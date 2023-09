Ouverture Paris : le CAC 40 cède un peu de terrain avant le rendez-vous de l'inflation US

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme l'annonçaient les 'futures', le CAC 40 a débuté dans le rouge et il cède environ 0,30% à 7.230 points à l'approche de 9h30 dans des volumes peu fournis d'à peine 150 ME.

Les investisseurs patientent avant la publication des données mensuelles sur les prix à la consommation aux Etats-Unis lesquelles pourraient influer sur les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine. La publication du jour aura lieu à 14h30 et d'ici là, le marché parisien devrait continuer à ne pas faire de vague.

WALL STREET

Wall Street a reculé mardi, après son rebond de la veille aidé par le sursaut de Tesla dans la foulée d'une note positive de Morgan Stanley. Le S&P 500 reperd 0,57% à 4.461 pts et le Dow Jones -0,05% à 34.645 pts, tandis que le Nasdaq reperd son avance de la veille, soit 1,04% à 13.773 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- Production industrielle en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0744 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 92,23 $. L'once d'or se traite 1.910 $.

VALEURS EN HAUSSE

JCDecaux (+0,10% à 16,80 Euros) a été retenu pour déployer et exploiter les supports publicitaires intérieurs et extérieurs de l'Aéroport de Bordeaux.

Roche Bobois (+1,80% à 50,60 Euros) : le résultat opérationnel est en légère progression à 28,2 ME, contre 28,1 ME au 30 juin 2022. Le résultat financier s'élève à (1,9) ME à comparer à (0,9) ME au 1er semestre 2022, dans un contexte de gains de change moins favorables et de hausse des taux d'intérêts sur les dettes locatives IFRS 16. Après prise en compte de l'impôt de (6,7) ME, le résultat net s'élève à 19,6 ME au 30 juin 2023 contre 20,1 ME au 30 juin 2022.

Haulotte (+0,60% à 3,27 Euros) : le résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) s'établit à +13,3 ME, soit +3,3% des ventes, tiré par la forte croissance des volumes et les premiers effets positifs des augmentations de prix de vente, dans un contexte de ralentissement de l'augmentation des prix de revient. Le résultat net du Groupe ressort à +0,5 ME, soit +0,1% du chiffre d'affaires, négativement impacté dans son résultat financier par les pertes de change en majorité latentes (-8 ME), l'environnement des devises étant moins favorables au Groupe sur ce semestre.

VALEURS EN BAISSE

Mercialys (-0,10% à 8,72 Euros) annonce, ce jour, la signature d'un accord ferme en vue de l'acquisition de la société de gestion de portefeuille (SGP) Imocom Partners. L'opération est structurée en deux étapes. Dès 2023, les actionnaires d'Imocom Partners cèderont 30% du capital à Mercialys pour un prix de 7 ME. Les 70% restants seront acquis par Mercialys au 1er semestre 2025 à l'issue d'une période intermédiaire durant laquelle les dirigeants actuels accompagneront le développement de la société. Le prix de cette seconde tranche sera ajusté en fonction des performances de la SGP et du fonds sous-jacent. Chacune de ces deux étapes est conditionnée à l'autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Groupe Crit (-0,50% à 71 Euros) : le chiffre d'affaires de Crit sur le premier semestre 2023 ressort à 1.235 ME en hausse de 10,5% par rapport à la même période 2022. Cette progression intègre un impact périmètre de 4,9% lié à l'intégration de OK Job, société suisse consolidée à compter du 1er janvier 2023. Grâce à cette acquisition, l'international représente désormais plus du quart de l'activité du groupe. A périmètre et change constants, la croissance organique ressort à +5,6% sur le semestre. A fin juin 2023, le groupe affiche un EBITDA de 55,3 ME, en baisse de 5,6%. Le résultat net est stable par rapport au 1er semestre 2022 à 29,9 ME.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

SpineGuard, Fleury Michon, Miliboo, Sidetrade, Lucibel

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays 'sous-pondère' Alstom en ciblant un cours de 16,50 euros.

JP Morgan reste neutre sur Holcim avec un objectif ajusté de 64 à 65 CHF, surpondère Saint-Gobain avec un objectif ramené de 74 à 73 euros et demeure toujours 'neutre' sur Ubisoft, mais avec un objectif réhaussé de 25 à 26 euros. JP Morgan reste enfin 'neutre' sur Accor avec un objectif ajusté de 37 à 39 euros.

INFOS MARCHE

Celyad Oncology : Tolefi au-dessus des 20%

EN BREF

MedinCell a annoncé le départ de Jaime Arango, Directeur Financier

Vinpai et Adétis signent un partenariat pour se développer en France

Fill Up Média signe un contrat majeur avec Carrefour pour déployer 2.000 écrans

2CRSi : gros contrat en vue en Inde

TME Pharma : taux de survie à 17 mois remarquable dans le cancer du cerveau

Trigano : trois acquisitions en France