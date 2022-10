Ouverture Paris : le CAC 40 amplifie son rebond

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 reprend plus de 2% dans les premiers échanges du jour, remontant à 5.930 points. Un mouvement dans la foulée de la deuxième partie de séance d'hier, et de la belle tenue de Wall Street hier. Les investisseurs ont joué à se faire peur hier matin avec des craintes concernant Crédit Suisse, lesquelles ont été dissipées au fil de la séance.

Par la suite, l'annonce d'un ralentissement de l'activité dans le secteur manufacturier américain a été bien accueillie. Pour certains, cela redonne du crédit à l'hypothèse selon laquelle la Réserve fédérale puisse se montrer moins agressive dans le relèvement de ses taux.

Un signe? La banque centrale d'Australie a surpris en relevant son principal taux directeur de 25 points de base, une hausse moins importante qu'attendu.

WALL STREET

La cote américaine s'est envolée lundi, malgré la foule d'éléments adverses, des turpides du Royaume-Uni à celles de Credit Suisse, en passant par les livraisons décevantes de Tesla... Les achats à bon compte pour commencer le dernier trimestre ont permis au S&P 500 de rebondir de 2,59% à 3.678 pts, au Dow Jones de grimper de 2,66% à 29.490 pts et au Nasdaq de regagner 2,27% à 10.815 pts, à peine ralenti par Tesla qui a au contraire perdu 8,6% après des ventes décevantes. Le baril de brut WTI s'est aussi repris de plus de 5% sur le Nymex à 83,85$, alors que l'OPEP+ se prépare à réduire sa production de plus d'un million de bpj pour soutenir les prix... L'once d'or remonte de 1,5% à 1.699$. L'indice dollar rend en revanche 0,3% face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans se tasse à 3,62%, alors que celui du '30 ans' revient à 3,66%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Commandes industrielles. (16h00)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

Europe :

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9856$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 89,41$. L'once d'or se traite 1.702$.

VALEURS EN HAUSSE

Kaufman and Broad (+3,10% à 21,40 Euros) : Sur les 9 premiers mois de 2022, la société réalise un chiffre d'affaires global de 885,8 millions d'euros (HT), à comparer à 889,4 ME à la même période en 2021. Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 763,2 ME (Hors Taxes) (765,4 ME HT en 2021). Il représente 86,2% du chiffre d'affaires du groupe. Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements s'établit à 713,7 ME HT (723,3 ME HT à fin août 2021). Le chiffre d'affaires du pôle Tertiaire ressort à 113,7 ME HT (118,8 ME HT sur la même période de 2021). Les autres activités dégagent un chiffre d'affaires de 8,8 ME (HT) (dont 4,9 ME de chiffre d'affaires liés à l'exploitation des résidences étudiantes) contre 5,2 ME en 2021. La marge brute des 9 premiers mois 2022 s'élève à 155 ME (153,4 ME sur la même période de 2021). Le taux de marge brute s'établit à 17,5% (17,2% à fin août 2021). Le résultat opérationnel courant s'établit à 63,6 ME (66,2 ME en 2021). Le taux du Résultat opérationnel courant s'élève à 7,2% contre 7,4% en 2021. Le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 45,3 ME à fin août 2022, tout comme à fin août 2021 où il s'élevait à 45,3 ME.

Compagnie des Alpes (+3,25% à 12,68 Euros) annonce avoir réalisé ce jour l'acquisition de 85% du capital de MMV SAS, l'ensemble des conditions suspensives prévues dans le contrat d'acquisition conclu le 28 juillet dernier ayant été levées ou étant devenues caduques. La Compagnie des Alpes devient ainsi l'actionnaire majoritaire de MMV SAS, aux côtés de son Président et co-fondateur, Jean Marc Filippini, ainsi que de son Directeur général, Bryce Arnaud-Battandier, et se dote d'une offre d'hébergement de très grande qualité en station de montagne, poursuivant le développement de son activité immobilière au sein de sa division "Distribution & Hospitality".

Argan (+1,80% à 78,90 Euros) confirme que son objectif de revenus locatifs de 165 ME pour 2022 sera tenu et précise que les développements continuent d'alimenter la croissance des revenus locatifs avec un taux de rendement moyen de 6% pour les livraisons intervenues depuis le début de l'année.

VALEURS EN BAISSE

M6 (-7,80% à 11,48 Euros) : Après l'abandon du projet de fusion entre M6 et TF1 le mois dernier, le patron de RTL et président du directoire de Bertelsmann, Thomas Rabe, avait pourtant déclaré que RTL était "inondé de manifestations d'intérêt" dans ce dossier. Thomas Rabe avait toutefois indiqué que la cession de cette participation n'était "qu'une option"... Selon l'agence Bloomberg, l'homme d'affaires français Stéphane Courbit et ses partenaires financiers avaient proposé un prix de 20 euros par action pour reprendre la participation de Bertelsmann dans le groupe de télévision. Toujours selon l'agence, l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky, était aussi sur les rangs...

Spartoo (-5,40% à 1,23 Euro) s'est élevé à 104,3 millions d'euros, en baisse de -1,6% par rapport à la même période l'an dernier (106 ME). La marge commerciale s'établit à 30,6 ME sur la période, en baisse de -3% par rapport 1er semestre 2021, soit un taux de 41,4% en pourcentage du chiffre d'affaires (42,4% au 1er semestre 2021). Après prise en compte d'un investissement marketing de 3,3 ME en télévision afin de développer la notoriété de Spartoo et l'augmentation des investissements online pour acquérir de nouveaux clients, conformément au plan de développement, l'Ebitda ajusté du Groupe ressort à -3,1 ME (2,7 ME l'an dernier à la même période). Le résultat net consolidé de Spartoo sur la période est une perte de -4,6 ME (-0,25 euro de BPA) contre 1 ME de bénéfice un an plus tôt (0,07 euro de BPA).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Mare Nostrum, Visiomed, Ober

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays repasse de 'souspondérer' à 'surpondérer' sur

Sodexo en ciblant 90 euros.

Jefferies reste à l'achat sur Verallia avec un objectif ramené de 37 à 34 euros.

AlphaValue repasse d'acheter à 'accumuler' sur Elior en ciblant un cours de 2,30 euros.

Kepler Cheuvreux est à l'achat sur Nicox avec une cible ajustée de 7,50 à 7 euros.

INFOS MARCHÉS

Le Tanneur : TP et QLG déposent une offre à 4,30 euros.

Pharnext signe un accord de financement de 20,7 ME avec Néovacs.

Pharnext va regrouper par 5 000 ses actions.

EN BREF

Safe : partenariat stratégique aux Etats-Unis avec Wenzel Spine.

Méthanor investit 500 kE dans une nouvelle usine de méthanisation.

Eurobio Scientific conclut l'acquisition de Genome Diagnostics.

Vinci : contrat de 73 ME en Ouganda.

TotalEnergies avec Holcim pour décarboner une cimenterie.