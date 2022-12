Ouverture Paris : le CAC 40 abandonne plus de 1%, les investisseurs douchés par le ton de Powell

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 cède plus de 1% à l'approche de 9h30, passant sous les 6.700 points, et se positionnant autour de 6.655 points. Les investisseurs jouent la prudence après les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine qui a jugé prématuré d'évoquer une réduction des taux d'intérêt.

La Réserve fédérale américaine a sans surprise annoncé mercredi soir une hausse d'un demi-point de son principal taux d'intérêt directeur. C'est ce qu'attendait une très large majorité d'investisseurs. Pour autant, les propos de Jerome Powell, lors de la conférence qui a suivi l'annonce, ont été jugés non seulement restrictifs mais ont aussi réveillé les craintes d'une récession, provoquant une inversion encore plus marquée de la courbe des rendements des taux entre les obligations à court terme et celles à long terme.

Les investisseurs craignent désormais que le taux terminal soit finalement nettement plus élevé qu'anticipé, alors qu'ils envisageaient un pic de taux au-dessus de 5%, soit déjà un niveau inédit depuis la forte récession économique de 2007. C'est désormais au tour de la BCE de jouer aujourd'hui. Ainsi qu'à la Banque d'Angleterre et à la Banque nationale suisse.

En outre, les informations en provenance de Chine ne sont pas pour rassurer : la production industrielle y a progressé de 2,2% en rythme annuel en novembre, selon les données officielles publiées jeudi, contre 5% le mois précédent, les restrictions liées à l'épidémie de COVID-19 ayant perturbé l'activité et pesé sur l'offre et la demande.

WALL STREET

Wall Street a terminé en baisse mercredi, après la hausse de 0,5 point des taux de la Fed et la conférence de presse de son patron Jerome Powell. Le S&P 500 perd 0,61% à 3.995 pts, le Dow Jones recule de 0,42% à 33.966 pts, tandis que le Nasdaq cède 0,76% à 11.170 pts.

ECO ET DEVISES

En décembre, le climat des affaires en France reste stable. L'indicateur qui le synthétise, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, se situe à 102 pour le quatrième mois consécutif. Il reste donc légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Le consensus était logé à 101. La situation conjoncturelle reste stable dans la plupart des secteurs d'activité, à l'exception du commerce de détail pour lequel elle s'améliore un peu.

L'indice des prix à la consommation en France, harmonisé selon les normes européennes (IPCH), a atteint 7,1% sur un an en novembre, d'après les données publiées jeudi par l'Insee confirmant sa première estimation. Par rapport à octobre, l'inflation IPCH ressort à 0,4%, en légère baisse de 0,1 point par rapport aux estimations.

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

Europe :

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0651$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,08 $. L'once d'or se traite 1.792$.

VALEURS EN HAUSSE

Sanofi (+0,60% à 90,56 Euros) : La Commission européenne (CE) a approuvé l'extension de l'autorisation de mise sur le marché du Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne au traitement du prurigo nodulaire modéré à sévère de l'adulte candidat à un traitement systémique. Le prurigo nodulaire est une maladie dermatologique chronique et invalidante présentant une signature inflammatoire de type 2.

bioMérieux (+0,50% à 101,55 Euros) : la croissance du chiffre d'affaires 2022 à taux de change et périmètre constants est désormais attendue stable (précédemment borne haute de l'intervalle -6% / -3%) et le résultat opérationnel courant contributif 2022 devrait être supérieur à 660 millions d'euros (précédemment borne haute de l'intervalle 580 ME / 625 ME). En 2023, hors panels respiratoires, la croissance des ventes est attendue entre +8% et +10% à taux de change et périmètre constants, portée par une croissance solide des panels non-respiratoires BIOFIRE, de la Microbiologie et des Applications Industrielles.

VALEURS EN BAISSE

Plastivaloire (-9% à 3,66 Euros) enregistre sur l'exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires de 704,2 ME à +4% malgré la persistance des périodes de stop & go en particulier au premier semestre. La rentabilité opérationnelle est pénalisée par l'augmentation élevée du coût des matières premières ainsi que de l'énergie et du transport. Sur l'exercice, la marge d'EBITDA ressort à 7,4% soit -2,6 pts par rapport à 2020-2021. Le résultat opérationnel courant s'établit à 4,3 ME contre 21,6 ME. Le résultat net s'établit à -20,2 ME, dont -22,7 ME en part du Groupe.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

EuropaCorp, Capelli, Graines Voltz

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Exane BNP Paribas repasse de 'surperformance' à 'neutre' sur TotalEnergies en ciblant un cours de 68 euros.

JP Morgan est positif sur Vinci avec un objectif de cours inchangé à 116 euros.

GreenSome Finance reste à l'achat sur Capelli, mais avec un objectif de cours ajusté de 29 à 17,90 euros.

Berenberg est acheteur sur la Compagnie des Alpes avec un objectif ajusté de 23 à 24 euros.

INFOS MARCHÉS

Amoéba : émission d'une 7e tranche obligataire.

EN BREF

Technip Energies retenu par Renexia pour concevoir les éléments clés de l'un de ses parcs éoliens.

Largo renforce son partenariat avec Système U.

Gaussin : Amazon commande 329 tracteurs de parc électriques.

Groupe Stef engage un nouveau plan stratégique.

Erold : Patrice Angot nommé Directeur Général du Groupe.

Groupe EPC : cession de l'activité déconstruction, point d'avancement.

Signaux Girod : cession de la filiale espagnole Girodservices.