Ouverture Paris : le CAC 40 continue, au-dessus des 7.400 points

(Boursier.com) — Après avoir réussi à clôturer de nouveau au-dessus des 7.400 points hier (+1,13% à 7401 points), le CAC 40 poursuit son rebond ce matin et grappille quelques points au-dessus de ce niveau à 7.430 points (+0,40%). Les opérateurs retrouvent un certain optimisme alors que la question du "pivot" des banques centrales demeure le sujet central sur les marchés et que les statistiques sont toujours guettées à cette aune.

On vient d'ailleurs de prendre connaissance des ventes au détail au Royaume-Uni qui ont reculé d'un mois sur l'autre en décembre plus fortement qu'attendu : ces ventes ont baissé de 3,2% le mois dernier après une augmentation de 1,4% en novembre. Aux Etats-Unis sont attendus l'indice préliminaire de confiance de l'université de Michigan et les reventes de logements.

Hier soir, l'édition de janvier du Livre Beige économique de la Fed a montré que huit districts n'avaient rapporté que peu ou pas de changement dans leur activité économique... Trois districts ont signalé une croissance modeste et un, une baisse modérée. Les contacts de presque tous les districts ont signalé une diminution de l'activité manufacturière, tandis que les dépenses de consommation ont répondu aux attentes

Wall Street s'est redressé jeudi, aidé par les grandes valeurs technologiques. Le S&P 500 a repris 0,88% à 4.780 pts, alors que le Dow Jones a gagné 0,54% à 37.468 pts. Le Nasdaq est monté de 1,35% à 15.055 pts, soutenu par Apple et Nvidia.

Etats-Unis :

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0880$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,06$. L'once d'or se traite 2.024 $.

Mersen (+0,80% à 31,20 Euros) a conclu un partenariat technique mondial avec Canon, un leader dans les domaines de l'équipement d'imagerie professionnelle et grand public, de l'équipement industriel et des systèmes d'information, pour fournir des moteurs de scanners galvo haute performance innovants pour le marché haut de gamme des applications de balayage laser.

Argan (+1,35% à 81,90 Euros) a publié un résultat net récurrent part de groupe 2023 en hausse de +5 %, à 126 ME, représentant une marge élevée de 69 % des revenus locatifs. Argan rappelle que de résultat net récurrent constitue la meilleure mesure de sa génération de trésorerie et traduit sa capacité d à poursuivre le financement de son modèle de développement en dépit de la hausse des frais financiers enregistrée sur l'année (+43%). Intégrant l'effet mécanique de la variation de juste valeur du patrimoine pour -373,2 ME, dans un contexte de décompression des taux de capitalisation, le résultat net part du groupe s'établit, quant à lui, à -263,5 ME sur 12 mois. Le NRV (l'ANR de reconstitution) s'établit à 90,6 euros par action au 31 décembre 2023 (-14 % sur un an).

Biosynex (-4% à 8,27 Euros) a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 93,1 millions d'euros, en diminution de -53% par rapport à l'exercice précédent. Cette décroissance doit cependant s'analyser de manière distincte entre l'activité liée au Covid-19 (-92%) et celle en relation avec les autres gammes de produits (+48%).

Saint-Gobain (-0,60% à 62,17 Euros) annonce deux acquisitions sur le marché attractif des revêtements de sol destinés au non résidentiel, renforçant sa présence sur ce segment de la chimie de la construction : R.SOL est un producteur français de solutions pour les sols à base de résine, employant environ 30 personnes. Cette acquisition élargit le portefeuille de Saint-Gobain grâce à la large gamme de résines diversifiées, la technologie différenciante et l'importante base de clients de R.SOL. La finalisation de la transaction, attendue d'ici la fin du 1er semestre 2024, est soumise à différentes conditions d'usage et à la consultation des instances représentatives du personnel. Technical Finishes est un acteur de référence dans les solutions de revêtements de sol en résine en Afrique du Sud qui emploie environ 90 personnes. Cette acquisition renforce le profil de croissance rentable de Saint-Gobain en Afrique du Sud et dans le reste du continent africain.

Goldman Sachs reste neutre sur Ubisoft avec un objectif ajusté de 27 à 24 euros.

Deutsche Bank conserve Euronext avec un cours cible relevé de 72 à 83 euros et JP Morgan 'surpondère' le dossier tout en réduisant son objectif de 94 à 93 euros.

Morgan Stanley surpondère Axa avec un objectif relevé de 36 à 37 euros. Morgan Stanley repasse de 'souspondérer' à 'pondération de marché' sur le Crédit Agricole avec un objectif qui grimpe de 13,50 à 15,50 euros.

Acheter-Louer.fr : réduction de capital

Peugeot Invest engage la cession de 4% du capital de Lisi

JCDecaux : contrat renouvelé et étendu à Orléans

2CRSi réalise des livraisons records de serveurs dédiés à l'IA en janvier