Ouverture Paris : le CAC 40 commence l'année proche des 7.600 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 débute l'année en hausse de 0,7% ce mardi, proche des 7.600 points, à 7.598 points, après avoir terminé le cru 2023 sur un gain global de plus de 16%. Rappelons que le dernier record historique de l'indice date du jeudi 14 décembre, à 7.653,99 points, aidé par les anticipations de baisse des taux des banques centrales à partir du mois de mars prochain... En l'absence d'indicateurs majeurs ou d'interventions de responsables de politique monétaire ces derniers jours, les marchés continuent de parier en particulier sur une baisse prochaine des taux de la Réserve fédérale aux Etats-Unis qui ouvrirait le bal...

WALL STREET

Wall Street s'est affiché dans le rouge vendredi, pour la dernière séance de l'année 2023, mais toujours non loin de ses sommets. L'indice Dow Jones a cédé -0,05% à 37 689,54 points. Le S&P500, plus large a perdu 0,28%, à 4.769,83 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,56% à 15 011,35 points.

Le marché a connu une dynamique positive au cours des derniers mois de l'année 2023, qui a vu les trois principaux indices de Wall Street enregistrer des gains mensuels, trimestriels et annuels...

A l'arrivée, le Nasdaq 100 a bouclé sa meilleure performance annuelle (près de 55% en 2023) depuis 1999. Le Nasdaq Composite dans son ensemble a grimpé de son côté de 43,4%, soit sa meilleure performance depuis 2003. L'indice riche en valeurs technologiques a été aidé par les rebonds des 'Magnificent Seven' (Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, Nvidia et Microsoft). Le S&P 500 a progressé enfin de 24% et le Dow Jones de 13,7%...

ECO ET DEVISES

C'est la détente des taux longs qui a contribué à déclencher un rallye en fin d'année, qui s'est accéléré en décembre lorsque la Fed a ouvert clairement la porte à des réductions de ses taux d'intérêt au S1 2024.

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,28%, contre 3,87% sur le 10 ans et 4,01% sur le 30 ans. L'indice dollar est revenu quant à lui sur ses plus bas de 5 mois face à un panier de devises de référence, l'euro repassant même au-dessus des 1,10/$ alors que le intentions de la BCE en matière de détente monétaire sont nettement moins claires que celles de la Fed pour 2024...

Vendredi, l'indice manufacturier régional PMI de Chicago du mois de décembre 2023 a basculé en zone de contraction. Il est ressorti à 46,9 seulement, contre un consensus de 50. L'indice se situait à 55,8 un mois auparavant. La lecture du mois signale donc une contraction de l'activité manufacturière dans la région considérée en décembre.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau statu quo monétaire le 31 janvier 2024, pour la prochaine réunion FOMC, se situe à plus de 85%... La première baisse des taux pourrait quant à elle intervenir le 20 mars (probabilité de plus de 72% d'une fourchette 5-5,25% sur le taux des fed funds, contre 5,25-5,5% actuellement). Les taux sont attendus en fin d'année prochaine entre 3,75 et 4% ('proba' de 38%) ou entre 3,5 et 3,75% (probabilité de 35%).

L'activité manufacturière en Chine a accéléré en décembre à la faveur d'une consolidation de la production et des nouvelles commandes, montre une enquête privée publiée mardi, qui indique toutefois que la confiance des industriels reste mesurée pour la nouvelle année.

L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/S&P Global a grimpé le mois dernier à 50,8 contre 50,7 en novembre, soit son rythme le plus important en sept mois, alors que le consensus ressortait à 50,4...

Le pétrole commence l'année en hausse à plus de 78$ le brent, tandis que le bitcoin bondit à 45.788$.

INDICATEURS A SURVEILLER

France :

- Indice Markit PMI manufacturier français final. (09h50)

- Indice Markit PMI manufacturier allemand final. (09h55)

Europe :

- Indice Markit PMI manufacturier italien final. (09h45)

- Indice Markit PMI manufacturier final de la zone euro. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

Etats-Unis :

- Indice Markit PMI manufacturier final américain. (15h45)

- Dépenses de construction. (16h00)

VALEURS EN HAUSSE

BigBen : +10% suivi de S30 (+5%), Inventiva, LFE

Valeo (+4%). Christophe Perillat, directeur général de Valeo, a nommé Edouard de Pirey en tant que directeur financier de Valeo. Il succède ainsi à Robert Charvier qui, après une carrière de 24 ans dans le Groupe, fait valoir ses droits à la retraite à compter du 29 mars 2024. Jusqu'à son départ, Robert Charvier accompagnera la transition en tant que conseiller de la direction générale.

Adocia : +3% avec Orpea, Assystem, SMP, Memscap

Catana : +3% avec Nacon, Esso, Plastic Omnium

CGG : +2,5% avec Alstom, OVH, Ose, Forvia, Stedim, Vallourec

TotalEnergies (+2,2%) a annoncé le démarrage de la production de la deuxième phase de développement du champ de Mero, situé sur le bloc de Libra, à plus de 180 kilomètres au large de Rio de Janeiro, au Brésil, dans le bassin pré-salifère de Santos. Approuvée en juin 2019, cette deuxième phase, dite "Mero 2", comporte une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, le FPSO Sepetiba, d'une capacité de production de 180.000 barils de pétrole par jour (b/j).

Le FPSO est conçu sans torchage de routine pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre, le gaz associé étant réinjecté dans le réservoir.

Avec Mero 2, le champ de Mero atteindra une capacité de production de 410.000 b/j. Deux autres phases de développement de 180.000 b/j chacune, Mero 3 et Mero 4, sont en cours de développement, avec un démarrage prévu d'ici 2025. À pleine capacité, la quote-part de TotalEnergies de la production de Mero devrait dépasser 100.000 b/j.

"Le démarrage de la production de Mero 2 marque une nouvelle étape pour TotalEnergies au Brésil, une zone prioritaire de croissance pour la Compagnie. Avec ses vastes ressources et une productivité de premier plan, le développement de Mero assure une production pétrolière à bas coût et faibles émissions, en cohérence avec la stratégie de notre Compagnie", a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies.

Mero est un champ unitisé, opéré par Petrobras (38,6%) en partenariat avec TotalEnergies (19,3%), Shell Brasil (19,3%), CNPC (9,65%), CNOOC (9,65%) et Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA)(3,5%).

Clariane : +2% suivi de Technip Energies, Lhyfe, Euroapi

Renault/Stellantis (+1,5%) : Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 14,54% en données brutes en décembre, selon des chiffres publiés lundi par la Plateforme de la filière automobile (PFA), donnant pour l'ensemble de 2023 une progression de 16,07% - soit la plus forte en pourcentage depuis une dizaine d'années.

Cette performance, imputable surtout à un effet de rattrapage après les perturbations récentes liées aux approvisionnements de puces et aux difficultés logistiques, n'éclipse pas le fait qu'en volume absolu, le marché reste toujours loin d'avoir retrouvé ses niveaux d'avant-COVID. En 2022, les immatriculations de voitures neuves avaient baissé de 7,8% à cause des pénuries de semi-conducteurs, après avoir stagné en 2021 et chuté de plus d'un quart en 2020 du fait de la crise sanitaire.

Malgré son rebond de l'an dernier, le marché reste bien en deçà de son niveau de 2019 (2,2 millions d'immatriculations).

Il s'est immatriculé 181.011 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Décembre a compté 20 jours ouvrables en 2023, contre 22 en 2022.

Sur l'ensemble de l'année écoulée, le marché a enregistré 1.774.729 immatriculations.

Celles-ci devraient croître à nouveau en 2024, mais plusieurs porte-parole de la PFA soulignent qu'il est difficile à ce stade de dire de combien...

Les ventes de voitures électriques sur le continent sont attendues en progression de 30% à 40%, contre +55% estimé en 2023, une croissance ralentie elle aussi mais toujours vigoureuse grâce à un possible début de baisse, tant attendu, des tarifs, et à une multiplication de l'offre de modèles, chez les marques historiques comme chez la concurrence chinoise.

Ubisoft : +1,5% avec Scor, Rexel, Worldline, Air France KLM, Eramet, SG

Equans / Bouygues (+1%) : Conformément à l'accord signé le 15 septembre 2023, et après obtention des approbations de la Commission Européenne et du Cabinet Office, Equans a finalisé le 31 décembre 2023 la cession, au consortium Swiss Life Asset Managers et Schroders Greencoat LLP, de ses réseaux de chaleur et de refroidissement urbains au Royaume-Uni, hors Humber Energy, pour une valeur d'entreprise cumulée d'environ 255 millions de livres sterling. L'activité cédée, connue sous le nom d'Equans Urban Energy, comprend East London Energy Limited et Equans DE Holding Company Limited.

Pour sa part, la finalisation de la cession de Humber Energy est attendue courant 2024.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan stratégique d'Equans, présenté le 23 février 2023 lors de son Capital Markets Day, qui prévoit la cession des activités asset-based. Elle sera sans impact sur la trajectoire de chiffre d'affaires et de ROCA d'Equans présentée lors du Capital Markets Day.

BNP Paribas (+1%) a signé un accord avec l'association de consommateur CLCV (Consommation, logement, cadre de vie) dans l'affaire des prêts Helvet Immo et pourrait verser de 400 à 600 millions d'euros à 4.600 clients, a rapporté 'Le Parisien', citant le délégué général de CLCV.

La filiale de crédit à la consommation du groupe, BNP Paribas Personal Finance (BNPPF), qui détient notamment Cetelem, a été reconnue fin novembre coupable d'avoir dissimulé les risques liés au crédit immobilier Helvet Immo, dont quelque 4.600 contrats ont été signés en 2008-2009.

Ce prêt, destiné à l'investissement locatif défiscalisé, était libellé en francs suisses mais remboursable en euros.

Cependant, les remboursements ont explosé quand l'euro a chuté par rapport à la monnaie suisse après la crise financière de 2008...

Danone (+0,6%) annonce aujourd'hui la signature d'un accord pour vendre ses activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis à Platinum Equity, une société d'investissement basée aux Etats-Unis.

Cette cession s'inscrit dans la revue de portefeuille et le programme de rotation d'actifs annoncés en mars 2022 dans le cadre de la stratégie Renew Danone.

En 2022, les activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis, composées des marques Horizon Organic et Wallaby, représentaient environ 3% des ventes globales de Danone, et avaient eu un impact dilutif sur la croissance organique des ventes et sur la marge opérationnelle courante du groupe.

Danone conservera une participation minoritaire non-consolidée dans l'actif. La réalisation de la cession est soumise aux conditions préalables usuelles...

Neoen (stable) a lancé en décembre 2023 la construction de ses trois premiers actifs en Italie.

Ces trois centrales solaires, d'une puissance totale de 24,7 MWc, sont stratégiquement situées en Lombardie (8 MWc et 7,6 MWc) et dans la région des Marches (9,1 MWc). Conformément à son modèle, Neoen a développé ces projets et en sera l'unique propriétaire.

La construction de ces centrales a été confiée à Intec Energy Solutions, un EPC spécialisé dans la construction de parcs photovoltaïques, dans le cadre d'un contrat "clé en main".

La mise en service de ces centrales solaires est attendue pour début 2025. Une fois opérationnelles, elles permettront d'éviter l'émission de près de 37.000 tonnes de CO2 chaque année et produiront annuellement l'équivalent de la consommation électrique de plus de 9.000 foyers.

VALEURS EN BAISSE

M&P : -5% suivi de Oeneo (-3%) avec Gensight (-2%)

SES Imagotag : -1,5% suivi de Remy Cointreau (-1%) et Equasens (-0,5%)

Valneva (-0,5%), alors que la société spécialisée dans les vaccins a annoncé une actualisation des données financières estimées pour l'exercice 2023. Ses prévisions de ventes de produits, ainsi que de dépenses de 'R&D', demeurent inchangées. Les 90 millions à 110 millions d'euros d'autres produits opérationnels liés à la vente potentielle du bon de revue prioritaire (PRV), qui étaient précédemment attendus d'ici la fin de l'année 2023, sont désormais attendus début 2024...

Les estimations précédentes de la société incluaient un chiffre d'affaires total et autres produits opérationnels attendus entre 220 millions et 260 millions d'euros. Les prévisions actualisées incluent désormais les 130 millions à 150 millions de ventes de produits précédemment annoncés, que la société est en bonne voie d'atteindre, ainsi que des dépenses de 'R&D' attendues entre 60 millions et 70 millions et récemment revues à la baisse principalement en raison de coûts moins élevés que prévu liés à la clôture des activités du programme COVID-19.

La société a également procédé au tirage de la dernière tranche de 50 millions de dollars mis à sa disposition dans le cadre de son accord de financement avec les sociétés d'investissement américaines Deerfield Management Company et Orbimed.

Suite à la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée visant ses titres, Technicolor Creative Studios SA a demandé la suspension de la cotation de ses actions à Euronext Paris à compter de ce jour et jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.