les tournois de l'ICC (International Cricket Council) et le tournoi Roland-Garros.

Cette opération représente pour l'entreprise une opportunité de poursuivre sa croissance et son développement sur les marchés prometteurs du voyage et de l'hospitalité avec une gouvernance simplifiée. En complétant et diversifiant encore son expertise, Sodexo Live! renforce sa position de partenaire stratégique pour ses clients dans l'univers du sport, dans les stades, et pour les grands événements internationaux.

Le chiffre d'affaires de Prodways (stable) s'élève à 21,6 millions d'euros au 1er trimestre 2023, soit 1,1 ME en dessous du niveau de l'exceptionnel 1er trimestre 2022 (22,7 ME), qui avait bénéficié de plus de 3,5 ME de revenus réalisés par anticipation. Cet effet de base défavorable est partiellement compensé par la très bonne performance de la division Products, en croissance de +33% sous plusieurs effets structurels : la hausse significative du volume de pièces produites, des gains de parts de marchés auprès de grands comptes industriels et la croissance externe avec l'acquisition d'Auditech en 2022. Prodways Group bénéficie en outre ce trimestre de la cession d'une participation minoritaire dans la société Biotech Dental Smilers, qui a généré un encaissement de 4 ME et une plus-value de 2,9 ME qui viendra améliorer le résultat du 1er semestre.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'établit à un bon niveau compte-tenu du retour à une saisonnalité plus normale en ce début d'année.

Linedata (stable) a réalisé un chiffre d'affaires de 41,7 ME au 1er trimestre 2023, en hausse de 4% par rapport au 1er trimestre 2022 (+2,9% en organique).

Le chiffre d'affaires récurrent de l'éditeur de solutions globales et de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, marque également une progression de 3% en données publiées et 2% en données organiques. Il représente 79% du chiffre d'affaires total.

L'activité commerciale demeure toujours soutenue avec une prise de commandes de 20,1 ME, soit une hausse de 8,9% par rapport au 1er trimestre 2022, portée par les deux segments d'activité du groupe. Linedata poursuit ainsi son objectif de maintenir sa croissance organique dans les prochains mois.