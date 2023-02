Ouverture Paris : le CAC 40 cède un peu de terrain

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 cède un peu de terrain ce matin (-0,15% à 7.175 points à 9h30). La statistique des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, publiée hier, n'a pas permis de rassurer puisque la moyenne mobile sur quatre semaines a montré une baisse à 189.250 contre 191.750 précédemment. Cela confirme le dynamisme du marché de l'emploi alors que la Réserve fédérale américaine cherche à freiner la demande pour juguler l'inflation... Wall Street a terminé assez nettement dans le rouge et les rendements obligataires américains à court terme évoluent désormais à un sommet de près d'un mois, le deux ans, le plus sensible aux changements d'anticipations sur les taux d'intérêt et l'inflation, ayant touché jeudi un plus haut depuis le 6 janvier à 4,514%.

Le directeur général de JPMorgan Chase, première banque américaine, a jugé prématuré de crier victoire dans la lutte contre l'inflation, estimant que les taux d'intérêt de la Fed pourraient monter au-dessus de 5% si les prix élevés persistent. Les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis seront publiés mardi prochain. En Europe, où les mêmes interrogations sur l'inflation, la conjoncture et les taux aliment les débats, les investisseurs suivront ce vendredi la première estimation du produit intérieur brut britannique au quatrième trimestre 2022.

Parmi les publications intervenues depuis la clôture hier, peu de mouvements notables à signaler : L'Oréal évolue proche de son cours de clôture d'hier. Akwel s'en sort bien. En revanche, Aperam se distingue, en forte baisse.

WALL STREET

En clôture de marché, le marché reste tendu à Wall Street, ce jeudi. Le S&P 500 recule finalement de -0,88% à 4.081 pts. Le Dow Jones décroche de -0,73%, retombant à 33.699 pts. Le Nasdaq est dans la même veine, et redonne -1,02%% à 11.789 pts. Les inscriptions au chômage sont reparties à la hausse la semaine passée. Le Département américain au Travail a annoncé, pour la semaine close au 4 février, des inscriptions au chômage au nombre de 196.000, en hausse de 13.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 190.000.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- PIB britannique préliminaire du quatrième trimestre. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

- Production industrielle italienne. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0727 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,32 $. L'once d'or se traite 1.860$.

VALEURS EN HAUSSE

L'Oréal (+0,20% à 379,60 Euros) : Le résultat net part du groupe ressort à 5,7 milliards d'euros, en progression de 24,1%. Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 21 avril 2023, un dividende de 6 euros, en augmentation de 25%. Il sera mis en paiement le 29 avril 2023 (date de détachement le 27 avril).

Akwel (+3,80% à 17 Euros) a enregistré un chiffre d'affaires consolidé 2022 de 988,5 ME, en hausse de 7,1% et de 11,3% à périmètre et taux de change constants. Au cours du dernier trimestre de l'année 2022, le chiffre d'affaires de 249,4 ME a progressé de +11,5% en publié et de +14,6 % à périmètre et taux de change constants. Akwel précise que son chiffre d'affaires annuel reste toutefois en retrait de l'ordre de 10% au regard de l'année 2019, dernier exercice avant la crise sanitaire et la chute du marché automobile mondial.

VALEURS EN BAISSE

Aperam (-5,50% à 34,35 Euros) a généré en 2022, un EBITDA de 1 076 millions d'euros, y compris une perte exceptionnelle de -53 millions d'euros, comparé à un EBITDA de 1 186 millions d'euros en 2021, y compris un gain exceptionnel de 126 millions d'euros. L'EBITDA atteint 129 millions d'euros au quatrième trimestre 2022, comparé à 235 millions d'euros au troisième semestre 2022 et 462 millions d'euros au quatrième trimestre 2021, y compris un gain exceptionnel de 117 millions d'euros. Le bénéfice net ressort à 625 millions d'euros en 2022, comparé à 968 millions d'euros en 2021. Le bénéfice de base par action est de 8,33 euros en 2022, comparé à 12,21 euros en 2021.

X-FAB (-1,40% à 8,54 Euros) : Le chiffre d'affaires a été de 739,5 millions de dollars US en 2022. Il se situe dans la fourchette prévisionnelle de 735 à 745 M$. Les segments phares de X-FAB (à savoir l'Automobile, l'Industriel et le Médical) ont représenté 84% du total des ventes et un TCAC de 12% sur les 5 dernières années. Le résultat opérationnel tombe de 77,19 M$ en 2021 à 57,33 M$ en 2022. Le résultat net 2022 se réduit à 52,49 M$ (83,64 M$ un an plus tôt). Le BNPA en fin d'année revient à 0,4$ (0,64$ un an plus tôt).

Euronext (-0,25% à 74,88 Euros) : Le chiffre d'affaires pour 2022 se monte à un niveau record de 1,468 milliard d'euros, illustrant la bonne performance des activités non liées au volume, ainsi que l'amélioration de la captation des revenus et de la part de marché du cash trading. L'EBITDA ajusté s'élève à 861,6 millions d'euros (+90,6 ME, -1,2% pro forma, +11,7% publié) reflétant la poursuite de la discipline des coûts malgré une forte pression inflationniste. La marge d'EBITDA ajusté est de 58,7% (-0,8pts pro forma, -0,7pts publié). Le résultat net ajusté, part des actionnaires de la société mère, est en hausse de +5,7% à 555,3 ME. Le BNPA ajusté ressort en baisse de -4,8% à 5,21 euros, du fait de l'augmentation du nombre d'actions.

Bouygues (-0,80% à 30,43 Euros) : Le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement qui condamne Bouygues Telecom à verser à Free Mobile 308 millions d'euros de dommages et intérêts, et indique que " l'exécution provisoire est de droit ", ce qui selon Bouygues Telecom, est inexact s'agissant d'une procédure introduite avant le 1er janvier 2020. Bouygues Telecom conteste ce jugement et considère que ses offres groupées sont légales. La décision du tribunal s'inscrit dans une série de contentieux lancés par Free Mobile à l'encontre de ses concurrents et de leurs offres groupant smartphones et forfaits mobiles, dites " avec subvention ". Cette affaire opposant Free Mobile et Bouygues Telecom concerne d'anciennes offres de Bouygues Telecom. Aucun montant n'a été provisionné dans les derniers comptes arrêtés par Bouygues Telecom au 30 septembre 2022. Ce jugement n'est pas définitif et Bouygues Telecom fait appel devant la Cour d'appel de Paris.

Guerbet (-2,30% à 18,52 Euros) a publié un chiffre d'affaires 2022 de 753,3 millions d'euros, en croissance de 2,9% par rapport à l'exercice 2021. Ce chiffre d'affaires intègre un effet de change favorable de principalement lié à l'appréciation du dollar sur la période. A taux de change constant, l'activité ressort en léger repli de -1,1% sur l'année.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Passat, Wallix, Coheris, Winfarm, Savencia, Delta Plus Group, Cogelec, Kumulus Vape

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

-

INFOS MARCHÉS

Euronext : S&P relève sa notation

EN BREF

Oncodesign Precision Medicine : entrée en Phase I de l'inhibiteur de RIPK2 ODS-101

Pharmasimple : fait le point sur l'évolution de sa restructuration et sa stratégie

Europlasma veut acquérir Terbis

Netgem cède l'activité Fibre France