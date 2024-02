Ouverture Paris : le CAC 40 à la recherche de nouveaux catalyseurs après les records de la semaine passée

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La Bourse de Paris demeure léthargique ce matin (+0,05% à 7.935 points), après la petite consolidation d'hier (-0,46%) consécutive à une semaine de records. L'indice CAC 40 demeure à une encablure de ces derniers (7 976,40 points en séance, 7 966,68 points en clôture).

Les investisseurs se préparent à une salve de données cette semaine, dont celle sur l'inflation PCE jeudi aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix privilégié par la Réserve fédérale. L'inflation dans la zone euro est attendue vendredi. Une lecture plus forte qu'attendu pousserait la Banque centrale européenne à réitérer que les taux demeureraient restrictifs plus longtemps, un risque pour l'activité européenne.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en légère baisse lundi dans l'attente de la publication des données économiques sur l'inflation, la confiance des consommateurs ou encore l'activité manufacturière qui pourrait influencer la baisse attendue des taux d'intérêts par la Fed. L'indice Dow Jones a cédé 0,16%, à 39.069,23 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 0,38% à 5.069,53 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -0,13% à 15.976,251.

Cotation...

ECO ET DEVISES

La confiance des ménages se dégrade à nouveau en février. À 89, l'indicateur qui la synthétise calculé par l'Insee diminue de deux points et s'éloigne de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023). Le consensus tablait sur un indice à 92.

France :

- Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. (12h00)

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (14h30)

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P / Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0856$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,83$. L'once d'or se traite 2.035 $.

VALEURS EN HAUSSE

Bouygues (+5,20% à 35,75 Euros) présente des résultats très solides et des objectifs 2023 atteints avec un Chiffre d'affaires de 56 MdsE, en hausse de 26% sur un an et de 3% versus le proforma incluant Equans sur l'ensemble de l'année 2022. Le Résultat opérationnel courant des activités du Groupe (ROCA) se monte à 2.411 ME, en hausse de 393 ME (+19%) sur un an et de 247 ME (+11%) versus le proforma incluant Equans sur l'ensemble de l'année 2022. Les objectifs d'Equans ont été atteints, en ligne avec sa feuille de route. La Marge de ROCA est de 2,9%, dans le haut de la prévision annoncée (2,5% - 3%). Le Taux de conversion du ROCA en cash-flow avant BFR s'inscrit à 86%, dans la fourchette annoncée (80% - 100). L'Endettement financier net du Groupe était de 6,3 Milliards d'euros fin 2023, en forte amélioration par rapport à fin 2022. Le groupe annonce par ailleurs le paiement d'un dividende de 1,90 euro par action au titre de l'année 2023, en hausse de 10 centimes d'euro par rapport à 2022.

JCDecaux (+1% à 19,94 Euros) a noué un accord avec Pargesa Asset Management afin d'étudier la possibilité d'une vente coordonnée de ses parts dans APG SGA, s'élevant respectivement à 30 % et 25,3 %. Cette communication fait suite à l'annonce ce jour par APG SGA de la décision de son Conseil d'Administration d'initier un processus afin de trouver un acquéreur potentiel pour l'intégralité de l'entreprise. "Dans l'éventualité où un tiers ferait une offre de qualité, JCDecaux SE considérera de vendre ses parts à la lumière de ses plans d'allocation de son capital vers d'autres opportunités de marché dans le monde", écrit la société dans un communiqué de presse. JCDecaux SE précise n'avoir aucune intention d'accroître ses parts dans APG SGA, comme indiqué à plusieurs reprises par le passé. Les actions d'APG SGA sont cotées sur le marché suisse SIX.

VALEURS EN BAISSE

Eurofins Scientific (-12,25% à 51,46 Euros) indique que son EBITDA ajusté s'est établi à 1,36 milliard d'euros en 2023, contre 1,51 milliard d'euros en 2022, soit une baisse de 9,9% (1,51 MdE en 2022). Il progresse toutefois de 5,9% au deuxième semestre. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 568 millions d'euros et le BNPA de base ajusté à 2,71 millions d'euros. Le bénéfice net glisse à 308 millions d'euros, contre 606 millions d'euros en 2022, soit une baisse de 49%. Le chiffre d'affaires s'affiche en recul de 3% à 6,515 milliards d'euros, principalement en raison d'une baisse des revenus liés aux tests Covid-19 et aux réactifs de laboratoires descendus à un "niveau négligeable" l'an dernier, soit juste au-dessus de 20 millions d'euros contre près de 600 millions en 2022. Le bilan d'Eurofins affiche un levier financier (dette nette sur EBITDA pro-forma ajusté) de 2,0x à fin 2023, stable contre 1,9x à fin 2022. Lors de la prochaine Assemblée Générale du 25 avril, le Conseil d'Administration a l'intention de proposer un dividende annuel de 0,50 EUR par action, en hausse de 74 % par rapport à 2018 (0,288 EUR), dernier dividende avant la pandémie de COVID-19. Pour 2024, l'entreprise vise un bénéfice compris entre 1,525 milliard d'euros et 1,575 milliard d'euros et table sur un chiffre d'affaires compris entre 7,075 et 7,175 milliards d'euros.

Edenred (-1,20% à 48,92 Euros)a publié à nouveau des résultats records, portés par le déploiement réussi de son plan stratégique 'Beyond 22-25'. Grâce à une forte dynamique commerciale et l'effet d'échelle de sa plateforme, Edenred a enregistré des performances records en 2023 qui passent par un revenu total de plus de 2,5 Milliards d'euros, en hausse de 23,7% en données publiées par rapport à 2022, dont une croissance de 18,7% en données publiées au quatrième trimestre. Le Chiffre d'affaires opérationnel est de 2,3 Milliards d'euros, en progression de 18,8% en données publiées. Les autres revenus ont été multipliés par plus de 2 à 203 Millions d'euros, tirés par la forte croissance du volume d'activité et la hausse des taux d'intérêt. L'EBITDA ressort à 1.094 Millions d'euros, en hausse de 30,7% en données publiées avec une marge d'EBITDA de 43,5%, en progression de 2,3 points en données publiées. Le Résultat net part du Groupe s'inscrit à 425 millions d'euros. Le Free Cash-Flow dégagé est de 905 Millions d'euros, tout en accélérant les investissements technologiques. Le ratio d'endettement a été ramené à un niveau de 1x l'EBITDA après l'acquisition en 2023 de Reward Gateway pour 1,3 Milliard d'euros. Le dividende proposé est de 1,10 euro par action, en hausse de 10%.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Adeunis, Exail Technologies, SFPI Group, Enogia, GTT, Precia Molen

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley revalorise Danone de 66 à 69 euros ('surpondérer').

Bernstein porte son objectif sur Hermès de 1.994 à 2.436 euros ('performance de marché').

Bernstein relève sa cible sur Kering de 436 à 463 euros ('performance de marché').

INFOS MARCHE

SEB : Peugeot Invest cède ses derniers titres à 106 euros pièce

Pluxee place avec succès une émission obligataire d'un montant de 1,1 MdE

EN BREF

BNP Paribas et Orange signent plusieurs accords concernant Orange Bank

AB Science : Santé Canada émet un Avis de Non-Conformité-Retrait pour le Masitinib dans la SLA