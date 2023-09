Ouverture Paris : Le CAC 40 de nouveau au-dessus des 7.300 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 s'adjuge un gain de 1% qui lui permet de se hisser au-dessus des 7.300 points, autour de 7.310 points. La semaine qui débute donc nettement dans le vert sera marquée par les décisions de la Banque centrale européenne et les chiffres de l'inflation américaine. Les investisseurs attendent en effet mercredi les données du mois d'août sur les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis et jeudi les annonces de politique monétaire de la BCE pour laquelle les avis sont partagés...

En attendant, le marché se montre donc optimiste et ce depuis vendredi dans l'espoir que la Réserve fédérale américaine en ait fini avec son cycle de resserrement monétaire. La probabilité d'un statu quo sur les taux de la Fed est de 93% pour la réunion du 20 septembre, mais pour la réunion de novembre cette probabilité descend à 53%, selon le baromètre Fedwatch de CME Group.

WALL STREET

Wall Street s'est affiché en légère hausse vendredi en clôture. Le S&P 500 gagne 0,14% à 4.457 pts, le Dow Jones +0,22% à 34.576 pts et le Nasdaq +0,09% à 13.761 pts. La prudence a prévalu au terme d'une semaine heurtée, marquée par des statistiques n'allant pas forcément dans le sens de la Fed...

ECO ET DEVISES

-

La parité euro / dollar atteint 1,0726 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 90,55 $. L'once d'or se traite 1.927 $.

VALEURS EN HAUSSE

BIC (+1,80% à 61,40 Euros) présente le bilan intermédiaire de son plan stratégique Horizon. A savoir un chiffre d'affaires affichant une croissance d'environ 600 millions d'euros; des flux nets de trésorerie disponible affichant une génération d'au moins 200 millions d'euros attendue pour la 5e année consécutive en 2023. Environ 370 millions d'euros d'investissements industriels (CAPEX) et fusions-acquisitions achevées : environ 170 millions d'euros. La rémunération des actionnaires a atteint 550 millions d'euros.

Lanson-BCC (+1,10% à 35,80 Euros) a enregistré une baisse de ses volumes plus importante que celle de la profession, du fait des surstockages au Royaume Uni, aux Etats-Unis et en Australie. Le chiffre d'affaires consolidé de 109,07 ME est en retrait de -5,2% mais la politique de montée en gamme initiée en 2019 se poursuit avec résolution et permet l'amélioration du résultat indispensable à l'absorption des hausses de prix du raisin et des frais financiers. Le résultat opérationnel (ROP) s'établit à 19,32 ME contre 15,08 ME au premier semestre 2022, qui incluait un produit non courant de 1,6 ME lié au dénouement favorable d'un ancien litige administratif. Le résultat net s'établit à 11,57 ME contre 10,09 ME au premier semestre 2022.

Société Générale (+1,75% à 25,73 Euros) et Brookfield Asset Management annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique "pour originer et distribuer des investissements de dette privée de haute qualité par le biais d'un fonds Investment Grade". Le fonds initial vise un total de 10 milliards d'euros au cours des quatre prochaines années, avec un amorçage de 2,5 milliards d'euros à son lancement. Le fonds vise à répondre aux besoins des compagnies d'assurance avec des produits Investment Grade adaptés à leurs exigences en matière de notation et de duration.

VALEURS EN BAISSE

Delfingen (-0,75% à 53,20 Euros) enregistre au premier semestre 2023 une croissance du chiffre d'affaires de +14,7%. Sous l'effet conjugué de la croissance de l'activité, de la maîtrise des coûts de transport et de l'énergie, de l'amélioration de sa performance opérationnelle et ce malgré les fortes augmentations salariales pour compenser les effets de l'inflation, le résultat opérationnel courant progresse de +45,5%, à 16 ME, au premier semestre 2023, permettant d'afficher une marge opérationnelle courante de 6,8%, contre 5,4% au premier semestre 2022. Le résultat net part du groupe est multiplié par 2 à 7 ME. Après avoir relevé son objectif annuel de chiffre d'affaires en mai dernier de 450 ME à 465 ME, Delfingen, fort de ces bons résultats du premier semestre, réhausse également son objectif de marge opérationnelle courante pour l'année 2023 à 6,5%, contre 6% initialement annoncé.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Cogra

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

BNP Paribas Exane reste neutre sur Rubis avec un cours cible ajusté de 29 à 23 euros.

HSBC est à l'achat sur Schneider Electric avec un objectif qui passe de 180 à 185 euros et conserve Legrand avec une cible réduite légèrement de 1 euro à 84 euros.

AlphaValue reste à l'achat avec un objectif minoré à 39,60 euros sur Veolia Environnement.

INFOS MARCHE

Crossject annonce une nouvelle nette amélioration de sa notation ESG Gaïa

EN BREF

GeNeuro : une étude montre le lien entre le SARS-CoV-2 et l'activation du rétrovirus HERV-W

Vogo : contrat avec la Fédération Européenne de Handball