Ouverture Paris : le CAC 40 campe au-dessus des 7.000 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 évolue en territoire légèrement positif à l'ouverture ce mardi dans un marché calme, en hausse de 0,1% à 7.028 points. La tendance demeure hésitante et les gains limités... L'indice parisien tente toutefois de se maintenir au-dessus des 7.000 points, niveau qu'il a enfoncé lors des deux dernières séances et notamment hier, touchant un plus bas à 6 963,02 points.

La bourse de Tokyo vient de finir en nette hausse ce mardi (+1,20%), dans le sillage de Wall Street. Les commentaires d'un responsable de la banque centrale américaine, Patrick Harker, ont soutenu les marchés... La semaine sera par ailleurs très animée sur la place américaine, avec une batterie de statistiques, de nombreuses interventions de responsables de la Fed, mais aussi et peut-être surtout une actualité entreprises extrêmement chargée en termes de publications trimestrielles de résultats...

Wall Street a accéléré hier soir, retrouvant un peu de tonus après une fin de semaine dernière éprouvante sur fond de tensions sur les marchés obligataires et d'inquiétudes sur le niveau durable des taux élevés de la Fed dans un climat géopolitique tendu... Le S&P 500 a gagné 1,06% à 4.373 pts, le Nasdaq a repris 1,20% à 13.567 pts et le Dow Jones est monté de 0,93% à 33.984 pts.

ECO ET DEVISES

A suivre aux Etats-Unis :

- Ventes de détail. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

Europe :

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,0555$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 90$.

VALEURS EN HAUSSE

Edenred remonte de 5%. Sodexo (+1,5%) et Elior (+3%) sont aussi en vue en début de séance. Contrairement à ce qui était redouté pour les groupes de services et de paiements, l'Autorité de la concurrence considère que, si le plafonnement tarifaire peut constituer une réponse aux défaillances de marché, elle ne constitue pas en l'espèce la réponse la plus adaptée. Dans un avis destiné au gouvernement, le régulateur "recommande en priorité à celui-ci de rendre obligatoire la dématérialisation, de rechercher une solution structurelle pour rééquilibrer les rapports de force sur le marché et de mettre en place une régulation adaptée du secteur".

Abionyx et SFL (+4%) sont aussi recherchés

Catana Group (+3,5%) affiche une croissance de nouveau très élevée en 2023 (+38%) qui lui fait franchir le cap symbolique des 200 ME de chiffre d'affaires. Avec ces performances cumulées, CATANA GROUP démontre qu'elle a parfaitement tiré profit du marché euphorique de la période post-COVID pour prendre une part de marché conséquente et précieuse pour l'avenir.

Elior : +3% suivi de M&P et MdM

Airbus monte de 2% avec LFE, Thermador, Innate (+2%)

Aramis : +1,5% avec P&V

Wendel (+0,7%) annonce l'entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation de contrôle dans IK Partners auprès de ses associés qui réinvestiraient également, dans le cadre de la transaction envisagée, une partie du produit de cession dans les futurs fonds d'IK. Dans le cadre de la transaction initiale (dont la finalisation devrait intervenir au 1er semestre 2024), Wendel investirait 383 millions d'euros, soit environ 12,5 fois le FRE avant impôt 2024 estimé, pour acquérir 51 % du capital d'IK Partners et le droit à 20 % du carried interest généré sur tous les fonds futurs levés par IK Partners. Les 383 millions d'euros seraient payés par Wendel en deux temps : 255 millions d'euros au moment du closing, 128 millions d'euros 3 ans après le closing sous certaines conditions. Le solde du capital d'IK Partners, soit 49 %, serait acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires, qui se dérouleraient entre 2029 et 2032.

Renault (+0,3%) Au 3ème trimestre 2023, les ventes mondiales de la marque Renault ont atteint 356.747 unités, soit une hausse significative de 11% par rapport au 3ème trimestre 2022. Sur les 9 premiers mois de l'année, Renault a vendu 1 128 885 véhicules, soit +11% par rapport à 2022. Renault est la deuxième marque la plus vendue en Europe en 2023 avec une croissance de 25% au 3ème trimestre et de 22% depuis le début de l'année (726.938 immatriculations). Renault surperforme sur le segment C avec une hausse de 36 % depuis le début de l'année.

VALEURS EN BAISSE

Prodways chute de 18% après son warning. Le chiffre d'affaires de Prodways Group s'élève à 16 ME au 3ème trimestre 2023, soit environ 1 ME en-dessous du niveau de la même période en 2022. L'activité de Prodways Group est notamment pénalisée par la faiblesse des livraisons d'imprimantes, anticipée depuis plusieurs mois, à laquelle s'ajoute une conjoncture économique défavorable qui impacte les activités à cycle court, notamment l'impression à la demande.

Au global sur les 9 premiers mois de l'année, les revenus de Prodways Group sont relativement stables, soutenus par la résilience du secteur médical en particulier pour les ventes de Matières 3D et en Audiologie, deux activités à forte valeur ajoutée.

Le ralentissement de l'activité au troisième trimestre 2023 rend l'atteinte de la guidance 2023 incertaine... Pour rappel, celle-ci était de "autour de +5% de croissance du chiffre d'affaires" et "environ 8% de marge d'EBITDA courant". Prodways Group demeure résolue à naviguer dans cet environnement économique exigeant avec prudence et persévérance. L'entreprise continue de s'adapter aux défis du marché tout en investissant dans l'innovation et l'amélioration de ses produits et services afin de maintenir sa position d'acteur de référence sur le marché de l'impression 3D...

Atos recule de 2% avec Fermentalg, Xilam, Adocia

Orpea recule de 1,5% suivi de Vantiva, Stedim, Sword

Assystem : -1% avec Carmila, FNAC Darty, Saint-Gobain, STM