Ouverture Paris : le CAC 40 dans le calme avant les données sur l'emploi aux Etats-Unis

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le début de séance s'avère erratique sur le CAC40 qui évolue autour de son point d'équilibre après un passage sous les 6.000 points à 5.990 points. Le tout dans une faible amplitude, les investisseurs attendant surtout les données du chômage américain en début d'après-midi. Le regain d'appétit des investisseurs pour les actifs risqués à la faveur d'une baisse des cours du pétrole et d'autres matières premières ainsi que d'un reflux des craintes de dégradation de la conjoncture, semble marquer le coup ce matin.

De son côté, la Bourse de Tokyo a fini en légère hausse (+0,10%), même si elle a réduit une partie de ses gains initiaux après l'annonce de l'hospitalisation de l'ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe, grièvement blessé par balle alors qu'il prononçait un discours.

Les prochaines données sur l'emploi aux Etats-Unis, attendues ce vendredi, alimenteront le débat sur la question de la récession mais à ce stade, les investisseurs s'attendent toujours en majorité à ce que la Fed procède à une nouvelle hausse de taux de trois quarts de point le 27 juillet prochain... Dans l'immédiat, le consensus table sur un ralentissement des créations d'emplois en juin à 268.000 après 390.000 en première estimation un mois plus tôt. A suivre...

WALL STREET

La bourse de New York a clôturé en nette hausse jeudi soir, au lendemain de la publication des "minutes" de la Fed, qui ont laissé espérer aux investisseurs la possibilité d'une hausse moins brutale des taux d'intérêt face à la menace d'une récession. La tendance a également été soutenue par la perspective de mesures de relance en Chine. Le secteur technologique s'est démarqué, et notamment les fabricants de puces, dans le sillage des solides résultats du groupe sud-coréen Samsung, à l'image d'Intel, Nvidia et Qualcomm.

A la clôture de Wall Street, le Dow Jones a gagné 1,12% à 31.384 points, et le Standard & Poor's 500 s'est adjugé 1,50% à 3.902 points. Pour le Nasdaq, c'est une hausse de 2,28% à 11.621 points.

ECO ET DEVISES

Le déficit commercial de la France s'est creusé à 13 milliards d'euros en mai après avoir finalement atteint 12,7 MdsE le mois précédent. Le consensus était positionné à 12,65 MdsE. Les exportations ont progressé de 1,5% à 47,8 MdsE tandis que les importations ont augmenté de 1,6% à 60,8 MdsE.

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Balance commerciale. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0167$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 105,14$. L'once d'or se traite 1.744$.

VALEURS EN HAUSSE

EDF (+4,80% à 9,50 Euros) : toujours soutenu par la perspective d'une prochaine sortie de la cote. Elisabeth Borne a en effet confirmé mercredi devant le parlement que le producteur d'électricité allait être nationalisé afin de d'assurer " notre souveraineté face aux conséquences de la guerre et aux défis colossaux à venir". Si la Première ministre n'a pas fourni de détails précis sur la nationalisation d'EDF, déjà détenu à 84% par l'État, Bruno Le Maire a indiqué hier que l'opération se déroulera sur plusieurs mois, et que certains détails pourraient être dévoilés dans les prochains jours.

OL Groupe (+0,35% à 2,85 Euros) met à jour ses objectifs à moyen terme. La société vise désormais, à horizon 2025-2026, un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 millions d'euro, avec notamment une hypothèse de qualification en Champions League et incluant le trading joueurs. L'EBE est attendu supérieur à 90 ME.

VALEURS EN BAISSE

FDJ (-0,10% à 31,47 Euros) est entrée en négociations exclusives avec Aleda, en vue de l'acquisition de ce spécialiste des solutions d'encaissement et de paiement en point de vente. Aleda est présent dans plus de 2.500 points de vente en France, à travers des solutions d'encaissement adaptées aux buralistes et diffuseurs de presse, des portails sécurisés de services dématérialisés et de transfert d'argent à destination du grand public, et des services innovants de gestion et de paiement à destination des commerçants. Depuis sa création en 2005, Aleda s'est imposé comme l'un des acteurs de référence en matière de solutions d'encaissement et de paiement en point de vente pour les commerces de proximité, notamment ceux du réseau bar-tabac-presse, et comme un partenaire privilégié des fournisseurs de services prépayés, de transfert d'argent, et de produits pipiers et de diversification.

Ubisoft (-4% à 41,5 Euros) : victime d'une note d'Exane BNP Paribas. La banque a dégradé l'éditeur de jeux vidéo à 'neutre' avec un objectif ramené de 49 à 45 euros. Les analystes restent malgré tout assez positifs sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 17 sont à l''achat', 8 sont à 'conserver' et 3 à 'vendre'. L'objectif à douze mois est fixé à 53,5 euros.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Safe Orthopaedics, Emova Group, Ecomiam, Upergy, LDC

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

- La Deutsche Bank revalorise Thales de 137 à 142 euros ('achat').

- La Deutsche Bank rehausse sa cible sur Pernod Ricard de 234 à 242 euros ('achat').

- La Deutsche Bank coupe sa cible sur Faurecia de 50 à 35 euros ('achat').

- La Deutsche Bank vise désormais 40 euros sur Michelin ('achat').

INFOS MARCHÉS

Réalités a levé 35 ME.

EN BREF

ADP : Lagardère Travel Retail à 49% de la future entreprise commune.

Icade : Saint-Gobain Glass installe du verre à faible empreinte carbone dans une Polyclinique.

Inventiva : screening du premier patient dans l'essai clinique de Phase IIa LEGEND.

Auplata Mining Group : fait le point sur la demande remboursement des sommes dues à SAS.

GTT : HJ Shipbuilding & Construction passe commande.

Eurazeo : cession de la participation majoritaire dans Orolia.

Getlink : le trafic sous la Manche poursuit son redressement.