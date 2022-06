Ouverture Paris : le CAC 40 de retour sur les 5.900 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 enfonce les 6.000 points et même les 5.900 points à 9h30, cédant plus de 2% à 5.895 points. L'ampleur de la baisse est forte comme le laissaient présager les données de préséance en avant Bourse.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a reconnu qu'il y avait un risque que la banque centrale en fasse trop en termes de politique monétaire mais que le plus grand danger pour l'économie serait de ne pas parvenir à stabiliser les prix. Clairement, la question qui taraude les investisseurs est de savoir jusqu'où la Fed doit aller pour maîtriser l'inflation.

Les investisseurs seront attentifs à la publication, à la mi-journée, de l'indice PCE d'inflation et des dépenses de consommation des ménages pour le mois de juin aux Etats-Unis.

WALL STREET

A l'issue d'une séance hésitante, les indices américains ont terminé en ordre dispersé mercredi, dans un contexte toujours marqué par la crainte d'une récession liée au resserrement monétaire des banques centrales pour lutter contre l'inflation, devenue leur priorité numéro un. Le président de la Fed, Jerome Powell, a répété mercredi qu'il était possible, mais "pas garanti", d'éviter une récession malgré des taux plus élevés. En attendant, le PIB des Etats-Unis s'est contracté plus que prévu au 1er trimestre.

A la clôture, le Dow Jones a regagné 0,27% à 31.029 points, après un recul de 1,56% mardi, tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 0,07% à 3.818 pts (après -2% mardi) et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fini proche de l'équilibre (-0,03%) à 11.177 pts après avoir dégringolé de 3% la veille.

ECO ET DEVISES

Rebond de la consommation des ménages en mai. Selon les données de l'Insee, la consommation en biens a progressé de 0,7% le mois dernier après avoir reculé de 0,7% en avril. Le consensus de place était logé à +0,2%. Cette augmentation, presque exclusivement due au net rebond de la consommation en biens fabriqués (+2,7% après -1,3% en avril), permet de mettre fin à cinq mois de repli consécutifs. La consommation alimentaire est stable (+0,1% après -1,2%) alors que la consommation d'énergie diminue nettement (-2,6% après +1,9%), précise l'Insee.

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

Europe :

- Taux de chômage en Allemagne. (10h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0456$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 116,11$. L'once d'or se traite 1.816$.

VALEURS EN HAUSSE

Ekinops (+5,50% à 6,25 Euros) : prend la tête des plus fortes hausses du SRD ce matin, dans un marché fortement baissier. Ekinops a été sélectionné par l'opérateur américain Everstream, spécialiste des solutions de connectivité par fibre optique à haute capacité et faible latence dans les régions du centre-nord et de l'est des Etats-Unis.

VALEURS EN BAISSE

OVHcloud (-1,50% à 17,86 Euros) : Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 202 millions d'euros sur le troisième trimestre 2022, en hausse de 25,9% par rapport à l'exercice 2021 en données publiées et de 11,7% en données comparables, à taux de change et périmètre constants et excluant les impacts directs de l'incident de Strasbourg. OVHcloud relève son objectif de croissance du chiffre d'affaires et anticipe désormais une croissance entre 16% et 18%, à comparer à la fourchette de 15% à 17% communiquée au premier semestre.

Orpea (-2,55% à 23,62 Euros) a mis en ligne sur son site internet la synthèse des conclusions définitives des audits des cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal sur la thématique de la prise en charge des résidents des EHPAD et sur le volet social, qui vient clore l'ensemble des enquêtes externes mandatées par le Conseil d'administration. Selon Orpea, les cabinets mandatés ont constaté qu'il existe une procédure de suivi et de prescription du CRJ (Coût de Revient Journalier) alimentaire, mais prévoyant que les repas aux salariés ne viennent pas réduire le CRJ des repas des résidents; que les portions de viande servies le soir sont réduites, sans pour autant que cette limitation aboutisse à des apports caloriques et protéiniques inférieurs aux recommandations officielles, les protéines étant essentiellement servies le midi; que l'utilisation systématique de Protipulse (complément alimentaire riche en protéines) n'avait concerné qu'un nombre limité d'établissements, et ce pendant la crise sanitaire.

Stellantis (-1,95% à 11,94 Euros) entend accélérer la mutation de son usine de Trémery, en Moselle, longtemps le plus gros site de moteurs diesel au monde, où l'électrique pèserait 50% de la capacité de production à l'horizon 2024, indique l'agence Reuters. L'an dernier, le diesel comptait pour deux tiers de la production de l'usine. En 2024, il ne pèserait plus que pour 30% de la capacité installée, et les moteurs essence pour 20%. Cette usine de Trémery emploie actuellement environ 2.400 personnes et celle de boîtes de vitesse de Metz 1.100, contre respectivement 3.000 et 1.400 en 2019. Reuters cite par ailleurs le directeur général du constructeur automobile, Carlos Tavares, selon lequel Stellantis ne prévoit pas de participer aux discussions visant à obtenir un délai pour les voitures hybrides. Le temps de la discussion sur l'avenir des moteurs thermiques serait "révolu", selon le dirigeant.

Compagnie des Alpes (-1,70% à 14,12 Euros) a remis une offre ferme aux actionnaires du groupe MMV en vue de l'acquisition de 85% du capital du second opérateur hôtelier des Alpes françaises. MMV exploite notamment 10 hôtels club et 10 résidences clubs. La transaction inclut son activité d'opérateur hôtelier ainsi que son activité de foncière regroupant notamment le portefeuille immobilier des 6 clubs détenus à 100% par MMV. Créé en 1989, MMV est présent dans 16 stations, parmi lesquelles 6 stations dont les domaines skiables sont opérés par la Compagnie des Alpes : Les Arcs, Flaine, Les Menuires, La Plagne, Samoëns et Tignes. Parmi les autres stations dans lesquelles MMV exploite des hébergements figurent notamment L'Alpe d'Huez, Les 2 Alpes, Isola 2000, Montgenèvre, Les Saisies et Val Thorens. MMV dispose d'une offre 4* et Premium d'établissements dédiés aux vacances à la montagne en famille, hiver comme été, avec des activités et des infrastructures de qualité générant une très grande satisfaction client et consacrées par le label " certificat d'excellence " sur Tripadvisor (10 établissements) ou les Travelers Review Awards sur Booking.com (5 établissements avec une note moyenne de 9,8).

Trigano (-7,65% à 93,50 Euros) affiche une progression de +1,7%, à 921,2 millions d'euros. Comme attendu, les tensions sur les approvisionnements en bases roulantes de camping-cars ont engendré un retrait du chiffre d'affaires à périmètre et change constants (-10,4%), par rapport à un 3e trimestre 2020-2021 qui constituait un record. Les ventes de 'Véhicules de loisirs' sont en hausse de +1,8% à 842,1 ME au 3e trimestre (-11,4% à périmètre et change constants). Le chiffre d'affaires 'Équipement des loisirs' grimpe de +0,8%, à 79,1 ME. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires de Trigano s'établit à 2,438 milliards d'euros, en hausse de 7,2% (2,274 MdsE en 2021).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Visiomed, Fiducial Real Estate, EuropaCorp, Media 6, Corep, Metabolic Explorer, Graines Voltz

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Worldline : Crédit Suisse débute le suivi à "sous-performance" en visant un cours de 36,5 euros.

Edenred : Crédit Suisse débute le suivi à surperformance en visant un cours de 56 euros.

INFOS MARCHÉS

Metavisio : appel de marché et transfert sur Growth effectués.

Alan Allman Associates : augmentation de capital réservée à un cercle restreint d'actionnaires.

Nextedia : premier programme de rachat d'actions.

EN BREF

TheraVet : lancement commercial de sa gamme de produits BIOCERA-VET aux États-Unis.

Advicenne : commercialisation de Sibnayal en Grande-Bretagne.

Selectirente acquiert un portefeuille de 22 commerces pour 72 ME.

Quadient boucle son programme de cessions d'actifs non-stratégiques.