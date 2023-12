Ouverture Paris : le CAC 40 à 3,76 points du record...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le rendez-vous du jour est prévu en début d'après-midi avec le chiffre mensuel de l'inflation américaine qui devrait susciter des arbitrages sur le marché parisien. Sa teneur décidera du calendrier et du rythme de baisse des taux prévue en 2024, la plupart des banquiers centraux et certains économistes estimant que les marchés font preuve depuis novembre d'un optimisme exagéré quant à l'assouplissement attendu...

Hier, avec un plus haut à 7.559,95 points, le CAC 40 est resté en-deçà de ses plus hauts historiques datant du mois d'avril dernier : 7.577 points en clôture le 21 avril et 7.581,26 points en séance le 24 avril. Et ce matin, il s'en rapproche un peu plus, avec un plus haut depuis le début de séance, à 7 577,50 points, autrement dit, seulement 3,76 points sous le record.

WALL STREET

Wall Street a retrouvé ses meilleurs niveaux de l'année lundi, alors que la semaine sera animée du point de vue économique et monétaire. Le S&P 500 avance de 0,39% à 4.622 pts, tandis que le Dow Jones gagne 0,43% à 36.404 pts. Le Nasdaq prend de son côté 0,43% à 14.432 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Début de la réunion monétaire de la Fed.

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- Chiffres britanniques de l'emploi. (08h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,0782 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,58 $. L'once d'or se traite 1.987 $.

VALEURS EN HAUSSE

Guerbet (+3,90% à 19,24 Euros) : la Commission européenne a approuvé la mise sur le marché dans l'Union européenne (UE) d'Elucirem (Gadopiclénol), un produit de contraste macrocyclique à base de gadolinium (GBCA), pour une utilisation en imagerie par résonnance magnétique (IRM) avec rehaussement de contraste. Né de l'innovation Guerbet, Elucirem (Gadopiclénol) est le produit de contraste macrocyclique à base de gadolinium avec la plus haute relaxivité, en comparaison avec les autres agents de contraste à base de gadolinium (GBCA) disponibles sur le marché.

VALEURS EN BAISSE

Valbiotis (-13,65% à 4,87 Euros) annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et mise en oeuvre d'un délai de priorité au profit des actionnaires actuels. Son montant est de 15 ME par l'émission de 3.363.229 Actions Nouvelles au prix unitaire de 4,46 euros représentant une décote faciale de 20,1% par rapport au cours de clôture du 8 décembre 2023 (5,58 euros), et une décote de 16,5% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 5 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l'émission par le Directoire (5,34 euros). L'augmentation de capital est sécurisée par des engagements de souscription et des engagements à titre de garantie pour un montant total de 13,8 ME, soit 91,7% du montant de l'opération.

Sanofi (-0,10% à 87,70 Euros) se dit "déçue de la décision de la Federal Trade Commission (FTC, Commission fédérale du commerce aux Etats-Unis) de demander une injonction préliminaire contre le projet d'accord de licence entre Sanofi et Maze Therapeutics". Sanofi "exprime respectueusement son désaccord avec la décision de la FTC", laquelle a aussi pour effet de retarder la réalisation de progrès thérapeutiques potentiellement importants pour la vie des patients.

Séché Environnement (-1,15% à 103,20 Euros) : confirme la trajectoire financière suivante à l'horizon 2026 : Confirmation des objectifs 2023, CA contributif compris entre 990 ME et 1.000 ME; EBE compris entre 215 ME et 219 ME; Levier à 2,7x EBE hors acquisitions réalisées en 2023. Les Objectifs 2024 font état d'une croissance organique de l'ordre de +5% par rapport aux objectifs 2023 et d'un effet de périmètre (en année pleine) de l'ordre de +65 ME, d'un EBE ajusté de l'ordre de 230 ME et d'un ROC ajusté de l'ordre de 105 ME.

METabolic Explorer (-2,65% à 0,35 Euro) fait le point sur les prochaines mesures mises en oeuvre dans le cadre de son plan de transformation... Comme évoqué, au cours de l'exercice 2023, les ventes du Groupe se sont inscrites dans un environnement économique difficile. D'une part les prix du sucre et de l'énergie, principaux intrants pour la fermentation, se sont maintenus à des niveaux très élevés. D'autre part, la lenteur de la reprise économique en Chine a entraîné un ralentissement de la demande en lysine sur le marché intérieur chinois et donc une augmentation des exportations de lysine vers l'Europe à bas prix. Cette pression concurrentielle n'a cessé de s'intensifier au cours de l'exercice et a renforcé la nécessité pour le Groupe de repositionner rapidement son offre vers les spécialités et vers l'élargissement du mix-produits pour d'autres applications que la nutrition animale.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Prismaflex

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC reste à l'achat sur Ubisoft avec un objectif ramené de 35 à 34 euros.

JP Morgan reste à 'surpondérer' sur Gecina avec un objectif réhaussé de 125 à 130 euros, de même que sur Klépierre avec une cible qui passe de 20 à 22 euros, tandis qu'il sous-pondère URW, mais avec un objectif ajusté de 50 à 56 euros.

JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" sur ArcelorMittal, contre "neutre" auparavant.

INFOS MARCHE

Implanet : Sanyou Medical va souscrire à hauteur de 5 ME à l'augmentation de capital

Lagardère acte l'extension de la période d'exercice des droits de cession attribués lors de l'OPA

Enertime souhaite se financer avec des méthodes "plus classiques"

EN BREF

Valbiotis : la FDA accorde le statut de NDI pour un extrait végétal

OL Groupe : conclusion d'un accord entre OL Groupe, Jean-Michel Aulas et Holnest

Casino : période de sauvegarde accélérée prolongée jusqu'au 25 février 2024

TotalEnergies : acquiert 3 start-up dans le domaine de l'électricité