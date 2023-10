Ouverture Paris : le CAC 40 a du mal à tenir les 7.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme attendu le CAC 40 a bien débuté au-dessus des 7.000 points à 9 heures, grâce à un gain de 0,20% tenu quelques minutes seulement, avant que la pression vendeuse ne reprenne le dessus. L'indice parisien est rapidement reparti sous les 7.000 points, et ressort toujours légèrement dans le rouge à 9h30. Initialement aidé par la performance de Wall Street qui a renoué hier soir avec la hausse de façon nette, le CAC 40 navigue à vue désormais.

Hier, la publication des données de créations d'emploi par le privé ADP a montré un ralentissement de la création de nouveaux postes, surprenant le consensus par leur faiblesse. Dans la logique du "bad news is good news", le chiffre ne plaide pas pour une poursuite de la politique monétaire restrictive de la Fed ce qui a été apprécié par les investisseurs.

Le début de séance parisien est marqué par l'action Alstom incotable suite à la déception d'hier soir avec l'annonce d'un cash-flow libre, pour 2023-2024, désormais attendu dans une fourchette entre -500 et -750 ME.

WALL STREET

Wall Street s'est repris mercredi, le S&P 500 remontant de 0,81% à 4.263 pts et le Dow Jones reprenant 1,35% à 33.129 pts, contre un gain de 1,35% du Nasdaq à 13.236 pts après une séance éprouvante la veille dans la foulée de la publication d'un rapport solide concernant les ouvertures de postes du mois d'août.

ECO ET DEVISES

La production industrielle de la France s'est repliée de 0,3% en août, selon les données publiées jeudi par l'Insee.

Etats-Unis :

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- Production industrielle espagnole. (09h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0515 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 86,25 $. L'once d'or se traite 1.824 $.

VALEURS EN HAUSSE

Hexaom (+10% à 14,30 Euros) réalise sur le premier semestre 2023 une bonne performance opérationnelle. Le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 552 ME en hausse de 10,3% à périmètre comparable et le résultat opérationnel progresse de 4,3% à 21,6 ME soit une marge opérationnelle de 3,9%. L'an dernier, elle se situait à 4,1%... Quant au résultat net des activités poursuivies, il atteint 15,4 ME au lieu de 15 ME l'an dernier à la même époque.

Fnac Darty (+0,60% à 22,06 Euros) et CEVA Logistics, filiale du groupe CMA CGM, ont annoncé la signature d'un accord en vue d'établir une entreprise commune dont l'ambition serait de devenir un acteur majeur européen du marché de la logistique e-commerce et du SaaS Marketplace.

Technip Energies (+0,05% à 22,65 Euros) a remporté auprès de Galp des contrats d'ingénierie, de services pour la fourniture d'équipements et de supervision de la construction pour une unité de biocarburants avancée et une unité d'hydrogène vert pour sa raffinerie de Sines au Portugal. Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre du programme de Galp visant à réduire l'empreinte carbone de la raffinerie et de ses produits.

Exail Technologies (+2,65% à 16,20 Euros) est en train de réaliser une année record pour les systèmes de navigation, portée notamment par l'enchainement des succès commerciaux dans le secteur de la défense navale. Le groupe annonce aujourd'hui quatre nouveaux contrats importants à destination de trois marines européennes et une marine asiatique. Ces commandes incluent plusieurs modèles de centrales inertielles, dont le modèle Marins, le plus performant du groupe. Au total, ces commandes représentent près de 10 ME, avec des livraisons prévues fin 2023 et en 2024.

VALEURS EN BAISSE

Casino (-8,84% à 1,19 Euro) : a conclu ce jour un accord intitulé accord de lock-up relatif à sa restructuration financière, avec, d'une part EP Equity Investment III s.à r.l., une entité contrôlée par M. Daniel K?etínský, Fimalac et Attestor (ciaprès collectivement "le Consortium") et, d'autre part, des créanciers détenant économiquement 75% du Term Loan B, des principaux groupes bancaires commerciaux et certains des créanciers susvisés détenant économiquement 92% du RCF, ainsi que des porteurs des obligations émises par Quatrim représentant 58% de ces obligations.

VALEURS A SUIVRE

Alstom (suspendu) : le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 8,3 MdsE (8 MdsE lors du 1er semestre de l'exercice précédent). Ceci représente une hausse de +6,5% sur une base organique et 2,7% sur une base réelle, soutenue par la montée en cadence de l'activité Matériels Roulants, une bonne performance en Services et en Signalisation, et le rattrapage attendu pour l'activité Systèmes. Les ventes relatives aux contrats non-performants ont atteint environ 1 milliard d'euros au 1er semestre, et l'objectif de 1,7 MdE pour l'exercice fiscal est confirmé. Alstom confirme sa "perspective d'une croissance organique du chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2023-2024 au-delà de 5%". La marge d'exploitation ajustée s'établit à 5,2% pour le 1er semestre de cet exercice fiscal (4,9% lors du 1er semestre de l'exercice précédent), en ligne avec la trajectoire."Nous confirmons notre perspective d'une marge d'exploitation ajustée d'environ 6% pour l'exercice fiscal 2023-2024, indique le groupe. Le cash-flow libre s'établit à -1,15 MdE pour le 1er semestre de cet exercice fiscal, contre -45 ME lors du 1er semestre de l'exercice précédent. Le cash-flow libre pour l'exercice fiscal 2023-2024 est désormais attendu dans une fourchette entre -500 et -750 ME, alors qu'il avait été annoncé précédemment comme étant 'significativement positif'. Le cash-flow libre du second semestre de l'exercice fiscal 2023/24 sera significativement positif grâce à l'inversion de certains facteurs négatifs du 1er semestre et aux nouvelles actions engagées dans le cadre d'un nouveau programme Cash Focus mis en place par Alstom.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Bilendi, Hunyvers, Foncière Inea

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

BNP Paribas Exane reste à 'surperformance' sur Kering mais abaisse son objectif de cours de 630 à 585 euros et JP Morgan reste 'neutre' avec un cours cible ajusté de 600 à 575 euros.

JP Morgan reste 'neutre' sur Plastic Omnium avec un objectif de cours ramené de 17 à 15 euros.

Jefferies conserve Holcim avec un objectif relevé à 62,60 CHF.

INFOS MARCHE

Accor annonce le succès de sa nouvelle émission d'obligations hybrides

Phaxiam Therapeutics est désormais en règle avec les normes de cotation au Nasdaq

Scor acquiert 9 millions de ses actions sur exercice partiel de l'option d'achat Covéa

EN BREF

Delta Drone change de nom

Charwood Energy prend une participation dans LG Concept

Kerlink avec Avnet en Asie-Pacifique