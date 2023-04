Ouverture Paris : le CAC 40 au-dessus des 7.500 points à la clôture?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 repart timidement de l'avant dans les premiers échanges du jour et se hisse au-dessus des 7.500 points (+0,20% à 7.515 points), niveau symbolique en-dessous duquel il a finalement clôturé hier, en raison d'une fin de séance plus compliquée que le début qui l'avait vu battre un nouveau record historique à 7.552 points. Malgré ce petit rebond, la tendance à Paris est à la pause après cinq séances positives et un record historique plusieurs fois repoussé.

Les investisseurs ont pris connaissance d'un produit intérieur brut chinois qui a progressé de 4,5% en rythme annuel sur les trois premiers mois de l'année, au dessus du consensus. Parallèlement, les ventes au détail ont fait mieux qu'attendu en mars à +10,6% mais la production industrielle s'est établie un peu en deça des attentes et l'investissement immobilier a baissé de 5,8% au premier trimestre.

A Wall Street, les comptes trimestriels de Goldman Sachs, Bank of America, Johnson & Johnson et Netflix sont attendus ce mardi. De son côté, la Bourse de Tokyo a progressé mardi pour une huitième journée consécutive, s'approchant de son plus haut niveau annuel, portée par les gains du secteur bancaires à la faveur de données américaines positives et par la faiblesse du yen, favorable aux valeurs exportatrices. Le Nikkei a gagné 0,51%.

WALL STREET

Wall Street s'est affiché en hausse lundi, avant un déluge de publications trimestrielles cette semaine... Le S&P 500 gagne de 0,33% à 4.151 pts, alors que le Dow Jones prend 0,30% à 33.987 pts et que le Nasdaq grimpe de 0,28% à 12.157 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

Europe :

- Chiffres britanniques de l'emploi. (08h00)

- Balance commerciale de la zone euro. (11h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,0941 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,08 $. L'once d'or se traite 2.001 $.

VALEURS EN HAUSSE

Groupe ADP (+0,20% à 134,10 Euros) : Au mois de mars 2023, le trafic est en hausse de +26,2%, à 24,2 millions de passagers, soit 95,6% du trafic de 2019. Le trafic Paris Aéroport est en hausse de +24,3%, à 7,4 millions de passagers (+30,9% hors grèves), soit 85,4% du trafic de 2019 (89,9% hors grèves).

Exail (+3,60% à 19,12 Euros) : Le chiffre d'affaires pro forma 2022, en intégrant iXblue sur l'année complète, s'élève à 280 ME. Exail Technologies, dans son nouveau périmètre, a généré 64 MEUR d'EBITDA courant pro forma en 2022, soit une marge de 23%. Cette performance est nettement supérieure aux 20% anticipés lors de l'annonce de l'acquisition d'iXblue. Le résultat d'exploitation pro forma s'établit à 36,5 ME. Le résultat opérationnel pro forma de la société s'établit à 28,3 ME, soit plus de deux fois le résultat opérationnel de l'année 2021. Cette forte augmentation s'explique à la fois par l'acquisition de la société iXblue et par l'accroissement de l'activité. Le résultat net part du groupe proforma est de 3,4 ME contre 46,2 ME...

Lagardère (+2,60% à 24,10 Euros) a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 1.675 ME, en forte progression de 28,4% en données publiées et 24,4% en données comparables. L'écart entre les données publiées et comparables s'explique par un effet de périmètre positif de +33 ME principalement lié aux acquisitions de Marché International (Allemagne), de Creative Table Holdings Ltd (Dubaï) et de Costa Coffee en Pologne par Lagardère Travel Retail, ainsi qu'aux acquisitions de Welbeck Publishing Group et de Paperblanks par Lagardère Publishing ainsi que par un effet de change favorable de +10 ME, essentiellement lié à l'appréciation du dollar américain (+18 ME) atténué par la dépréciation de la livre sterling (-9 ME).

VALEURS EN BAISSE

Virbac (-4,50% à 286 Euros) a réalisé au premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 314,8 millions d'euros, en léger repli de -1% à taux réels et de -1,3% à taux de change constants par rapport à la même période de 2022.

Mersen (-0,40% à 39,30 Euros) annonce un chiffre d'affaires consolidé pour le premier trimestre 2023 de 302 millions d'euros. Le chiffre d'affaires publié est en croissance de plus de 18 % par rapport au premier trimestre 2022. Les effets de change se neutralisent, notamment avec l'appréciation du dollar US et la dépréciation du Renminbi chinois. Environ 5 % de cette croissance est liée à des augmentations de prix. En outre, Mersen lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d'environ 100 millions d'euros, à 28 Euros l'action.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Umalis, Electricité et Eaux de Madagascar, Delta Drone, Econocom, OKwind, Don't Nod, Catana Group, Kalray, Charwood Energy

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Bernstein relève sa recommandation sur Remy Cointreau à "surperformance", contre "performance de secteur", et son objectif de cours de 194 à 204 euros.

Barclays remonte sa recommandation sur Orange à "surpondérer", contre "pondération en ligne", et son objectif de cours de 12 à 13,5 euros.

Barclays relève aussi son objectif de cours sur Hermès de 1.765 euros à 2.015 euros.

Berenberg entame le suivi d'Euroapi avec une recommandation a "acheter". L'objectif de cours est fixé à 16,9 euros.

INFOS MARCHE

Biophytis : réduction du nominal de l'action à 0,01 euro

Rapid Nutrition met fin à l'accord d'investissement de Negma

Erytech Pharma obtient son approbation de transfert vers le Nasdaq Capital Market

Carmila signe un crédit hypothécaire de 276 ME

Visiomed Group : va racheter au maximum 10% de son capital

EN BREF

GTT va concevoir pour Samsung Heavy Industries les cuves de deux nouveaux méthaniers

Abivax : de nouveaux résultats dans la rectocolite hémorragique

Theraclion : bonne nouvelle de la FDA

Affluent Medical : résultats très positifs un mois après l'implantation de la valve cardiaque mitrale