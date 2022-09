Ouverture Paris : le CAC 40 au plus bas depuis plus de 2 mois

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Faux espoir! Les 'futures' annonçaient ce matin un modeste rebond pour le CAC 40, tout du moins un niveau d'ouverture au-dessus des 5 918,50 points de clôture d'hier. Ce ne fut pas le cas, avec une baisse de 0,21% à 9 heures, la dernière demi heure avant bourse marquant un fléchissement des bonnes intensions des investisseurs. Au fil des minutes, le recul prend de l'ampleur l'indice parisien franchissant même à la baisse les 5.900 points, avec un point bas à 5 890 points. La dernière fois qu'il était passé sous le niveau des 5.900 points date du 14 juillet dernier.

Avant la séance du jour, le CAC 40 abandonnait plus de 17% depuis le 1er janvier : la remontée quasi synchronisée cette semaine des taux d'intérêt par plusieurs banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine, et les multiples avertissements sur les risques de récession renforcent les incertitudes, poussant les investisseurs à se réfugier vers le dollar et le marché obligataire au détriment des actions...

A suivre aujourd'hui : les PMI mensuels sur l'activité manufacturière et celle des services.

WALL STREET

Wall Street a de nouveau fléchi ce jeudi, après la sanction de la veille consécutive à un discours toujours très dur de Jerome Powell... Le S&P 500 perd encore 0,84% à 3.757 pts, le Dow Jones cède 0,35% à 30.076 pts et le Nasdaq -1,37% à 11.066 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI reprend 0,8% à 83,60$. L'indice dollar monte encore de 0,5% face à un panier de devises, tandis que les taux longs se tendent toujours...

ECO ET DEVISES

France :

- Indice markit PMI manufacturier français préliminaire. (09h15)

- Indice markit PMI français préliminaire des services. (09h15)

Etats-Unis :

- Indice PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

Europe :

- Prix à l'import en Allemagne. (08h00)

- PIB final espagnol du deuxième trimestre. (09h00)

- Indice markit PMI manufacturier préliminaire allemand. (09h30)

- Indice markit PMI allemand préliminaire des services. (09h30)

- Indice Markit PMI préliminaire européen composite. (10h00)

- Indice Markit PMI préliminaire européen des services. (10h00)

- Indice markit PMI manufacturier préliminaire européen. (10h00)

- PIB italien final. (10h00)

- Indice PMI CIPS préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire britannique des services. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 0,9833$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 90,28$. L'once d'or se traite 1.673$.

VALEURS EN HAUSSE

Equasens (+1,40% à 71,20 Euros) : Le Résultat Opérationnel Courant du Groupe ressort en hausse de 5,37% à 25,76 ME au 30 juin 2022, notamment impacté par l'augmentation des frais généraux, non récurrents, par rapport au 1er semestre 2021. Sur l'exercice 2022, le ratio ROC/CA suivra les mêmes tendances que les années passées. Le Résultat Net s'établit à 20,95 ME (+18,92%) et le Résultat Net Part du Groupe à 19,73 ME (+18,96%). Au 30 juin 2022, le Résultat de Base par Action s'élève à 1,31 euro contre 1,10 euro au 30 juin 2021 (+19,10%).

L'Oréal (+0,20% à 328,90 Euros) annonce le rachat de Skinbetter Science, marque américaine de soin de la peau à la pointe de la recherche dermatologique, recommandée par les professionnels de santé pour l'efficacité de ses ingrédients brevetés ainsi que l'ultra sensorialité et la richesse de ses textures.

VALEURS EN BAISSE

Akwel (-2,80% à 14,68 Euros) : L'excédent brut d'exploitation sur le premier semestre s'affiche en baisse de 34,6% à 42,3 ME, et le résultat opérationnel courant régresse de 64,6% à 17,7 ME, soit une marge opérationnelle courante de 3,6% du CA, en baisse de 6,7 points. Le résultat financier est dégradé de 9,4 ME du fait de l'application de la norme IAS 29 précédemment mentionnée. Le résultat net part du groupe est de 1,9 ME au lieu de 38 ME...

TF1 (-0,60% à 6,40 Euros) regrette la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui n'a pas perçu l'urgence à préserver les intérêts des téléspectateurs utilisateurs du service TNTSAT afin qu'ils ne soient pas - comme l'a souligné le Président de l'ARCOM récemment - pris en otage d'un conflit commercial qui ne concerne pas ce service. Pour ne pas laisser sans solution les foyers qui ne disposent que de TNTSAT pour recevoir ses chaînes de la TNT, le groupe TF1 a décidé de porter l'affaire devant la Cour d'appel de Paris ; celle-ci devrait être tranchée très prochainement...

Alten (-1% à 113,30 Euros) : La croissance de l'activité s'établit à +18,4% en France et +38% à l'international. À périmètre et change constants, la croissance est de 19,8% (14,5% en France et 22,8% hors de France). Tous les secteurs d'activité sont en croissance et ont dépassé leur niveau d'avant crise, y compris l'Aéronautique Civile et l'Automobile. La plupart des zones géographiques sont en forte croissance organique, supérieure à 15%. Seules la Scandinavie et la Suisse (7% du CA au total) ont une croissance inférieure à 5%. L'amélioration sensible du taux d'activité, la forte progression de l'international, plus rentable et la gestion rigoureuse des coûts de structure ont permis à la marge opérationnelle de progresser à 11,4% malgré l'évolution des salaires (9,8% en juin 2021). Après prise en compte de la charge d'impôt pour 48,3 ME, le résultat net part du Groupe s'établit à 139 ME.

VALEURS A SUIVRE

Biosynex est suspendue depuis hier sur Euronext Growth. Cette suspension intervient à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse. Elle se prolongera jusqu'à nouvel avis.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Witbe, OSE Immuno, Groupe SFPI, Micropole, Foncière 7 Investissement, IT Link, Cerinnov Group, Fermentalg, Robertet, Compagnie du Cambodge, Kumulus Vape, BOA Concept, SQLI, Lumibird, Keyrus

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Citigroup abaisse sa recommandation sur Neoen d'"acheter" à "vendre".

INFOS MARCHÉS

Atari : suspension de cotation.

EssilorLuxottica : lancement d'un programme de rachat d'actions.

Technicolor : lancement de la distribution en nature de Technicolor Creative Studios.

EN BREF

Innate Pharma : Présentation des données de l'essai de phase 2 TELLOMAK.

Lhyfe inaugure le premier site pilote de production d'hydrogène renouvelable offshore au monde.

Quadient lance la consigne colis Grand Format.

Oncodesign : OPM et Servier vont collaborer dans le traitement du cancer du pancréas.