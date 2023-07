Ouverture Paris : le CAC 40 aperçoit les 7.400 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40, qui a enchainé 5 séances consécutives de hausse et a débuté ce matin dans le rouge (-0,22%), se hisse toutefois en territoire positif (+0,20% à 7.385 points) à l'approche de 9h30. Ce faisant, il pointe en direction des 7.400 points.

Les marchés d'actions, portés ces dernières séances par la baisse des pressions inflationnistes aux Etats-Unis au regard des chiffres mensuels des prix à la consommation et des prix à la production, devraient reprendre leur souffle avec le coup d'envoi officieux de la saison des résultats des entreprises américaines.

En l'occurrence, les comptes financiers du deuxième trimestre des grandes banques de Wall Street comme JPMorgan, Citi et Wells Fargo sont attendus avant l'ouverture de la séance à New York. Selon les données de Refinitiv, le bénéfice des entreprises du S&P-500 devrait reculer de 6,4% sur un an sur le trimestre écoulé.

WALL STREET

A Wall Street tous les indices ont achevé la journée de jeudi dans le vert, surfant encore sur la bonne nouvelle de ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, en juin. Au-delà de cette baisse plus marquée qu'attendu des prix à la consommation, les marchés newyorkais ont également été portés, ce jeudi, par la publication de bonnes performances des prix à la production aux Etats-Unis, qui eux aussi ont moins progressé qu'anticipé. Cette détente globale sur les prix à la production et à la consommation renforce le sentiment que les Etats-Unis verraient le bout du tunnel de la politique de durcissement monétaire. Légitiment, les investisseurs regardent donc à nouveau du côté des marchés actions pour se replacer et/ou se renforcer.

Dans une 4e séance consécutive de hausse, le S&P 500 avance de +0,85% à 4.510 points. Egalement, 4e séance consécutive au vert pour le Dow Jones (+0,14% à 34.395 points) et le Nasdaq Composite. Ce dernier est une nouvelle fois bien ferme, avec une hausse de +1,58% à 14.138 points.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale de la zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1224 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 81,50 $. L'once d'or se traite 1.959 $.

VALEURS EN HAUSSE

Vivendi (+0,30% à 8,58 Euros) confirme que Havas vient de réaliser sa quatrième acquisition de l'année en investissant dans Uncommon Creative Studio, une agence créative britannique particulièrement dynamique. Mais ce rachat (51 % du capital, ses fondateurs conservant le reste) est surtout la plus grosse acquisition d'Havas dans le secteur créatif.

Vallourec (+6,50% à 12,11 Euros) annonce que les résultats du 2e trimestre 2023 sont susceptibles d'être supérieurs à ses attentes. Dans le cadre de sa communication financière du 1er trimestre 2023, Vallourec anticipait un Résultat Brut d'Exploitation (RBE) pour le 2e trimestre 2023 similaire à celui généré au T1 2023 (320 millions d'euros) et une génération de trésorerie globale au 2e trimestre 2023 proche de l'équilibre. Vallourec anticipe désormais pour le 2e trimestre 2023 un RBE autour de 370 ME et une génération de trésorerie globale autour de 110 ME. Vallourec anticipe que la dette nette du Groupe à fin juin 2023 s'établira autour de 870 ME (1 MdsE à la fin du 1er trimestre 2023. Vallourec rappelle que ces résultats n'ont pas encore été approuvés par son Conseil d'administration.

Air France KLM (+0,35% à 1,63 Euro) et Apollo Global Management annoncent aujourd'hui la signature d'un accord définitif permettant à des fonds et entités gérés par Apollo de réaliser un financement de 500 millions d'euros dans une filiale opérationnelle d'Air France qui détiendra un ensemble de composants dédiés aux activités d'ingénierie et de maintenance d'Air France. Cette transaction fait partie des mesures de recapitalisation annoncées lors des résultats annuels 2022.

VALEURS EN BAISSE

Airbus (-0,20% à 134,32 Euros) : Delta Air Lines a dévoilé une commande de 12 avions A220-300 supplémentaires, ce qui porte à 131 le nombre total d'avions A220 commandés par la compagnie aérienne, soit 45 A220-100 et 86 A220-300.

Renault (-0,10% à 38,57 Euros) : Le journal japonais Yomiuri rapporte que Nissan devrait investir environ 725 M$ dans Ampère, la nouvelle entité de technologies électriques et de logiciels de Renault.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Corep Lighting, SMTPC, Bleecker

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan toujours à l'achat sur Air Liquide avec un objectif de cours inchangé à 165 Euros.

INFOS MARCHE

Pharnext : nouvelle levée de fonds de 1 ME

Predilife lève 1,865 ME en obligations convertibles

Vinpai a levé environ 7 ME lors de son IPO

EN BREF

Europlasma : Inertam conclut un partenariat en Côte d'Ivoire

OL Groupe : Romain Faivre transféré à Bournemouth