Ouverture Paris : le CAC 40 accélère !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une semaine qui aura vu le CAC 40 terminer les cinq séances dans le rouge, l'indice parisien a entamé un rebond lundi (+0,29%), poursuivi hier (+0,43%) et ce matin il accélère à 7.260 points (+0,60%).

La tendance favorable est entretenue par une salve d'indicateurs macroéconomiques favorables aux Etats-Unis: en mai, les nouvelles commandes en biens d'équipements ont augmenté de manière inattendue tandis que les ventes de logements neufs ont fortement grimpé; et en juin, la confiance du consommateur américain a atteint un pic de près d'un an et demi.

Réunis depuis à Sintra, au Portugal, à l'occasion du forum annuel organisé par la Banque centrale européenne, les grands argentiers mondiaux multiplient depuis lundi des discours allant dans le sens d'une poursuite du resserrement monétaire, mais ceci est intégré, au moins depuis la semaine passée, sur les marchés... Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a notamment estimé que l'inflation dans la zone euro était entrée dans une nouvelle phase qui risque de durer un certain temps.

Les statistiques importantes seront divulguées demain et vendredi avec la première estimation de l'inflation allemande pour le mois de juin, prévue jeudi. Elle sera particulièrement surveillée, avant celle de l'ensemble de la zone euro, attendue vendredi. Aux Etats-Unis, la statistique mensuelle des revenus et dépenses des ménages, qui inclut un indicateur d'inflation, sera publiée vendredi alors que jeudi seront connus les chiffres définitifs du PIB américain pour le premier trimestre.

WALL STREET

Wall Street a repris des couleurs mardi, la perspective d'un soutien accru de Pékin envers l'économie chinoise et des indicateurs de conjoncture plutôt solides aux États-Unis apportant du réconfort après une série de journées négatives. Alors que le Dow Jones reste sur six séances de repli, l'indice vedette a repris de 0,63% à 33.926 pts, le S&P 500 remonte de 1,15% à 4.378 pts et le Nasdaq grimpe de 1,65% à 13.555 pts.

ECO ET DEVISES

La confiance des ménages s'améliore légèrement en juin. À 85, l'indicateur qui la synthétise calculé par l'Insee, augmente de deux points mais reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022). Le consensus était positionné à 84.

Etats-Unis :

- Stocks et ventes de grossistes. (14h30)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0956 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 72,80 $. L'once d'or se traite 1.916 $.

VALEURS EN HAUSSE

Groupe Partouche (+3,20% à 22,60 Euros) : L'Ebitda du Groupe affiche une hausse de +24,6% à 42,7 ME (19,8% du CA), contre 34,2 ME (18,3% du CA) au 1er semestre 2022. Le résultat opérationnel courant (ROC) double à 19,3 ME (9,7 ME un an plus tôt), porté par le dynamisme retrouvé du secteur casinotier dont le ROC atteint 27 ME (16 ME au 1er semestre 2022) (+69,2%). Ces tendances rendent le Groupe confiant dans la stratégie de montée en puissance du casino de Middelkerke intégré en juillet 2022 (ROC déficitaire de 2,5 ME à ce stade) à partir duquel le Groupe lancera, sous réserve de l'obtention officielle de la licence nécessaire, une activité de jeux en ligne en Belgique en partenariat avec le Groupe Betsson AB3. Le résultat net est un bénéfice de 18,8 ME (24,6 ME au 30 avril 2022).

Orapi (+23,50% à 5,62 Euros) a été informée que M. Guy Chifflot, Président du conseil de surveillance et actionnaire de la société (directement et indirectement via sa détention dans les sociétés La Financière MG3F et GC Consult), a accepté d'entrer en négociations exclusives avec la société Groupe Paredes pour lui céder des actions de la société détenues par lui-même et les sociétés La Financière MG3F et GC Consult (Cédants), soit au total 2.315.265 actions représentant au total environ 34,8% du capital et 50,7% des droits de vote (avant perte des droits de vote double attachés aux actions transférées) de la société (Bloc), ainsi que les 2.242.763 ORA 2 détenues par la société GC Consult, au même prix.

VALEURS EN BAISSE

Arkema (-0,35% à 82,10 Euros) annonce un projet d'acquisition de la participation de 54% de Glenwood Private Equity dans la société sud-coréenne cotée PI Advanced Materials (PIAM), pour une valeur d'entreprise de 728 millions d'euros. L'entreprise sera consolidée à 100% dans les comptes d'Arkema. Avec un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros, une marge d'EBITDA d'environ 30% et un outil industriel de premier plan, PIAM est le leader mondial des films polyimides, avec une croissance élevée sur les marchés attractifs de l'électronique grand public et des véhicules électriques.

Haffner Energy (-0,70% à 2,09 Euros) annonce au 31 mars une prise de commandes de 14,9 millions d'euros portant le carnet de commandes à 17,5 millions d'euros. L'EBITDA est de -12,5 millions d'euros, avec un résultat net de -16,5 millions d'euros. La Trésorerie disponible est de 35,5 millions d'euros. Du fait des décalages de prise de commandes depuis l'introduction en bourse de février 2022, la société reporte son objectif de chiffre d'affaires à 250 millions d'euros initialement annoncé au 31 mars 2026 au 31 mars 2027.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Groupimo, GEA, Entech, Haffner Energy

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley entame le suivi de Carrefour avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de 21 euros.

JP Morgan relève son objectif de cours sur Accor de 30 à 37 euros.

Barclays abaisse son objectif sur Kering de 585 à 563 euros.

INFOS MARCHE

Precia Molen : L'AG approuve le projet de transfert sur Euronext Growth

Orpea : suspension de cotation de l'ensemble des instruments financiers

CBo Territoria : succès de l'émission d'obligations

Exail Technologies : Distribution en nature d'actions Prodways Group

Bouygues : lève 150 ME de capital auprès de ses salariés

EN BREF

Gérard Perrier Industrie rachète Dipl.-Ing. Peter Pohl GmbH en Allemagne

HDF Energy se lance en Equateur