Ouverture Paris : le CAC 40 cède un peu de terrain mais reste au-dessus des 6.600 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 se maintient au-dessus des 6.600 points peu après l'ouverture, malgré un recul de 0,30% qui le positionne autour de 6.625 points.

Les investisseurs sont quelque peu stoppés dans leur enthousiasme qui a permis au CAC 40 de rebondir et de ne plus céder que 7% depuis le 1er janvier. En effet, plusieurs grandes villes chinoises ont enregistré une nouvelle augmentation des cas de COVID-19, amenant les autorités locales à instaurer de nouvelles restrictions sanitaires, notamment à Pékin où les habitants du quartier le plus peuplé n'ont plus le droit de sortir de chez eux.

Au cours du week-end, trois personnes sont mortes de la maladie dans la capitale alors que la Chine n'avait pas comptabilisé de décès depuis fin mai. Ces informations compromettent les espoirs d'un assouplissement rapide de la stratégie anti-COVID du gouvernement et alimentent les craintes de récession mondiale.

Sur ce front, la publication mercredi du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale pourrait apporter un éclairage supplémentaire sur le niveau auquel les responsables envisagent de relever les taux d'intérêt.

La bonne nouvelle provient d'Allemagne où les prix à la production ont enregistré une baisse inattendue en octobre, en raison principalement d'un recul des prix de l'électricité et du gaz naturel. Il s'agit de la première baisse sur un mois depuis mai 2020.

WALL STREET

Wall Street a terminé la séance en légère hausse vendredi, au terme d'une semaine mouvementée, marquée par une bonne surprise supplémentaire sur l'inflation (avec l'indice des prix à la production), mais aussi par des données chiffrées plus contrastées. Le S&P 500 avance de 0,48% à 3.965 pts, alors que le Dow Jones progresse de 0,59% à 33.745 pts. Le Nasdaq reste stable à 11.146 pts. Le baril de brut WTI perd 23% à 79$. L'indice dollar recule de 0,1% face à un panier de devises.

ECO ET DEVISES

L'indice des prix à la production a baissé de 4,2% d'un mois sur l'autre, en Allemagne a annoncé Destatis, l'institut fédéral de la statistique, alors que les économistes tablaient sur une augmentation de 0,9%.

Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30).

La parité euro / dollar atteint 1,0264$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 86,80$. L'once d'or se traite 1.746$.

VALEURS EN HAUSSE

Carmat (+4,80% à 13,28 Euros) : annonce aujourd'hui la reprise effective des implantations de son coeur artificiel Aeson à titre commercial. Le 25 octobre dernier, Carmat a annoncé que l'organisme notifié DEKRA avait approuvé l'ensemble des changements effectués sur Aeson, permettant ainsi à la Société de reprendre ses implantations à titre commercial dans l'Union Européenne et dans les autres pays reconnaissant la Marquage CE.

VALEURS EN BAISSE

Vallourec (-9,25% à 10,43 Euros) délivre ses éléments comptables du troisième trimestre, à savoir 198 millions d'euros de RBE, en hausse de 55 % par rapport au troisième trimestre 2021 et de 24 % par rapport au deuxième trimestre 2022. Le résultat d'exploitation est positif à 89 millions d'euros, contre 72 millions d'euros au T3 2021. Le résultat net, part du Groupe, est positif et s'est établi à 6 millions d'euros, contre - 7 millions d'euros au T3 2021. Au cours du troisième trimestre 2022, Vallourec a enregistré un chiffre d'affaires de 1 281 millions d'euros, en progression de 54 % par rapport au troisième trimestre 2021 (+ 37 % à taux de change constants. Au cours des neuf premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 342 millions d'euros, en hausse de 41 % par rapport aux neuf premiers mois de 2021 (+27 % à taux de change constants). Le résultat d'exploitation est négatif à - 286 millions d'euros, contre + 299 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2021, résultant principalement des provisions liées aux mesures d'adaptation (plans sociaux européens et frais associés) et, dans une moindre mesure, à des provisions pour coûts non-récurrents liés à l'incident de la mine de fer. Le résultat net, part du Groupe, s'est établi à - 444 millions d'euros, contre - 49 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2021.

Lysogene (-32% à 0,51 Euro) a communiqué les résultats principaux de son étude de phase 2/3 AAVance évaluant LYS-SAF302, une thérapie génique expérimentale pour le traitement de la MPS IIIA, une maladie de surcharge lysosomale neurodégénérative autosomale récessive rare qui touche environ 1 nouveau-né sur 100.000. L'étude n'a pas atteint son principal critère d'efficacité dans la cohorte principale (12 patients recrutés à l'âge supérieur à 30 mois) visant à démontrer une amélioration statistiquement significative du DQ cognitif 24 mois post traitement, tel qu'évalué par le BSID-III, comparé à la cohorte NH.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan est à 'surpondérer' sur Alstom avec un objectif ajusté de 30 à 35 euros.

Jefferies est toujours à l'achat sur Danone avec un objectif ramené de 63 à 56 euros.

Barclays ajuste son avis de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' en ciblant un cours de 40 euros sur Dassault Systèmes et repasse de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' sur SAP en visant un cours de 130 euros.

INFOS MARCHÉS

Holcim : radiation de ses actions inscrites sur Euronext Paris.

EN BREF

Lhyfe et Nantes Saint-Nazaire Port collaborent pour développer l'hydrogène renouvelable en mer.

i2S : vers un rachat de la société Twiga.