Ouverture Paris : le CAC 40 à 150 points de son record historique

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Autour de 7.250 points, le CAC 40 poursuit sur sa lancée, lui qui reste sur trois séances d'affilée de hausse, dont la dernière, hier, a été franche (+1,39%) et au total sur 7 hausses lors des 8 dernières séances! A son niveau actuel, il se retrouve à 150 points environ de son plus haut historique datant du 6 mars dernier, avant que le trouble ne s'empare des investisseurs en raison de la crise bancaire naissante...

Cette dernière semble déjà loin, les investisseurs ayant constaté l'interventionnisme assez efficace des autorités... Reste l'inflation et ses conséquences sur les politiques monétaires des banques centrales, qui préoccupe toujours les intervenants. A ce titre, les chiffres mensuels de l'inflation en Allemagne et le produit intérieur (PIB) américain au quatrième trimestre risquent bien de donner le "LA" à la tendance du jour certes pour le moment bien orientée...

WALL STREET

Wall Street s'est orienté en vive hausse ce mercredi, alors que les opérateurs continuent de surmonter leurs craintes concernant la crise bancaire. Le S&P 500 reprend 1,42% à 4.027 pts, le Dow Jones monte de 1% à 32.717 pts et le Nasdaq grimpe de 1,79% à 11.926 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- PIB final américain du quatrième trimestre. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

Europe :

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Climat européen des affaires. (11h00)

- Indice de confiance des consommateurs européens. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0838 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,33 $. L'once d'or se traite 1.966 $.

VALEURS EN HAUSSE

LNA (+2,60% à 32,45 Euros) : L'EBIT Exploitation s'établit à 64,9 ME, en hausse de 3,5% sur un an. Sa marge s'inscrit à 9,5% du chiffre d'affaires, en retrait de 33 points de base, dans la continuité de la marge d'EBITDA. Le résultat net part du Groupe s'apprécie significativement, dans un contexte de forte inflation sur les postes d'achats, de salaires, et de frais financiers, pour s'établir à 25,8 ME, soit une progression de 9,8% sur un an.

Icape (+10% à 14,50 Euros) : l'EBITDA est en amélioration, passant de 6,4 ME à 14,5 ME, soit une augmentation de +126% par rapport à 2021. Le résultat opérationnel courant comme le résultat net suivent la même tendance et progressent fortement sur la période, atteignant respectivement 10 ME, soit +138%, et 5,3 ME, soit +112%.

VALEURS EN BAISSE

Graines Voltz (-4,15% à 43,80 Euros) : parmi les plus fortes baisses du SRD ce matin, dans un marché haussier.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est à 'sousperformance' sur Accor avec un objectif de cours ajusté de 24 à 25 euros.

INFOS MARCHÉS

Global Bioenergies n'a levé que 5,6 ME

Amoeba obtient près de 6 ME de financements dont 3,55 ME de subvention

EN BREF

Casino : Smart Good Things et les Enseignes Casino renforcent leur partenariat

Waga Energy : Air Liquide valide le premier module de distillation cryogénique destiné à son usine de biométhane du Wisconsin