Ouverture Paris : le CAC 40 campe au-dessus des 7.400 points

(Boursier.com) — Comme attendu, le CAC 40 oscille autour de son point de clôture de vendredi ce matin dans les premiers échanges. L'ouverture dans le rouge (-0,07%) a cédé la place à une petite progression à l'approche de 9h30 (+0,05% à 7.435 points). Les volumes demeurent restreints aujourd'hui en Bourse de Paris avec moins de 200 ME échangés avant 9h30, en l'absence de statistiques majeures (production industrielle allemande de mars toutefois...) ou d'importants résultats d'entreprises et aussi en l'absence des investisseurs britanniques jusqu'à mardi.

Le retour au calme des banques régionales américaines et un rapport de l'emploi beaucoup plus solide que prévu malgré le ralentissement de l'économie soutiennent un marché également porté par Apple, dont la publication a agréablement surpris. Les marchés prévoient désormais que la Banque centrale optera pour un statu quo lors de sa prochaine réunion avant d'entamer des baisses de taux à partir de juillet, selon le baromètre FedWatch du CME. Pour certains observateurs, les investisseurs s'inquiètent trop d'un potentiel effondrement du système bancaire.

Du côté de la BCE, les hausses de taux d'intérêt commencent à faire effet mais d'autres seront nécessaires pour contenir l'inflation, a déclaré hier dimanche le gouverneur de la Banque centrale néerlandaise, Klaas Knot. Perçu comme un "faucon" au sein du conseil des gouverneurs de la BCE, Klaas Knot a indiqué à la télévision néerlandaise qu'il était d'accord avec la décision prise par la banque centrale jeudi de ralentir le rythme de la hausse des taux à 25 points de base.

En clôture, le marché américain s'est montré très ferme ce vendredi... Le S&P 500 bondit de +1,85% à 4.136 pts. Le Dow Jones s'adjuge une belle hausse de +1,65% à 33.568 pts tandis que le Nasdaq Composite s'emballe de +2,25% à 12.235 pts.

La production industrielle allemande a reculé plus que prévu en mars, en partie à cause de la faible performance du secteur automobile, montrent les données officielles publiées lundi. La production a diminué de 3,4% par rapport au mois précédent, selon l'Office fédéral de la statistique, après une hausse de 2,1% en février (révisé de 2,0%).

- Stocks et ventes de grossistes. (16h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1041 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,70 $. L'once d'or se traite 2022 $.

Mersen (+0,40% à 36,90 Euros) a réalisé avec succès son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 100 millions d'euros. Elle servira à financer son plan de croissance à horizon 2027 en complément de sa génération de trésorerie et de ses lignes de crédits disponibles. Dans le contexte extrêmement porteur du marché des semiconducteurs SiC et Si, des véhicules électriques et des énergies renouvelables, cette augmentation de capital va permettre à la société d'accompagner l'accélération de la demande de ses clients en intensifiant ses investissements sur la période 2023-2025 tout en conservant une flexibilité financière lui permettant de répondre à des opportunités supplémentaires de croissance qui pourraient se présenter sur la période.

Vallourec (+1,50% à 10,08 Euros) a obtenu les autorisations nécessaires de la part des autorités minières et environnementales brésiliennes pour une reprise à pleine exploitation de la pile de résidus miniers Cachoeirinha. La mine de fer de Pau Branco devrait retrouver sa pleine capacité de production au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2023.

Delfingen (+2,10% à 48 Euros) : au premier trimestre 2023, le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 116,6 MEUR, en hausse de +14 %, signant ainsi son meilleur chiffre d'affaires jamais enregistré sur un trimestre, dans la poursuite de l'accélération de la croissance initiée au second semestre 2022.

Casino (-2,95% à 7,41 Euros) : parmi les plus fortes baisses sur le SRD ce matin.

Credit Suisse entame son suivi de Nexans avec une recommandation à "neutre" et fixe un objectif de cours à 100 Euros.

JP Morgan demeure à l'achat sur Shell. L'objectif de cours est inchangé à 2950£.

Verallia : S&P's a relevé la note de crédit long terme

Vivendi : feu vert en Espagne

Alstom : nomination d'un nouveau Directeur financier et d'une nouvelle DRH

OL Groupe : l'histoire se termine avec Jean-Michel Aulas !

