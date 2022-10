Ouverture Paris : le CAC 40 a repris 4,30% depuis hier après-midi !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 reprend encore 1,15% à 9h30, se positionnant à 5.950 points. Un mouvement haussier dans la foulée de la fin de séance d'hier, qui l'a vu nettement se redresser. Depuis le point bas touché hier après-midi à 5 704,87 points, l'indice parisien a rebondi de 4,30% !

Pourtant, l'inflation plus forte qu'attendu aux Etats-Unis avait initialement affolé les investisseurs en milieu d'après-midi hier, avant que finalement ces derniers ne repassent à l'achat... Ces statistiques ont pourtant fait évoluer à la hausse les anticipations de taux à moins de trois semaines de la réunion de la Réserve fédérale: les marchés estiment désormais à 86,6% la probabilité d'une hausse de trois quarts de point le mois prochain. Mais les rachats à bon compte l'ont emporté.

La séance du jour, pour l'instant dans le vert, sera aussi animée par les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, à la mi-journée, puis par la première estimation de l'indice de confiance du Michigan.

WALL STREET

Retournement de tendance spectaculaire aussi à Wall Street qui broyait encore du noir en première partie de séance avant de se retourner à la hausse et terminer nettement dans le vert : Le S&P 500 reprend ainsi 2,6% à 3.669 pts, le Dow Jones grimpe de 2,83% à 30.038 pts et le Nasdaq rebondit de 2,23% à 10.649 pts. La séance avait pourtant encore mal débuté après une nouvelle déception sur les prix à la consommation US pour le mois de septembre qui est ressorti en progression de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de place de +0,2%. En glissement annuel, l'indice des prix grimpe au final de 8,2%, contre 8,1% de consensus de marché et 8,3% un mois auparavant... Hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la consommation progresse de 0,6%, contre 0,4% de consensus. Sa hausse sur un an se situe à 6,6% contre 6,5% de consensus. Ainsi, l'inflation américaine hors alimentation et énergie campe sur un sommet de 40 ans...

ECO ET DEVISES

Le ralentissement de l'inflation est peut-être éphémère mais il est confirmé pour le mois de septembre en France. Selon les données finales de l'Insee, l'inflation annuelle a atteint 5,6% sur le mois après +5,9% en août. Cette baisse de l'inflation résulte du ralentissement des prix des services (+3,2% après +3,9%) et de l'énergie (+17,9% après +22,7%), précise l'Insee. Sur un mois, les prix à la consommation se replient de 0,6%, après +0,5% en août, et contre -0,5% annoncé initialement.

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale de la zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9789$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 94,98$. L'once d'or se traite 1.669$.

VALEURS EN HAUSSE

Danone (+1,35% à 40,31 Euros) annonce aujourd'hui sa décision de lancer le processus de transfert du contrôle de son activité Essential Dairy and Plant-based (EDP) en Russie. Le groupe agroalimentaire estime qu'il s'agit de la meilleure option pour assurer la continuité de la performance opérationnelle de cette activité, pour ses salariés, consommateurs et partenaires. Durant les 9 premiers mois de l'année 2022, l'activité EDP en Russie a représenté environ 5% du chiffre d'affaires consolidé de Danone. Elle a eu une contribution dilutive à la croissance des ventes en données comparables et à la marge opérationnelle courante du groupe. L'opération pourrait entraîner une dépréciation allant jusqu'à 1 milliard d'euros.

Claranova (+3,30% à 2,58 Euros) Le management réagit! Après la sanction infligée au titre hier (-9%), dans le sillage de la présentation de comptes annuels dégradés, le Groupe réaffirme ses objectifs de 700 ME de chiffre d'affaires et de plus de 10% de profitabilité opérationnelle, désormais alignés sur le même horizon de 2023-24, et confirme ainsi sa confiance dans ses perspectives de développement autour de ses trois activités à très fort potentiel.

Thermador (+4,90% à 75,40 Euros) : Au 3e trimestre, le chiffre d'affaires de s'établit à 130,16 millions d'euros (114,08 ME au 3e trimestre 2021). Il est en croissance de 14,1%. "Le taux de progression du 3e trimestre par rapport à 2021 (+14,1%) est aussi flatteur que celui du 2e trimestre fut décevant (+6,7%). En corrigeant l'effet de base des chiffres 2021 biaisés par les achats anticipés de nos clients avant la fin du mois de juin 2021, on constate que la croissance des deux derniers trimestres est en moyenne de 10,1%. Elle est le résultat combiné de 11% d'inflation moyenne répercutée à nos clients, d'une hausse spectaculaire des ventes de certaines de nos gammes liées à la rénovation énergétique (Thermador), de circonstances exceptionnelles (groupes électrogènes de Mecafer et Domac plébiscités), de très beaux projets industriels livrés par Sodeco, mais aussi de la baisse avérée des volumes de produits destinés aux logements neufs (chez PBtub et Thermacome), et des moindres commandes de stock de nos clients grossistes qui anticipent une probable récession. Cette apparente stabilité consolidée est assurée par la diversité de notre offre et de nos marchés mais ne doit pas nous faire oublier les efforts titanesques de nos équipes pour accompagner et anticiper une demande extrêmement versatile", explique le management.

FDJ (+1,30% à 30,90 Euros) : La Française des Jeux réalise au 3e trimestre 2022, un chiffre d'affaires en croissance de +12% à 592 millions d'euros, sur la base de mises en hausse de +9%. Pour la loterie, la progression du chiffre d'affaires (+14% à 478 millions d'euros) est portée par celle des mises (+11%). Pour les paris sportifs, la stabilité du chiffre d'affaires (97 ME d'euros et des mises est attribuable à une base de comparaison 2021 élevée, avec les demi-finales et finale de l'UEFA Euro 2020 en juillet. La progression de +9% des mises sur les mois d'août et septembre reflète une bonne dynamique portée par l'actualité sportive. En cumul à fin septembre, la progression du chiffre d'affaires est de +12%, à 1,805 milliard d'euros, avec des mises en hausse de +9%.

VALEURS EN BAISSE

Manutan (-0,30% à 60,80 Euros) : Durant l'exercice 2021/2022, le chiffre d'affaires de s'établit à 906,5 ME contre 819,9 ME l'exercice précédent, soit une hausse de +10,6%. Au quatrième trimestre de l'exercice, l'activité du Groupe est en croissance de +4,3% par rapport au même trimestre de l'exercice 2020/2021.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Econocom, Agripower, SMTPC, Gévelot, Wallix, Ramsay Générale de Santé

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan reste à surpondérer sur AXA avec un objectif ajusté à la marge de 31 à 30 euros.

Goldman Sachs reste à la vente sur Hermès avec une cible ajustée de 1.150 à 1.180 euros et reste à l'achat sur Kering avec un objectif relevé de 720 à 735 euros.

Goldman Sachs repasse d'acheter à 'vendre' sur Holcim en ciblant un cours de 38 CHF et d'acheter à 'neutre' sur Saint-Gobain en ciblant 47 euros.

La SG repasse d'acheter à 'conserver' sur Rexel en ciblant 18 euros.

INFOS MARCHÉS

Erytech Pharma : ne satisfait plus à la règlementation du Nasdaq.

DBT : tirage de quatre tranches d'Oceane.

Visiativ : nouveaux financements d'un total de 115 ME.

EN BREF

Scor : Moody's réduit la perspective à 'stable'.

Voltalia : mise en service de la centrale de Serra Branca au Brésil.

Installux acquiert Mécanalu.