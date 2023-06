Ouverture Paris : le CAC 40 dans le rouge et sous les 7.200 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le léger rebond d'hier, qui a permis au CAC 40 de repasser au-dessus des 7.200 points, cède la place à un recul ce matin pour le CAC 40 qui, pourtant, était annoncé dans le vert, encore 30 minutes avant le début de la séance. L'espoir suscité par la possibilité d'un plan de relance de l'économie chinoise interpelle les investisseurs, le ralentissement de l'économie du pays semblant perdurer... Selon les données des douanes publiées mercredi, les exportations du pays se sont fortement contractées en mai, de 7,5% sur un an, et les importations ont décliné plus lentement que prévu, de 4,5% en rythme annuel. De quoi inciter les autorités à agir...

Concernant l'économie américaine, les opérateurs anticipent un apaisement progressif sur le front de l'inflation et un atterrissage en douceur de l'économie, malgré la remontée accélérée des taux de la Fed... L'outil FedWatch montre ainsi une forte probabilité (82% actuellement) de statu quo monétaire de la Fed le 14 juin, à l'issue de la prochaine réunion FOMC, même si certains, tels que Goldman Sachs, prévoient une hausse d'un quart de point dès la réunion suivante programmée en juillet... Un certain nombre de signaux positifs sur le front de l'inflation sont par ailleurs à noter aux États-Unis. L'indice des prix payés de l'ISM manufacturier est retombé à 44,2 en mai contre 53,2 en avril, laissant la mesure juste en dessous du niveau de janvier...

Pour ajouter au tableau, l'OCDE a déclaré ce matin que la croissance de l'économie mondiale n'accélérera que modérément en 2024, car l'impact de la hausse des taux des banques centrales se fera pleinement ressentir, atténuant les conséquences positives d'une inflation plus basse. L'OCDE relève cependant légèrement ses perspectives pour 2023.

WALL STREET

Wall Street est légèrement remonté mardi, le S&P 500 reprenant 0,24% à 4.283 pts, le Nasdaq +0,36% à 13.276 pts et le Dow Jones +0,03% à 33.573 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance commerciale en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Production industrielle allemande. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0684 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,78 $. L'once d'or se traite 1963 $.

VALEURS EN HAUSSE

Atos (+1,20% à 14,63 Euros) : Tech Foundations, la branche d'activité d'Atos leader dans les services d'infogérance, centrée sur l'infrastructure et le cloud hybride, l'expérience employés et les services technologiques, organise aujourd'hui une présentation aux analystes financiers pour détailler son plan de transformation et les progrès réalisés conduisant à l'accélération de la création de valeur et au relèvement de ses ambitions 2026.

Sword Group (+3,50% à 41,90 Euros) travaille sur un plan stratégique de transition et d'intégration de l'Intelligence Artificielle dans ses activités. "Face au challenge que représente l'IA, Sword adaptera son développement aux changements que générera cette technologie", explique le groupe. La mise en vente de AAA, société de recrutement et de staffing spécialisée, opérant à Aberdeen en Ecosse et générant un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros (2022) fait partie de la 1ère phase de ce plan. Cette société sera déconsolidée du compte de résultat à partir du 31 mai 2023. AAA possède une rentabilité dont la valeur correspond à son marché. En conséquence, cette cession augmentera la rentabilité du Groupe. L'objectif de rentabilité (marge d'Ebitda) est relevé d'environ 1 point de pourcentage à compter du 1er juillet, soit 13%. En termes bruts, l'objectif d'Ebitda 2023 reste inchangé (36 ME).

SII (+5,50% à 53,80 Euros) a dégagé sur son exercice 2022-2023 un résultat opérationnel qui dépasse pour la première fois les 100 ME, à 100,7 ME (+27% par rapport à l'exercice précédent). Le Taux d'activité (TACE) s'améliore encore pour atteindre son optimum à 89,9% sur l'ensemble des activités. La marge opérationnelle atteint un niveau inégalé à 9,8%. En France, la marge opérationnelle ressort en légère amélioration à 7,17% (7,03% lors du précédent exercice). La marge opérationnelle internationale affiche un taux de 11,8%, contre 11,7% à fin mars 2022. Après prise en compte du résultat financier et des impôts, le résultat net s'établit à 80,5 ME (+35%), soit une marge nette de presque 8%.

VALEURS EN BAISSE

Stellantis (-0,40% à 14,68 Euros) poursuit ses rachats d'actions. Le constructeur annonce que dans le cadre de son programme de rachat d'actions, annoncé le 22 février dernier, d'un montant maximum de 1,5 milliard d'euros (prix d'achat total hors frais annexes), à exécuter sur le marché dans le but d'annuler les actions ordinaires acquises dans le cadre du Programme, et suite à la réalisation de la première tranche du programme comme annoncé le 18 mai, Stellantis a signé un accord de rachat d'actions ordinaires pour la deuxième tranche de son programme avec une société financière indépendante qui réalise ses décisions d'achat de manière indépendante de Stellantis. Cet accord portera sur un montant maximum de 500 millions d'euros. La deuxième tranche du programme de rachat d'actions ordinaires débutera le 7 juin et se terminera au plus tard le 7 septembre. Les actions ordinaires achetées dans le cadre de ce programme seront annulées en temps voulu.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Abeo

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue accumule toujours Legrand avec un objectif de cours de 100 euros.

INFOS MARCHE

Immo Blockchain a levé 1,42 ME par placement privé

Clasquin : mise en place d'un programme de rachat d'actions

EN BREF

CGG : Sercel livre un Système 508XT supplémentaire en Afrique du Nord

Theranexus et BBDF obtiennent l'avis positif de l'EMA sur le design de la phase 3 de Batten-1

Lexibook : extensions de contrat de licences aux Etats-Unis

Genomic Vision présente sa nouvelle orientation stratégique

Claranova : la filiale Avanquest va se séparer de ses activités non stratégiques en Europe

Euroapi investit 50 ME sur son site de Budapest