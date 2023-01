Ouverture Paris : le CAC 40 capable de terminer au-dessus des 7.000 points ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La tendance favorable, depuis le début d'année sur le marché français, avec un CAC 40 affichant 12 séances de hausse lors des 15 premières de 2023, demeure et ce matin, il repasse au-dessus des 7.000 points (+0,25% à 7.015 points). Mais le vert commence à ternir à l'approche de 9h30 et l'indice parisien semble proche de passer en territoire négatif. L'enjeu de la séance du jour sera de savoir si le CAC 40 clôturera au-dessus des 7.000 points, ce qu'il n'a plus fait depuis mercredi dernier.

Les craintes d'une récession économique et d'un resserrement monétaire prolongé des banques centrales après plusieurs déclarations jugées restrictives de banquiers centraux, repassent pour le moment au second plan et la saison de publications de résultats d'entreprises influent positivement sur la tendance.

Hier, Klaas Knot, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a plaidé pour une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base en février et en mars et indiqué que la banque centrale continuerait à resserrer sa politique monétaire dans les mois qui viennent.

WALL STREET

La cote américaine a terminé la semaine favorablement orientée vendredi, bénéficiant du soutien des dossiers Netflix et Alphabet. En clôture de marché, le S&P 500 gagne +1,89% à 3.972 pts. Le Dow Jones s'affiche avec fermeté en hausse de +1% à 33.375 pts. Le Nasdaq bondit de +2,66% à 11.143 pts.

D'après des données publiées vendredi par la National Association of Realtors américaine, les reventes de logements existants aux Etats-Unis pour le mois de décembre se sont établies sur un rythme de 4,02 millions d'unités (3,95 millions de consensus et 4,08 millions un mois avant). Le repli est donc de -1,5% en comparaison du mois antérieur pour une baisse de -34% en glissement annuel...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

Europe :

- Indice flash européen de confiance des consommateurs. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0908 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 87,60 $. L'once d'or se traite 1.922$.

VALEURS EN HAUSSE

GTT (+3% à 102 Euros) a fait appel le 22 décembre 2022 de la décision de la High Court de Séoul, rendue le 1er décembre 2022. Cet appel était assorti d'une demande d'effet suspensif. Cet appel formulé par GTT concerne l'obligation pour le groupe de séparer l'accord de licence technologique de l'assistance technique si les chantiers navals en font la demande. Le 17 janvier 2023, la Supreme Court de Corée a décidé de suspendre la mise en oeuvre de la décision de la High Court de Séoul. Par conséquent, les chantiers navals ne peuvent requérir de GTT la dissociation de la licence de technologie des services d'assistance technique jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la Supreme Court de Corée.

Renault (+0,85% à 36,79 Euros) : Nissan Motor pourrait prendre une participation allant "jusqu'à 15%" dans la future entité de Renault dédiée aux véhicules électriques. Les sources de 'NHK' ne précisent pas le montant ou le ratio exact de l'investissement du constructeur nippon dans Ampère. Renault estime que cette dernière pourrait être valorisée environ 10 milliards d'euros et prévoit une introduction en bourse pour la seconde partie de l'année, en fonction des conditions de marché.

VALEURS EN BAISSE

Ipsen (-0,50% à 101,20 Euros) a annoncé ce vendredi des résultats positifs dans le cadre de son essai pivotal de Phase III, nommé NAPOLI 3, évaluant un traitement expérimental avec Onivyde (injection d'irinotécan liposomal), un inhibiteur liposomal de la topoisomérase à circulation longue, chez les patients non précédemment traités atteints d'un mPDAC, la forme la plus courante de cancer du pancréas. NAPOLI 3 comprenait 770 patients, répartis sur 205 sites dans 18 pays.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

MDxHealth, DMS Imaging

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Citigroup repasse à l'achat en ciblant 200 euros sur Rémy Cointreau.

Crédit Suisse est neutre sur Sartorius Stedim Biotech avec un cours cible de 360 euros.

Jefferies reste à l'achat sur Tikehau avec un objectif ajusté de 34 à 32 euros.

Jefferies est à l'achat sur Ipsen avec un objectif de cours ajusté à 124,20 euros.

INFOS MARCHÉS

EDF : l'Etat a franchi le seuil de 90%.

Cellectis modifie sa note convertible de 20 M$ dans le cadre de l'accord avec Cytovia Therapeutics.

EN BREF

Alan Allman Associates : acquisition de la société canadienne Luminet.

Airbus : la sonde interplanétaire JUICE sera lancée en avril.

Pixium Vision : la recherche de financements au menu de la prochaine AG.