Ouverture Paris : le CAC 40 au rebond, Casino plonge

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après trois séances de recul et 3% de perdus, le CAC40 tente un rebond ce vendredi de 0,5% à 7.267 points avec l'aide de Wall Street où le compartiment technologique a été soutenu de façon spectaculaire par Nvidia (+24%), tandis que le Dow Jones est resté plus prudent en raison des doutes persistants liés aux négociations portant sur le plafond de la dette américaine, même si quelques nouvelles plus favorables sont arrivées dans la soirée de jeudi... Du côté des entreprises, le dossier le plus suivi est Casino qui fait l'objet d'une procédure de conciliation, tandis qu'à la reprise de ses cotations ce matin le titre plonge de 9% en Bourse de Paris.

WALL STREET

Le géant des processeurs et puces graphiques a affolé les compteurs en pulvérisant toutes les attentes que ce soit au niveau de ses résultats ou de sa guidance ! Le groupe californien est clairement un des grands gagnants du développement de l'IA... Best Buy a également agréablement surpris dans la distribution. Le S&P 500 s'est avancé au final de 0,88% à 4.151 pts, le Dow Jones a cédé 0,11% à 32.764 pts et le Nasdaq a flambé de 1,71% à 12.698 pts.

ECO ET DEVISES

Le sujet central du moment reste malgré tout la poursuite des négociations entre les responsables de l'administration Biden et les républicains du Congrès au sujet du plafond de la dette américaine... Si le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a encore une fois affiché son optimisme à l'issue d'une réunion de 4 heures mercredi ("je pense toujours que nous avons le temps de parvenir à un accord et de le faire"), Fitch a rappelé tout le monde à l'ordre : L'agence a placé la note "AAA" des Etats-Unis sous surveillance, en raison de l'enlisement des négociations. Fitch estime ainsi que la note des Etats-Unis pourrait être dégradée si le plafond de la dette n'était pas relevé ou suspendu d'ici à la date butoir du 1er juin.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a quant à elle une nouvelle fois averti que Washington pourrait manquer d'argent pour payer les factures dès le début du mois prochain. Cette incertitude est clairement visible sur le marché obligataire où les rendements des obligations d'Etat américaines se tendent fortement, notamment sur les maturités les plus courtes.

Aux dernière nouvelles, toutefois, les positions des deux camps seraient désormais séparées seulement de 70 milliards de dollars pour les dépenses discrétionnaires, ont rapporté certaines sources à l'agence Reuters. L'accord devrait porter sur un nombre restreint de financements plutôt que sur un projet de loi étoffé, long de centaines de pages, qui pourrait nécessiter des jours pour être rédigé par les parlementaires.

Les négociateurs devraient s'accorder sur les principaux montants alloués aux dépenses discrétionnaires, pour fixer notamment le budget accordé à l'armée, mais laisser les élus du Congrès se pencher sur les détails via les procédures classiques lors des prochains mois, a rapporté une proche du dossier.

En 2022, les dépenses discrétionnaires des Etats-Unis ont atteint 1.700 milliards de dollars, soit 27% de l'ensemble des dépenses publiques qui s'élevaient à 6.270 milliards de dollars, selon des données fédérales. Près de la moitié de ce montant concernait la défense, un secteur pour lequel les républicains refusent de réduire les dépenses.

Concernant les taux d'intérêt justement, d'après les "minutes" de la Fed dévoilées mercredi soir, les responsables de la Banque centrale américaine sont "globalement convenus" lors de la réunion des 2 et 3 mai que la nécessité de continuer à relever les taux d'intérêt était devenue "moins certaine"... Il est désormais attendu que la Fed marque une pause dans sa campagne agressive de relèvement des taux d'intérêt lors de sa réunion des 13 et 14 juin : l'outil FedWatch évalue les chances de statu quo à environ 70%. L'hypothèse d'une baisse des taux cette année, envisagée par certains acteurs du marché, a toutefois été écartée par des commentaires récents de certains responsables de la banque centrale américaine.

Sur le marché pétrolier, le brut recule avec un baril de Brent qui se négocie à 76$ à Londres. L'once d'or cède 0,5% à 1.940$. Sur le marché des devises, l'indice dollar a gagné encore du terrain autour des 104 pts, tandis que l'euro tombe à 1,0735$ entre banques (-0,2%).

VALEURS EN HAUSSE

La société biopharmaceutique Inventiva (+8%) et Sino Biopharm via sa filiale Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co, Ltd. (CTTQ), annoncent que CTTQ a reçu le 22 mai, l'approbation de sa demande d'Investigational New Drug (IND) par la National Medical Products Administration (NMPA). Elle permet de démarrer le développement clinique du composé phare d'Inventiva, lanifibranor, en Chine continentale.

Dans le cadre du programme clinique proposé, CTTQ recrutera des patients en Chine dans l'essai clinique global de Phase III NATiV3 en cours, dont les résultats, s'ils étaient positifs, devraient soutenir une demande d'autorisation de mise sur le marché en Chine, aux Etats-Unis et en Europe.

En parallèle, CTTQ mènera une étude de pharmacologie clinique de Phase I pour évaluer la pharmacocinétique des doses de 800 mg/jour et 1200 mg/jour de lanifibranor chez des sujets chinois en bonne santé. CTTQ aura la charge de tous les coûts liés au développement de lanifibranor en Chine.

A la suite à cette décision règlementaire, Inventiva est éligible à la réception de l'un des deux paiements d'étape prévus par l'accord de licence et de collaboration signé avec CTTQ, paiements dont le montant total s'élève à 5 millions de dollars.

Bonne nouvelle pour Atos (+6%) Le 25 mai, la Cour d'appel des Etats-Unis a annulé une décision de première instance rendue pour le district Sud de New York, dans le cadre du litige en cours entre Syntel et TriZetto, filiale de Cognizant. Celle-ci jugeait Syntel, qui fait désormais partie d'Atos, responsable de 570 millions de dollars de dommages et intérêts en raison de l'appropriation illicite de secrets commerciaux et de la violation de droits d'auteur présumées. L'affaire a débuté en 2015, avant l'acquisition de Syntel par Atos en 2018.

Dans sa décision, la Cour d'appel a estimé que l'utilisation de la méthodologie de calcul retenue en première instance dite "des coûts de développement évités", qui justifiait les 570 millions de dollars de dommages-intérêts initiaux, était contraire à la loi. La Cour d'appel a renvoyé l'affaire au tribunal de district de la première instance afin qu'il examine si le versement de dommages et intérêt est toujours approprié et, le cas échéant, définisse leur montant.

Atos maintient son évaluation, telle que communiquée précédemment, selon laquelle le montant maximum des dommages et intérêts légalement disponibles pour TriZetto est d'environ 8,5 millions de dollars. Cette décision favorable lève une incertitude considérable pour Atos et ses parties prenantes, souligne la société de services du numérique.

Au 31 mars, terme du 1er trimestre 2023, Coface (+5%) a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 475,1 millions d'euros, en hausse de +11,4% à taux de change et périmètres constants par rapport au 1er trimestre 2022. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires progresse de +11%.

Le chiffre d'affaires de l'activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) progresse de +10,9% à périmètre et changes constants. La croissance de l'activité des clients de Coface a un impact positif de +2% au 1er trimestre 2023. Le chiffre d'affaires des activités non assurantielles est en hausse de +15,3% par rapport au 1er trimestre 2022.

Le ratio combiné net de réassurance s'établit à 66,2%, en amélioration de 1,8 ppt sur un an et de 7,2 ppts par rapport au trimestre précédent. Ce ratio est en hausse de 10,3 ppts par rapport au 1er trimestre 2022 retraité de l'effet des plans gouvernementaux.

Le résultat financier net s'élève à -2,6 ME au 1er trimestre. Le résultat opérationnel se monte à 90 ME, en hausse de +11,4% par rapport à l'année précédente, grâce principalement à la croissance des revenus et à une sinistralité toujours faible.

Le taux d'imposition effectif atteint 25% (31% au 1er trimestre 2022). Au total, le résultat net (part du groupe) s'élève à 61,2 ME, en hausse de +17% par rapport au 1er trimestre 2022.

Au 31 mars, les capitaux propres du groupe s'établissent à 2,1 milliards d'euros, en hausse de 81,8 ME, soit +4,1% (2,018 MdsE au 31 décembre 2022). Cette évolution s'explique principalement par le résultat net positif de 61,2 ME et des ajustements positifs sur la juste valeur des placements (24,2 ME). Le rendement sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) annualisé s'établit à 13,6% pour le 1er trimestre 2023.

Gaussin (+4%) a signé un contrat de partenariat avec Plastic Omnium visant à accélérer le développement de la gamme hydrogène de Gaussin avec l'intégration de systèmes complets H2 de Plastic Omnium au sein des véhicules APM.

Ce partenariat doit permettre d'accroître la performance des véhicules Gaussin et d'accélérer leur mise sur le marché. Pour Plastic Omnium, l'accord accroît le champ d'application de sa technologie et met son savoir-faire au service de pionniers de la mobilité zéro-émission.

Le contrat signé par Gaussin et Plastic Omnium prévoit la coopération des deux acteurs en vue d'intégrer les systèmes complets à hydrogène de Plastic Omnium au sein des véhicules APM de Gaussin. L'innovation est au centre de ce partenariat et ouvre ainsi des perspectives prometteuses, avec une solution hydrogène pour les applications portuaires de mobilité décarbonée.

Forvia : +4% avec Medincell

Vaeo : +3% avec Waga, Aramis (+2%)

Séché : +1,5% avec Rexel, Altamir, STM, Trigano et ADP

VALEURS EN BAISSE

Casino (-9%) a reçu l'accord de ses créanciers bancaires au titre du Term Loan B et de son crédit syndiqué RCF ainsi que de ses créanciers obligataires au titre des obligations Quatrim1 et des obligations non sécurisées émises par Casino et soumises au droit de l'état de New-York (venant à maturité en 2026 [code: XS2276596538] et en 2027 [code : XS2328426445]) afin de pouvoir demander la nomination de conciliateurs sans que cette démarche ne puisse être considérée comme un défaut ou un cas de défaut.

Dans ce contexte, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a décidé d'ouvrir le 25 mai 2023 une procédure de conciliation au bénéfice de la société Casino Guichard-Perrachon SA et de certaines de ses filiales, pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois, et a désigné Thévenot Partners (Maître Aurélia Perdereau) et BTSG (Maître Marc Sénéchal) en qualité de conciliateurs.

Cette procédure a pour objectif de permettre au groupe Casino d'engager des discussions avec ses créanciers financiers dans un cadre juridiquement sécurisé. La procédure de conciliation concerne uniquement la dette financière de la société Casino Guichard-Perrachon SA et de certaines de ses filiales et n'aura aucune incidence sur les relations du groupe avec ses partenaires opérationnels (en particulier ses fournisseurs) et les salariés.

Dans le cadre des discussions en cours avec le groupe TERACT et le Groupement Les Mousquetaires d'une part, ainsi que dans le prolongement de la proposition qui lui a été faite par EP Global Commerce a.s. d'autre part, le groupe Casino considère que la procédure de conciliation permettra d'encadrer au mieux les discussions avec ses créanciers et des investisseurs potentiels.

Le conseil d'administration du groupe Casino a mis en place un comité ad hoc composé d'administrateurs indépendants et des membres du comité d'audit afin de poursuivre notamment l'examen des projets susvisés et de suivre la procédure de conciliation3.

Le groupe Casino tiendra le marché informé en temps utile. La cotation des actions Casino et des autres titres cotés émis par la société, suspendue depuis le 22 mai 2023, reprendra ce jour, vendredi 26 mai, à l'ouverture du marché.

À l'issue des discussions exclusives engagées le 24 avril dernier, le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino ont signé un protocole d'intentions qui prolonge et étend significativement leurs partenariats industriels et d'achat, et qui optimise leurs réseaux respectifs.

Ce protocole prévoit que le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino prolongent de deux années la durée de leurs alliances actuelles (Auxo Achats Alimentaires, Auxo Achats Non-Alimentaires, Auxo Achats Non-Marchands) jusqu'en 2028 et bâtissent deux nouveaux partenariats :

une alliance aux achats dans les produits alimentaires de Marque Distributeur ;

un accord d'approvisionnement auprès des filières Marée et Boucherie du Groupement Les Mousquetaires, s'appuyant sur le savoir-faire d'Agromousquetaires.

En outre, ce protocole prévoit la cession par le groupe Casino au Groupement Les Mousquetaires d'un ensemble de points de vente issus du périmètre Casino France (Hypermarchés, Supermarchés, Enseignes de proximité) représentant environ 1,05 milliard d'euros de chiffre d'affaires HT (1,15 milliard d'euros de chiffre d'affaires TTC), décomposé en deux périmètres de respectivement 549 millions d'euros et 502 millions d'euros de chiffre d'affaires HT (600 millions d'euros et 550 millions d'euros de chiffre d'affaires TTC).

S'agissant du premier périmètre de magasins représentant 549 millions d'euros de chiffre d'affaires HT, les premières cessions auront lieu d'ici la fin de cette année.

S'agissant du second périmètre de magasins représentant 502 millions d'euros de chiffre d'affaires HT, le groupe Casino s'engage à les céder (promesse de vente), à la demande du Groupement Les Mousquetaires, au plus tard dans un délai de trois ans, ce délai pouvant être accéléré par Casino. A la signature des accords engageants, le Groupement Les Mousquetaires verserait à Casino un premier paiement forfaitaire de 100 millions d'euros, qui serait déduit du prix définitif calculé sur la valeur de marché des actifs.

Le Groupement Les Mousquetaires s'est engagé (promesse d'achat) à acquérir auprès du groupe Casino, si celui-ci en fait la demande, un volume complémentaire de magasins représentant 461 millions d'euros de chiffre d'affaires HT (500 millions d'euros de chiffre d'affaires TTC). Cette promesse peut être exercée par le groupe Casino pendant une période de trois ans, étant précisé que le Groupement Les Mousquetaires verserait à Casino un premier paiement forfaitaire de 90 millions d'euros à l'exercice de cette promesse, qui serait déduit du prix définitif calculé sur la valeur de marché des actifs.

L'ensemble de ces opérations de cession se feront à valeur de marché, sur la base d'expertises conformément aux pratiques du secteur de la distribution alimentaire, et seront payées en totalité en numéraire.

Tout en maintenant le volume global négocié par les alliances aux Achats et en préservant les emplois, ces mouvements vont permettre aux enseignes Casino d'accélérer leur recentrage géographique sur leurs régions prioritaires, et Groupement Les Mousquetaires de compléter son maillage national.

Le Groupement Les Mousquetaires participera également, dans des conditions de participation minoritaire, au futur tour de table du groupe Casino, avec un investissement en fonds propres à hauteur de 100 ME.

Ce protocole est compatible avec les discussions actuellement en cours avec TERACT sur le projet industriel initié il y a quelques mois, ainsi qu'avec toutes opérations capitalistiques complémentaires de nature à renforcer les fonds propres du Groupe Casino. De la même façon, cet accord n'aura pas d'impact majeur et aucune conséquence sociale sur les sièges des enseignes du groupe Casino situés à Saint-Etienne ou en région parisienne.

Il nécessite par ailleurs, avant toute mise en oeuvre effective, d'être soumis la consultation des instances représentatives du personnel du groupe Casino et du Groupement les Mousquetaires et, le cas échéant, à l'obtention des autorisations réglementaires compétentes.

Les parties informeront le marché de la réalisation de ces obligations réglementaires et consultatives.

Cnova N.V. et son Conseil d'Administration annoncent l'ouverture d'une procédure de conciliation au niveau de sa filiale Cdiscount.

Le 23 mai 2023, les filiales françaises de la Société : Cdiscount, Maas, C-Shield, C-Technology, C-logistics, Carya et CLR, ont sollicité de la part du Président du Tribunal de commerce de Paris l'ouverture d'une procédure de conciliation à leur bénéfice, sous l'égide de la SELARL BCM (Me Eric Bauland) et de la SCP BTSG(2) (Me Marc Sénéchal), pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois.

Cette procédure de conciliation s'inscrit dans le cadre plus global des procédures de conciliation ouvertes au niveau du Groupe Casino aux fins d'engager des discussions avec ses créanciers dans un cadre juridiquement sécurisé sans incidence sur les relations avec ses partenaires opérationnels (en particulier leurs fournisseurs) et les salariés. Cette procédure vise en tout état de cause à renforcer la situation financière des sociétés Cdiscount, Maas, C-Shield, C-Technology, C-Logistics, Carya et CLR.

Le Président du Tribunal de commerce de Paris a ainsi décidé d'ouvrir le 25 mai 2023 des procédures de conciliation au bénéfice des sociétés Cdiscount, Maas, C-Shield, C-Technology, C-Logistics, Carya et CLR, pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois, et a désigné la SELARL BCM (prise en la personne de Me Eric Bauland) et la SCP BTSG(2) (prise en la personne de Me Marc Sénéchal) en qualité de conciliateurs.

Le Conseil d'Administration de la Société a mis en place un Comité Spécial composé de ses deux administrateurs indépendants, M. Genesini et M. Oppetit, ainsi que de ses deux administrateurs exécutifs, M. Métivier et M. Geers, afin de suivre la procédure de conciliation.

Nacon : -7% avec Rallye

Korian : -2% suivi de BigBen

TechnipEnergies : -1% avec Ramsay, Poxel, Lectra, K&B

Vivendi : -0,5% suivi de Argan, Orange, M6, Klepierre, Elior et Engie

Les comptes de l'exercice 2022-2023 de Laurent-Perrier (-0,5%), clos le 31 mars 2023, ont été arrêtés par le Directoire qui s'est tenu le 23 mai 2023 et examinés ce même jour par le Conseil de Surveillance.

Durant la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, le marché global du champagne a enregistré une baisse en volume de -2% par rapport à l'exercice N-1.

Dans ce contexte, la marque Laurent-Perrier est en progression en volume, alors que le Groupe a connu, sur la même période, une diminution de ses ventes en volume de -7,4% par rapport à l'exercice N-1. La croissance très dynamique enregistrée au premier semestre (+12,4%) a nécessité la mise en place d'une politique de gestion des allocations afin de préserver le futur et la qualité des vins, impactant les ventes sur le second semestre.

Malgré cela, le chiffre d'affaires (ventes champagne) de l'exercice est en progression de +3,1% pour s'établir à 301,8 millions d'euros à taux de change courants, cette performance s'appuyant notamment sur la politique de valeur du Groupe mise en place ces dernières années avec un effet prix/mix positif de +9,5% vs l'exercice N-1.

Durant la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, le Groupe a continué d'investir sur le long-terme en soutien de ses marques et en matière de développement commercial. Cet investissement dans la valorisation des ventes contribue à la force des marques et à l'effet prix/mix.

L'ensemble, appuyé par l'exigence de maîtrise des coûts malgré un contexte global inflationniste, contribue ainsi au développement du taux de marge opérationnelle du Groupe, atteignant un record de 28,1% à taux de change courants. Le résultat net part du Groupe enregistre également une nette progression. Il s'établit à 58,5 millions d'euros à taux de change courants et représente ainsi 19,4% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

Le cash-flow opérationnel affiche un niveau soutenu de +57,8 millions d'euros sur l'exercice. Cette performance est liée à la croissance de l'activité et à la maîtrise du besoin en fonds de roulement.

Les éléments du bilan consolidé clos au 31 mars 2023 témoignent une nouvelle fois de la solidité de la structure financière du Groupe. Les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 544,7 millions d'euros et l'endettement net s'établit à un niveau historiquement bas de 179,9 millions d'euros incluant une trésorerie active de 105,8 millions d'euros. En conséquence, le "gearing" enregistre également une forte amélioration, se portant à 0,33 contre 0,45 au 31 mars 2022.

Orpea (-1,5%) annonce avoir signé avec Adoro SIA un accord portant sur la vente d'une maison de retraite localisée à Riga, soit l'ensemble de ses activités en Lettonie.

La réalisation de cette transaction reste soumise à des conditions suspensives usuelles et devrait intervenir dans le courant du 3ème trimestre 2023.

Orpea rappelle avoir la volonté de revoir le périmètre de ses activités en privilégiant les marchés sur lesquels le groupe dispose d'une position de leader parmi les opérateurs privés.

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Sanofi (stable) s'est réunie le 25 mai 2023, sous la présidence de Serge Weinberg. L'Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2022. L'Assemblée a décidé de distribuer un dividende annuel ordinaire de 3,56 euros par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 1er juin 2023.

L'Assemblée a également approuvé la nomination de Frédéric Oudéa en qualité d'administrateur indépendant. Le Conseil d'administration, dans sa séance tenue à l'issue de l'assemblée générale, a nommé Frédéric Oudéa en qualité de Président du Conseil d'administration pour succéder à Serge Weinberg dont le mandat est arrivé à échéance à l'issue de l'Assemblée. Serge Weinberg a été nommé Président d'honneur.