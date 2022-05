Ouverture Paris : le CAC 40 de retour proche des 6.200 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 revient proche des 6.200 points (-1,80% à 6.230 points), dans la foulée de la chute du marché américain hier, l'une des pires séances à Wall Street depuis le début de la pandémie. De son côté, Tokyo vient a terminé en baisse de -1,89%. Les investisseurs broient du noir, mais à Paris, la baisse s'avère finalement moins forte qu'à Wall Street (-3,57% pour le Dow Jones et -4,73% pour le Nasdaq), notamment pour des raisons de composition d'indices...

Les valeurs de la distribution reculent, notamment Casino et Carrefour dans une moindre mesure, alors que le secteur s'est avéré être le maillon faible de la cote hier, outre-Atlantique : le groupe de distribution américain Target a en effet dévissé mercredi à la suite de ses mauvais résultats, évoquant les problèmes d'approvisionnement et de hausse des prix, des préoccupations qui font écho à celles exprimées par son rival Walmart la veille...

WALL STREET

Le rebond aura été de courte durée à Wall Street, où les indices ont lourdement rechuté mercredi, après la publication des comptes de Target (-25%) et de Walmart (-6,8%), plombés par l'inflation des coûts qui rabote les bénéfices du secteur de la distribution. Les marchés digèrent en outre les derniers propos de Jerome Powell, qui a fermement indiqué mardi que la Fed relèverait ses taux jusqu'à ce que l'inflation reflue clairement.

A la clôture, le Dow Jones a abandonné 3,57% à 31.490 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 4% à 3.923 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a replongé de 4,7% à 11.418 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0488$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 110,22$. L'once d'or se traite 1.814$.

VALEURS EN HAUSSE

Elior (+3,90% à 3,15 Euros) / Derichebourg (-7% à 8,19 Euros). DBG a signé un protocole d'accord avec BIM, contrôlée par Sofibim, holding du fondateur d'Elior Group, Robert Zolade et avec Gilles Cojan en vue d'une prise de participation minoritaire au capital d'Elior. Aux termes de cet accord, dont la réalisation définitive interviendra au plus tard le 30 juin prochain, Derichebourg va acquérir 14,7% auprès de BIM et de Gilles Cojan à un prix de 5,65 euros par action Elior, assorti d'un complément de prix éventuel pouvant aller jusqu'à 1,35 euro par action basé sur l'évolution du cours de bourse d'Elior entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Derichebourg qui détenait déjà 4,9% verra ainsi sa participation portée à un total de 19,6% du capital d'Elior.

Société Générale (+0,80% à 24,18 Euros) a finalisé la cession de Rosbank ainsi que de ses filiales d'assurance en Russie à Interros Capital. La cession se traduira au 2e trimestre 2022, après prise en compte de l'évolution du taux de change depuis l'annonce de la transaction le 11 avril 2022, par un impact résiduel d'environ -7 points de base sur le ratio de capital. Au 31 mars 2022, le ratio de CET 1 du Groupe s'élevait à 12,9% soit environ 370 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire. Société Générale enregistre également une perte nette en compte de résultat d'environ 3,2 milliards d'euros.

VALEURS EN BAISSE

Orpea (-5,50% à 25,75 Euros) qui a plongé de près de 20% mardi en bourse de Paris a pris connaissance des informations parues dans la presse hier : "Celle-ci fait état d'agissements qui ont été préalablement dénoncés par la société auprès du Parquet de Nanterre dans sa plainte contre X, dont le dépôt a été communiqué au marché le 2 mai 2022. Cette plainte est le fruit d'investigations qui ont révélé un certain nombre de fraudes dont la société ou ses filiales ont pu être victimes. La société n'identifie pas, en l'état, d'impact négatif matériel, consécutif aux agissements ainsi dénoncés, sur sa trésorerie ou ses actifs immobiliers. Elle mettra en oeuvre tous les moyens en sa possession pour recouvrer les sommes dont elle aurait été privée du fait ces agissements" commente la direction qui poursuit : "Des mesures d'ordre interne ont immédiatement été prises afin d'écarter les personnes susceptibles d'être impliquées dans ces fraudes et renforcer le contrôle interne du groupe. La société n'a pas à se prononcer, à ce stade, sur la qualification pénale des faits qu'elle a dénoncés, ni sur la responsabilité de leurs protagonistes. La société tiendra le marché informé des suites du dépôt de sa plainte dans le respect des meilleurs standards de communication financière et conformément à ses obligations légales et réglementaires".

EDF (-1,90% à 8,21 Euros) annonce que la baisse de la production nucléaire en France aura un impact d'environ 18,5 Milliards d'euros sur son Ebitda pour 2022. Après avoir détecté des phénomènes anormaux de corrosion sur certaines tuyauteries, le groupe a procédé ces derniers mois à l'arrêt ou à la prolongation d'arrêts de 12 réacteurs, sur les 56 que compte le parc français, pour réaliser des examens approfondis et procéder le cas échéant à des réparations. L'électricien avait estimé un peu plus tôt que l'impact de la baisse de la production nucléaire en France sur son Ebitda serait de 14 Milliards d'euros.

Vallourec (-1,80% à 12,71 Euros) a annoncé la suppression de 2.950 postes dans le monde, dont plus de 300 en France, en raison d'une réorganisation qui se traduira par la fermeture de certains sites, notamment celui de Saint-Saulve dans le Nord. Le spécialiste des tubes métalliques sans soudure pour l'industrie du pétrole et du gaz a précisé que l'essentiel de ces suppressions de postes concerneraient l'Allemagne, où il n'a pas trouvé de repreneur crédible pour ses activités dont la mise en vente avait été annoncée en novembre. En France, la ligne de traitement thermique à Saint-Saulve va aussi fermer. Vallourec publie aussi des résultats du T1 2022 en ligne avec les attentes avec 916 millions d'euros de chiffre d'affaires (+30% par rapport au T1 2021, tiré par l'Amérique du Nord) et 45 millions d'euros de RBE négativement impacté par la suspension de l'activité de la mine de fer et un montant normalisé à environ 130 millions d'euros. Le résultat net, part du Groupe, est négatif et à -35 millions d'euros, contre -93 millions d'euros au T1 2021.

L'Oréal (-2% à 309,65 Euros) : serait sur le point d'étoffer son portefeuille de marques avec le rachat des parfums Byredo. Selon les informations du 'Figaro', l'acquisition auprès du fonds d'investissement britannique Manzanita Capital s'effectuerait sur la base d'une valorisation d'un milliard d'euros. Le chiffre d'affaires annuel de Byredo, fondée à Stockholm en 2006, est estimé à 180 millions d'euros. Comme le souligne le quotidien, avec cette opération, le groupe "va pouvoir accélérer l'internationalisation de la marque, lui faisant profiter de ses liens privilégiés avec les chaînes de parfumeries et de grands magasins en Europe (premier marché du parfum), aux États-Unis et en Chine". Si l'opération vient à être finalisée, il s'agira de la première acquisition réalisée par Nicolas Hieronimus, nommé l'an dernier à la direction général de L'Oréal.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

NextStage, Nanobiotix, Adocia, HiPay

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan repasse de 'neutre' à 'souspondérer' sur le Crédit Agricole en ciblant un cours de 11 euros.

KBW remonte son avis à 'surperformance' sur la SG avec un cours cible de 32,50 euros.

Morgan Stanley repasse de 'neutre' à 'sousperformance' sur Solvay avec un objectif de cours de 81 euros.

Bernstein repasse de 'surperformance' à 'performance de marché' sur Nestlé en ciblant 120 CHF.

INFOS MARCHÉS

Makheia Group : projet de regroupement d'actions.

EN BREF

CGG : Sercel acquiert Geocomp.

Theradiag annonce le lancement de deux nouveaux kits i-Tracker.

bioMérieux : finalisation de l'acquisition de Specific Diagnostics.

Bic : Gonzalve Bich est renouvelé dans son mandat de DG.

écomiam : deux premières fermes relais de retrait de produits surgelés.

UV Germi va équiper 15 bassins pour les JO de Paris 2024.

Hoffmann Green Cement : contrat majeur avec Bouygues.