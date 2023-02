Ouverture Paris : le CAC 40 à 7.150 points, la Fed bien accueillie, quid de la BCE ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les marchés avaient raison : la Fed a fléchi dans sa politique monétaire et a bel et bien remonté les taux d'un quart de points hier, contre 50 points de base lors des précédents rendez-vous. Le discours ferme, lui aussi était anticipé. Quoique Powell aura aussi ajouté que la Fed pourrait n'être qu'à deux ou trois hausses de taux supplémentaires du niveau qu'elle juge suffisamment restrictif.

Ce qui a permis aux valeurs technologiques américaines de progresser hier. Ce matin, le CAC 40 se retrouve, dans la foulée, en forte hausse de plus de 1% à 7.150 points, soit à peine à un peu plus de 200 points de son record historique.

De façon générale, les banques centrales américaine et européenne poursuivent certes leur cycle de resserrement monétaire. Et alors que les marchés se sont emballés en janvier, elles viennent rappeler que le combat contre l'inflation n'est pas encore gagné. Mais leurs actes valident les anticipation des marchés. Elles sont d'ailleurs fixées à 50 points de base pour le rendez-vous de la BCE à 14 heures aujourd'hui, la banque centrale européenne étant quelque peu en retard dans son cycle de hausse, par rapport à son homologue américaine.

En outre, côté valeurs, les publications intervenues depuis la clôture d'hier sont bien accueillies à l'image de celle de Publicis ou encore celle de Dassault Systèmes.

WALL STREET

Wall Street est repassée dans le vert mardi, après sa correction de la veille emmenée par les valeurs technologiques. Les opérateurs demeurent malgré tout sur leurs gardes avant les rendez-vous monétaires de mercredi et jeudi (Fed, BCE et Banque d'Angleterre) et les résultats de plusieurs grands noms de la 'tech', en l'occurrence Meta, Apple, Amazon ou encore Alphabet. Le S&P 500 regagne 1,46% à 4.076 pts, le Dow Jones reprend 1,09% à 34.086 pts et le Nasdaq s'adjuge 1,67% à 11.584 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Productivité non-agricole préliminaire du quatrième trimestre. (14h30)

- Commandes de biens durables. (16h00)

- Commandes industrielles. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1007 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,17 $. L'once d'or se traite 1.951$.

VALEURS EN HAUSSE

Publicis (+7,10% à 71,28 Euros) a enregistré une croissance organique de 10,1% en 2022 et un revenu net de 12,57 milliards d'euros, en hausse de 20% par rapport à l'année précédente. La Marge opérationnelle grimpe à 18% (+50 pdb) et le BNPA courant dilué s'établit à 6,35 euros, en hausse de 26% avec un free cash-flow de 1,7 MdE. L'EBITDA s'établit à 2,8 MdsE, en hausse de 21%. Le groupe annonce désormais anticiper une croissance organique de 3% à 5% en 2023, avec un taux de marge opérationnelle de 17,5% à 18%.

Dassault Systèmes (+4,54% à 35,82 Euros) a publié ses résultats financiers non audités en IFRS pour le 4ème trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022. La croissance du BNPA IFRS dilué est de 39% à 0,25 euro et de 20% pour le BNPA dilué non-IFRS à 0,34 euro en données publiées au 4ème trimestre 2022. Le CA annuel ressort à 5,67 Mds contre 5,65 MdsE. La marge opérationnelle s'inscrit à 33,4%, contre 33,6%. Le résultat opérationnel est de 1,90 MdE. Le BNPA non IFRS dilué s'établit à 1,13 euros (stable). La dette financière est en repli à 227 ME. Les objectifs non IFRS 2023 passent par une croissance du BNPA dilué entre 1,18 et 1,20 euro, avec une hausse du CA de 8 À 9%. Les perspectives pour le T1 se situent dans la fourchette de 1,42-1,44 MdE pour le CA, avec une marge opérationnelle de 30,7%-31,3%, et un BNPA dilué de 0,27-0,28 euro.

Synergie (+2,30% à 33,70 Euros) : L'activité consolidée établit un nouveau record à 2,916 milliards d'euros sur l'année 2022, dépassant celui de 2021, avec une hausse de 8,1% (+7,7% à périmètre et devises constants), l'activité du 4e trimestre ayant également atteint ses plus hauts historiques. Le Groupe Synergie s'est fixé pour objectif de réaliser en 2023 un chiffre d'affaires de 3,2 MdsE.

Neoen (+3,65% à 35,77 Euros) estime que son Ebitda ajusté 2022 devrait se situer légèrement au-dessus de 410 millions d'euros, contre un précédent objectif compris entre 390 à 410 ME. Neoen avait déjà relevé cet objectif à deux reprises en cours d'exercice, après l'avoir initialement fixé en mars 2022 dans une fourchette comprise entre 360 et 375 ME. La performance attendue par Neoen pour 2022 représente une croissance supérieure à 36% par rapport à l'Ebitda ajusté de 300 ME réalisé en 2021.

Casino (+3,75% à 11,92 Euros) : en réponse aux rumeurs de presse, Teract "confirme avoir engagé avec le groupe des discussions exploratoires qui pourraient mener au rapprochement des activités de distribution des deux groupes en France au sein d'une même entité contrôlée par Casino". Ces discussions pourraient déboucher sur la mise en place d'une entité nouvelle, contrôlée par les actionnaires de Teract. Celle-ci serait en charge notamment de l'approvisionnement en produits agricoles, locaux et circuit court.

VALEURS EN BAISSE

Orpea (-8,45% à 5,07 Euros) : continue son chemin de croix, parsemé toutefois de violents rebonds comme celui d'hier l'ayant mené à 7,64 Euros (+7,36%), au cours d'une séance clôturée sur un effondrement de -22,19%. Les investisseurs prennent la mesure de la dilution qualifiée de "massive" par la direction elle-même, résultant du plan de redressement annoncé hier.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Sogeclair, Crédit Agricole Alpes Provence

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg est toujours à l'achat sur Elis avec une cible relevée de 20 à 21 euros et reste aussi acheteur sur Soitec avec un objectif ramené de 260 à 205 euros. Berenberg conserve STM avec un objectif ajusté de 37 à 45 euros.

Oddo BHF repasse de 'neutre' à 'surperformance' sur Eramet en ciblant un cours de 141 euros.

INFOS MARCHÉS

METabolic Explorer va lever 8 ME auprès de ses actionnaires à 1,13 euro l'action

Biosynex détient 71,52% du capital de Theradiag à l'issue de l'OPA

Société Générale annule 0,5% de son capital

EN BREF

Witbe se renforce en Asie avec l'ouverture d'un nouveau siège à Singapour

Airbus et Qatar Airways parviennent à un accord dans le différend sur l'A350

Quadient lance la machine à affranchir iX-1 aux États-Unis

Thales va concevoir un système de défense aérienne pour l'Ukraine