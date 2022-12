Ouverture Paris : le CAC 40 continue de refluer

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 s'éloigne des 6.700 points, reculant de 0,40% à 6.670 points dans les premiers échanges. En effet, le phénomène du "Good news is bad news!" ressurgit, en l'occurrence les interrogations sur la politique monétaire américaine, après les derniers indicateurs économiques meilleurs qu'attendu... Les commandes à l'industrie et surtout de l'indice ISM du secteur des services sont ressortis à des niveaux élevés, ne marquant aucune contraction de l'activité... La semaine passée, la conviction que le tour de vis monétaire de la Fed allait ralentir passant à 50 points de base de hausse avait provoqué une nette embellie des marchés. L'interrogation revient donc à la surface. Alors même que la perspective d'un assouplissement des contraintes sanitaires qui freinent l'économie chinoise, semble de plus en plus nette... A ce stade, pour le 14 décembre, le scénario privilégié reste celui d'une hausse de taux d'un demi-point... Mais il perd du terrain. Au moins dans l'esprit des investisseurs...

Wall Street a nettement fléchi lundi, le S&P 500 reculant de 1,79% à 3.998 pts, le Dow Jones cédant 1,40% à 33.947 pts et le Nasdaq -1,93% à 11.239 pts, avec une rechute sévère de Tesla de 6,3%. L'indice PMI composite américain final du mois de novembre est ressorti à 46,4, contre 46,3 de consensus de place et 46,3 pour sa lecture préliminaire. L'indicateur des services s'est établi à 46,2, contre un consensus de 46,5 mesuré par FactSet et un niveau de 46,1 en lecture préliminaire. L'indice ISM des services américains pour le mois de novembre 2022 s'est établi à 56,5, contre un consensus de place de 53 mesuré par FactSet et un niveau de 54,4 un mois auparavant. L'indice signale donc une accélération de l'expansion dans les services aux USA.

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0485$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,32$. L'once d'or se traite 1.770$.

Valneva (+0,10% à 6,99 Euros) organise aujourd'hui une journée investisseurs à New York pour faire un point sur son portefeuille de vaccins, ses produits commerciaux, et ses projets à venir. Valneva dispose d'une trésorerie suffisante pour exécuter ses objectifs stratégiques, avec 261 millions d'euros de liquidités à fin septembre 2022 qui n'incluent pas 102,9 millions d'euros de produit brut provenant de sa récente offre globale. La société réitère ses prévisions financières pour 2022, qui comprennent un chiffre d'affaires total de 340 à 360 ME et des dépenses de R&D revues à la baisse de 95 à 110 ME (contre 120 à 135 ME précédemment).

Compagnie des Alpes (-1,55% à 13,88 Euros) : Le chiffre d'affaires des Domaines skiables s'établit à 455,5 MEUR, ce qui représente une progression de 12,8% par rapport à 2018/19. Celui des Remontées Mécaniques progresse, quant à lui, de 10,0% et s'élève à 432,3 MEUR. L'Excédent Brut Opérationnel (EBO) du Groupe s'élève à 312,6 MEUR pour l'exercice 2021/22, ce qui représente une augmentation de 40,1% par rapport à l'exercice 2018/19. Le taux de marge d'EBO rapporté au chiffre d'affaires affiche une progression et s'établit à 32,6% contre 27,4% en 2018/19. Le Résultat net part du Groupe, pour l'exercice 2021/22 s'élève 114,4 MEUR contre une perte de 121,7 MEUR en 2020/21 et un résultat positif de 62,2 MEUR en 2018/19.

Covivio (-0,70% à 56,15 Euros) organise ce mardi son "Capital Markets Day" à Berlin, l'occasion de revenir sur la force de son business model diversifié et la solidité de son bilan. Ce positionnement s'illustre dans la résilience des valeurs d'actifs au 2nd semestre 2022. Compte tenu de l'évolution de l'environnement, Covivio ajuste sa stratégie, se fixant un objectif de 1,5 MdE de cessions d'ici fin 2024, dont 154 ME d'accords déjà signés ces dernières semaines. Covivio bénéficie également de performances opérationnelles bien orientées (+14% de croissance des revenus à périmètre constant à fin septembre), qui devraient se poursuivre en 2023.

Groupe ADP (-13,40% à 127,80 Euros) : Royal Schiphol Group a annoncé ce jour la cession de sa participation résiduelle dans Aéroports de Paris. Cette cession représentait environ 3,91% du capital du Groupe ADP, soit 3.869.859 actions. Elle a été effectuée dans le dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels au prix de 133 euros par action. A cette occasion, le Groupe ADP a racheté 296 882 actions, soit environ 0,3 % du capital, au prix unitaire de 133 euros.

Wavestone (-1,80% à 43,75 Euros) : Au 30 septembre 2022, à l'issue du 1er semestre 2022-2023, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 237,1 millions d'euros, en hausse de +9% sur un an. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique semestrielle s'est élevée à +4%. La marge opérationnelle courante semestrielle est ressortie en recul sur le semestre. Elle s'est établie à 12,5% (14,6% sur la première moitié du précédent exercice). Le résultat opérationnel courant s'est ainsi élevé à 29,7 ME, en repli de -7% par rapport au 1er semestre 2021/22. Le résultat net part du groupe semestriel s'est élevé à 17,9 ME, en recul de -14% par rapport au 1er semestre 2021-2022. La marge nette s'est ainsi établie à 7,6% au 1er semestre 2022-2023 (9,5% un an plus tôt). Wavestone actualise ses objectifs annuels : le cabinet vise désormais un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 525 ME (plus de 505 ME initialement). Wavestone réitère en outre son objectif d'une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15% sur l'exercice.

Quadient, Catana Group

AlphaValue allège Rémy Cointreau avec une cible qui passe malgré tout de 178 à 182 euros.

JP Morgan repasse de 'surpondérer' à 'neutre' sur la Société Générale en ciblant 28 euros.

MRM : succès de la levée de fonds de 29 ME.

Navya va procéder à une réduction de capital social motivée par des pertes.

Oncodesign annonce le succès de son augmentation de capital.

Voltalia a levé environ 490 millions d'euros.

Veolia : Saur va acquérir Suez Industrial Water au Royaume-Uni.

Veolia (bis) finalise la cession des anciennes activités déchets de Suez au Royaume-Uni.

Air Liquide : cession de l'activité à Trinité-et-Tobago.

Acticor Biotech : l'Agence Européenne des Médicaments approuve le design de la phase 2/3 ACTISAVE.

Icape acquiert le Groupe MMAB, distributeur et producteur suédois de PCB.

EssilorLuxottica : accord de licence de dix ans avec Swarovski.