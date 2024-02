Ouverture Paris : le CAC 40 de record en record!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Déjà battu! Le record historique du CAC 40, inscrit... hier, est déjà repoussé dès les premiers échanges ce matin. 7 809,47 points est désormais le nouveau sommet de l'indice parisien. Hier, il avait atteint 7.804,54 points en séance, tout en battant son record de clôture, le portant à 7.795,22 points. Autre record qui pourrait tomber ce jour, si la tendance favorable se poursuit.

Pour ce faire, les marchés guetteront aujourd'hui la publication très attendue dans la soirée des résultats de Nvidia ainsi que celle du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. La publication des "minutes" de la réunion de fin janvier de la Fed, à 20h, pourrait donner des indications aux opérateurs de marché qui attendent désormais une baisse cumulée de 90 points de base des "fed funds" cette année, bien loin des 150 points anticipés en début d'année.

WALL STREET

Wall Street a corrigé mardi avec Nvidia (-4,3%), le S&P 500 cédant 0,60% à 4.975 pts, le Dow Jones -0,17% à 38.563 pts et le Nasdaq reculant de 0,92% à 15.630 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI reperd 1,8% à 77,1$. L'indice dollar fléchit de 0,3% face à un panier de devises de référence.

Cotation...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Minutes du FOMC (Fed). (20h00)

Europe :

- Confiance des consommateurs en zone euro. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0809$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,52$. L'once d'or se traite 2.029 $.

VALEURS EN HAUSSE

Carrefour (+2,55% à 16,10 Euros) : le chiffre d'affaires TTC progresse de +10,2% en comparable (LFL) au 4e trimestre 2023. Il s'établit à 25,055 milliards d'euros pre-IAS 29, soit une hausse de +6,6% à changes constants. Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du Groupe s'élève à 2,264 MdsE, en baisse de -113 ME (-4,7% ; +9,8% à changes constants). La marge opérationnelle ressort à 2,7% (2,9% en 2022 ; -20pbs). Elle est stable au second semestre, à 3,7%. Le résultat net, part du Groupe s'établit à 1,659 MdE (1,348 MdE en 2022). Il est en hausse de +23%. Le résultat net ajusté, part du Groupe s'améliore de +7,6% (+92 ME), à 1,304 MdE (1,212 MdE en 2022). Le résultat net ajusté, part du Groupe, par action progresse de +12% à 1,83euro (1,63 euro en 2022).

ArcelorMittal (+0,20% à 24,48 Euros) : le gouvernement italien a annoncé qu'il avait placé Acciaierie d'Italia (ADI) sous administration extraordinaire à la suite de la demande d'Invitalia, transférant ainsi le contrôle de la société de ses actionnaires actuels, ArcelorMittal et Invitalia, à des commissaires nommés par le gouvernement. Cela met fin à l'implication d'ArcelorMittal dans ADI, qui a débuté en 2018. Le groupe explique s'être "pleinement engagé auprès des personnes et des actifs d'ADI - alors connue sous le nom d'Ilva - en investissant plus de 2 milliards d'euros".

VALEURS EN BAISSE

Safran (-0,85% à 188,84 Euros) : le loueur d'avions chinois China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (CALC) a sélectionné le moteur LEAP-1A de CFM International pour propulser une nouvelle flotte de 20 Airbus de la famille A320neo et A321neo. Cette nouvelle commande s'ajoute aux appareils qui seront livrés en 2024, et porte à 66 le nombre d'A320neo et d'A321neo équipés de LEAP-1A commandés par CALC.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Patrimoine et Commerce, Actia Group

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

SG est à l'achat sur Nexans avec un objectif qui grimpe de 105 à 120 euros.

SG est à l'achat sur Veolia en visant un cours de 34,20 euros. SG est à l'achat sur Engie en visant 20,80 euros.

Deutsche Bank conserve Publicis avec un objectif réhaussé de 77 à 85 euros.

Deutsche Bank conserve Safran avec un curseur ajusté de 170 à 190 euros. Goldman Sachs est neutre mais avec une cible qui passe de 182 à 196 euros.

INFOS MARCHE

Phaxiam a notifié au Nasdaq Stock Market son intention de retirer de la cote ses "ADS"

EN BREF

Coty conclut un nouvel accord avec la maison de mode de luxe italienne Etro

EssilorLuxottica et Michael Kors étendent leur accord de licence

Airbus : Breeze Airways commande 10 A220 supplémentaires