Ouverture Paris : le CAC 40 au-dessus des 7.200 points, Alstom chute

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après l'envolée d'hier (+1,39%) qui a propulsé le CAC 40 proche des 7.200 points en clôture, après un plus haut à 7 207,77 points, au-dessus des 7.200 points, ce qui n'avait plus été le cas depuis le 29 septembre dernier, l'indice parisien poursuit sur sa lancée ce matin et gagne 0,50% à 7.225 points. L'indice parisien n'a plus clôturé au-dessus de ce niveau symbolique des 7.200 points depuis le 21 septembre.

Hier, le soulagement est venu de l'inflation américaine plus faible qu'attendu. L'indice des prix à la consommation a enregistré une croissance nulle le mois dernier après une progression de 0,4% en septembre, et une croissance de 3,2% sur un an, après une hausse de 3,7% en septembre, a annoncé le département du Travail. Les investisseurs y ont vu l'oeuvre des hausse de taux d'intérêt de la Fed et donc un signe qu'il n'est plus nécessaire, pour l'institution américaine, de durcir à nouveau sa politique monétaire.

Le début de séance parisien est marqué par la nouvelle chute d'Alstom, sous les 13 Euros, après une publication semestrielle sur la défensive...

WALL STREET

Wall Street a grimpé en flèche mardi, saluant sans retenue les derniers chiffres américains de l'inflation, encore meilleurs que prévu pour le mois d'octobre... Le S&P 500 bondit de 1,91% à 4.495 pts, le Dow Jones prend 1,43% à 34.827 pts et le Nasdaq grimpe de 2,37% à 14.094 pts. Côté valeurs, Home Depot, le géant de la distribution de produits d'équipement de la maison a annoncé des comptes rassurants...

ECO ET DEVISES

Pas de surprise du côté de l'évolution des prix à la consommation en France le mois dernier. Confirmant ses données préliminaires, l'Insee indique que l'indice des prix à la consommation (IPC) a légèrement rebondi sur un mois : +0,1%, après 0,5% en septembre. Cette hausse est principalement due au rebond des prix des services (+0,3% après 1,6%), notamment ceux des transports (+4,1% après 11,6%). Les prix des produits manufacturés ralentissent (+0,2% après +0,7%). Ceux de l'énergie se replient sur un mois ( 0,5% après +2,0%), notamment ceux des produits pétroliers ( 1,7% après +3,2%). Les prix de l'alimentation sont stables sur un mois (+0,0% après 0,3%). Sur un an, l'inflation ressort à 4,0% en octobre, après +4,9% en septembre.

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Indice américain des prix à la production. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

- Indice final italien des prix à la consommation. (10h00)

- Indice national britannique du prix des maisons. (10h30)

- Production industrielle en zone euro. (11h00)

- Balance commerciale de la zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0867 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,73 $. L'once d'or se traite 1.968 $.

VALEURS EN HAUSSE

Renault (+1,80% à 35,63 Euros) présente aujourd'hui par le détail sa nouvelle entité "Ampère". Une conférence est prévue face à la presse à 14h00. Ampère vise à devenir un "pure player du véhicule électrique et du software, qui développe, fabrique et commercialise des véhicules particuliers électriques sous la marque Renault pour le marché européen". Renault annonce un objectif d'être à l'équilibre en termes de marge opérationnelle et de free cash-flow en 2025, plus de 10% de marge opérationnelle à partir de 2030 et plus de 80% de taux de conversion de cash en 2031. Une introduction en bourse est envisagée au 1er semestre 2024, sous réserves de conditions de marché favorables. Nissan et Mitsubishi Motors, premiers investisseurs stratégiques, s'engagent à investir jusqu'à 800 millions d'euros au total dans Ampere. Qualcomm Technologies envisage également d'investir. Renault Group conservera une forte majorité du capital d'Ampere. Ampere vise une croissance annuelle moyenne de 30% de ses revenus entre 2023 et 2031. De 10 milliards d'euros en 2025 avec 4 véhicules, Ampere visera plus de 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2031 avec 7 véhicules compétitifs.

SII (+2,80% à 49,60 Euros) a réalisé au cours du premier semestre de son exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires de 538,4 ME, en hausse de 12,8% sur un an malgré trois jours ouvrés en moins. Le deuxième trimestre enregistre une croissance de 12,8% à 269 ME. A l'exception de l'Allemagne et du Royaume-Uni, SII constate cependant que tous les pays sont confrontés au ralentissement. Le chiffre d'affaires réalisé au cours de ce premier semestre est qualifié de conforme aux objectifs de début d'exercice. Compte tenu du taux d'activité, en baisse sur cette période, la marge opérationnelle devrait se situer en bas de la fourchette annoncée, soit proche de 9%. " Au-delà de ce semestre, la visibilité réduite nous conduit à se projeter de trimestre en trimestre. Notre objectif pour le troisième trimestre de cet exercice 2023-2024 est de réaliser une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 7 et 10% ", annonce SII.

Plastivaloire (+1,50% à 2,72 Euros) réalise un 4e trimestre -de juillet à septembre 2023- solide, avec un chiffre d'affaires de 191,5 millions d'euros, en hausse de +3,3% (+4,8% à taux de change constant) par rapport au 4e trimestre 2021-2022. Cette performance constitue un nouveau record d'activité pour un 4e trimestre en rappelant que la base de comparaison était exigeante (+29% de croissance au 4ème trimestre 2021-2022). Cette performance trimestrielle permet au groupe de franchir pour la première fois le cap des 800 ME sur 12 mois. Le chiffre d'affaires annuel 2022-2023 ressort ainsi à 834,2 ME, en hausse dynamique de +18,5% sur l'année (+18,2% à taux de change constant). Ce niveau est supérieur à l'objectif fixé en août dernier (entre 810 et 830 ME).

VALEURS EN BAISSE

Alstom (-8,30% à 12,99 Euros) : Le chiffre d'affaires s'élève à 8,4 milliards d'euros au cours du premier semestre de l'exercice fiscal 2023/24, soit une hausse de 4,9 % sur une base publiée et 8,8 % sur une base organique par rapport au semestre clos le 30 septembre 2022. Au cours du premier semestre 2023/24 (du 1er avril au 30 septembre 2023), Alstom a enregistré 8,4 milliards d'euros de commandes. Le carnet de commandes a atteint 90,1 milliards d'euros, offrant une forte visibilité sur les ventes futures. La marge brute sur le carnet de commandes a atteint 17,2 % au 30 septembre 2023, comparé à 16,9 % au 31 mars 2023. Le résultat d'exploitation ajusté a atteint 438 millions d'euros, équivalent à une marge d'exploitation ajustée de 5,2 %. Le résultat net ajusté a atteint 174 millions d'euros et le cash-flow libre a été de -1 119 millions d'euros au cours de ce premier semestre. Le Conseil d'administration proposera lors de l'Assemblée Générale des actionnaies de juillet 2024 qu'aucun dividende ne soit versé au titre de l'exercice fiscal 2023/24. Les perspectives pour l'exercice fiscal 2023/24 font état d'une croissance organique du chiffre d'affaires "au-delà de 5 %, d'une marge d'exploitation ajustée à environ 6 % et d'un cash-flow libre attendu dans une fourchette de -500 à -750 millions d'euros. Alstom prend de nouvelles mesures pour réduire son endettement et sécuriser ses objectifs de rentabilité et de génération de cash à moyen terme Renforcer la structure du bilan de l'entreprise afin de maintenir sa notation "Investment Grade". Le Conseil d'Administration d'Alstom s'engage à maintenir une notation solide et durable de type " Investment Grade ". Il a ainsi décidé de renforcer la structure bilancielle et vise une réduction de sa position de dette nette d'un montant de 2 milliards d'euros d'ici mars 2025. "Les actionnaires de référence existants soutiennent ce plan et travaillent en étroite collaboration avec la direction afin de l'exécuter dans les meilleurs délais", commente Alstom qui ajoute étudier différents types d'opérations pour accélérer le processus de désendettement de l'entreprise, parmi lesquelles un programme de cession d'actifs, qui a déjà été lancé (générant des produits de cessions de 0,5 à 1 milliard d'euros) ; l'émissions de titres de quasi-capital et assimilés, incluant le refinancement de certains actifs ; une augmentation de capital avec droits de préemption pour les actionnaires. Au sujet de la liquidité, Alstom a signé le 31 octobre une nouvelle ligne de crédit d'un montant de 2,25 milliards d'euros avec une banque internationale de premier rang, démontrant ainsi une nouvelle fois la flexibilité financière d'Alstom.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Actia Group, Phaxiam, OL Groupe, Ober, Genomic Vision, Touax, GECI International, Coface, Broadpeak

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Stifel conserve Equasens avec un cours cible ramené de 75 à 66 euros.

Goldman Sachs reste 'neutre' sur Innate Pharma avec un objectif ajusté de 2,75 à 2,50 euros.

AlphaValue accumule Stellantis avec un objectif qui passe de 19,80 à 21,70 euros.

INFOS MARCHE

MDxHealth : regroupement d'actions effectif

Pixium Vision : en redressement judiciaire

Arkema : place une émission obligataire de 700 ME

SQLI lance son programme de rachat d'actions

EN BREF

CGG démarre un programme au large de la Malaisie

BIO-UV Group : Cannes retraite ses eaux usées avec des réacteurs UV

JCDecaux remporte pour la première fois le contrat du Marché International de Rungis