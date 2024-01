Ouverture Paris : le CAC 40 cède encore un peu de terrain

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En clôture vendredi, le CAC 40 reculait déjà de -1,62% depuis le 1er janvier! Et ce matin, il continue dans le rouge, cédant 0,10% à 7.415 points. La faute à des indicateurs économiques plus robustes que prévu. En l'occurrence, le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis et le rebond de l'inflation européenne en décembre, publiés vendredi, ont remis en cause le scénario optimiste des marchés d'une baisse des taux directeurs assez rapide.

Les investisseurs attendent désormais les nouvelles données, à savoir les chiffres de l'inflation CPI aux Etats-Unis pour décembre, qui seront publiés jeudi. Si les investisseurs parient sur un nouveau ralentissement de la dynamique des prix, une surprise à la hausse pourrait faire réagir les marchés!

Les données sur l'inflation en Chine et au Japon sont pour leur part attendues respectivement vendredi et mardi. La saison des résultats trimestriels outre-Atlantique débutera par ailleurs cette semaine, avec la publication des chiffres des grandes banques américaines dès vendredi.

WALL STREET

En clôture de marché ce vendredi, Wall Street s'inscrit prudemment en territoire positif. Le S&P 500 reprend +0,18% à 4.697 pts. Le Dow Jones avance de +0,07% à 37.466 pts. Le Nasdaq grimpe d'un petit +0,09% à 14.524 pts. La place américaine tente de se ressaisir au terme d'une première semaine boursière 2024 délicate, marquée par des corrections des titres des 'Magnificent Seven' et en particulier d'Apple au plus bas de huit semaines suite à deux dégradations de brokers...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- Commandes manufacturières allemandes. (08h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

- Climat des affaires. (11h00)

- Indice final de confiance des consommateurs européens. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Ventes de détail en zone euro. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0947$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 77,80$. L'once d'or se traite 2.031 $.

VALEURS EN HAUSSE

TF1 (+0,30% à 7,33 Euros) et Free annoncent la signature d'un nouvel accord qui prend effet dès le mois en cours et permettra aux abonnés Freebox de bénéficier du nouveau service gratuit TF1+.

bioMérieux (+0,55% à 98,48 Euros) annonce le rachat de Lumed, société de logiciels qui a créé un système d'aide à la décision clinique destiné à soutenir les hôpitaux dans l'optimisation des prescriptions d'antibiotiques et la surveillance des infections associées aux soins. bioMérieux détenait jusqu'ici 16% de la firme canadienne. Les deux sociétés collaborent étroitement depuis 2017. L'acquisition de 84% du capital représente un investissement de près de 9 millions d'euros.

VALEURS EN BAISSE

Casino (-5,35% à 0,575 Euro) : la Commission Européenne a rendu le 5 janvier une décision autorisant la prise de contrôle du Groupe dans le cadre de la restructuration financière par le consortium composé de EP Equity Investment III s.à r.l., Fimalac et Attestor, étant précisé que le véhicule d'acquisition du consortium sera contrôlé par EP Equity Investment III s.à r.l., société contrôlée par M. M. Daniel K?etínský.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Lexibook

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

-

INFOS MARCHE

Spineway : regroupement des actions prévu le 27 février

DBT : 1 pour 10.000 !

EN BREF

CBo Territoria : poursuite des cessions auprès de la SHLMR/Action Logement

Sensorion : prolongation avec l'Institut Pasteur

Enertime a vu sa trésorerie se tendre en fin d'année